Ikke sett sin forlovede på over ett år: Krever handling fra myndighetene

– Jeg har ikke sett min forlovede på over ett år. Vi har forsøkt å holde motet oppe, men det er ikke tilfredsstillende å bare se noen på en skjerm over så lang tid. Jeg føler jo at forholdet stopper opp når vi ikke kan møtes og gjøre ting sammen, sier Tormund Møkleby.

I februar i fjor tok han farvel med kjæresten Jelly Hernandez (27) på flyplassen i Manila på Filippinene. Planen var å reise tilbake i april, men så brøt koronapandemien ut.

Jobber med smittevern

I mai i fjor opprettet han Facebook-gruppa «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19». Gruppa har nå 7.500 medlemmer.

Sist fredag skrev Dagsavisen om hvor vanskelig året har vært for dem som har kjæreste i utlandet. Etter at regjeringen innførte nye innreiserestriksjoner i slutten av januar, får ikke de som bor i utlandet og har kjæreste i Norge lov til å krysse grensa.

Møkleby mener det er på høy tid at myndighetene gjør mer for dem som ikke har mulighet til å treffe sine nærmeste.

– Som farmasøyt jobber jeg med smittevern hver dag. Jeg har også slektninger som er i risikogruppen. Å holde smittenivået nede er viktig, men måten det gjøres på nå med å stenge ute våre kjære i utlandet, er ikke ok. Vår gruppe ønsker trygge gjenforeninger, og vi mener det er fullt mulig å gjøre det uten å øke smitten inn i landet.

Han mener det også må gjøres noe med saksbehandlingstida i visumsaker. Behandlingstida for dem som har søkt om «forlovelsestillatelse» eller «ekteskapstillatelse», har økt kraftig det siste året. Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) var behandlingstida for slike saker på rundt fem måneder før pandemien brøt ut, utpå høsten i fjor hadde den økt til ni måneder.

– Det er veldig mange som sliter med lange ventetider på sine visumsøknader. Dette må myndighetene ta på alvor, sier Møkleby.

Dårlig dekning

Møkleby og Hernandez forlovet seg i fjor sommer, og paret gikk umiddelbart i gang med søknadsprosessen for å få forlovelsesvisum. Alt tok lang tid på grunn av nedstengingen på Filippinene, og først i september hadde de fått samlet det som trengs av dokumentasjon. Møkleby trodde det ikke ville ta mer enn to til tre måneder å få søknaden igjennom, og paret planla derfor at de skulle feire jul sammen. Men utpå høsten fikk de vite at behandlingstida var på sju måneder.

37-åringen forteller at han ikke kan dra til Filippinene fordi landet er stengt. De har også fått beskjed om at kjæresten ikke kan få besøksvisum mens de venter. Han mener myndighetene burde lettet på kravene når situasjonen er som den er.



På Facebook-gruppa har han delt en video der han ber politikerne innstendig om å gjøre noe. Han forteller om hvor tungt året har vært og hvor krevende det er å holde kontakten på nett. Når han logger seg på om kvelden for å snakke med sin kjære, brytes samtalen ofte på grunn av dårlig forbindelse.

Møkleby har vært i kontakt med mange som er i en verre situasjon enn ham selv. For dem som må til intervju hos politiet for å få visumsøknaden igjennom, kan hele prosessen ta nesten to år.

– Vi har fått høre at den lange saksbehandlingstida skyldes et stort etterslep fordi de stoppet å behandle søknader da Norge stengte ned i mars i fjor, sier han og legger til:

– De burde gjort noe og oppbemannet for lengst. Å måtte vente så lenge, er veldig tungt, spesielt når man ikke har muligheten til å dra på besøk selv.

Behandlingstida skal ned

– Vi skjønner veldig godt at det er vanskelig å vente, spesielt når man er isolert hjemme. Vi jobber hele tida for å få saksbehandlingstida ned, sier Maria Rosenblad, fungerende områdeleder i Utlendingsdirektoratet (UDI).

På spørsmål om hvorfor saksbehandlingstida i familiegjenforeningssaker har økt kraftig det siste året, svarer hun:

– Saksbehandlingstida har økt i de fleste saksporteføljer, og det er mange grunner til det. Én av grunnene er at det har kommet nytt regelverk og hyppige regelverksendringer når det gjelder innreiserestriksjoner. Det har ført til at mange har kontaktet oss. Vi har brukt mer tid på veiledning og hatt mindre kapasitet til å fatte vedtak.

Hun forteller at saksbehandlingskapasiteten også gikk noe ned rett etter at pandemien brøt da alle i UDI ble pålagt å jobbe hjemmefra.

– Det var en omstilling, men det har gått over all forventning.

I fjor høst valgte UDI å prioritere sakene der de vet at de som har søkt må til intervju hos politiet. I slike saker har den totale ventetida vært på rundt 20 måneder.

– Politiet har lavere kapasitet på grunn av smittevern. En del saker hadde ligget lenge hos oss, og vi valgte derfor å fokusere på å få sendt dem videre til utredning. Dette har gått ut over de antatt mer kurante sakene, sier Rosenblad.

Ifølge områdelederen har det ikke vært snakk om at det skal ansettes flere saksbehandlere i UDI for å få sakene raskere unna, men hun forteller at UDI har satt konkrete mål for å få saksbehandlingstida ned i tida framover.

– Målet er å få ventetida ned til åtte måneder før påske og ned til seks måneder før sommeren.

