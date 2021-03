– Det er helt tragisk at vi ikke kan møtes bare fordi hun er fra utlandet

– Vi føler oss diskriminert, og vi synes det er helt tragisk at vi ikke kan møtes fordi hun er fra utlandet.

Ole-Kristian Edvardsen (31) fra Bardufoss er forlovet med Karolina fra Krasnodar i Russland. Han er en av mange som har kjæreste i utlandet og som knapt har sett sine kjære det siste året.

– Jeg frykter at regjeringen ikke har lært noe som helst fra i fjor og at de igjen lar oss vente i mange måneder før vi får muligheten til å se hverandre. Det virker ikke som de lytter til den lille gruppen dette gjelder, sier han og legger til:

– Regjeringen sier de er opptatt av psykisk helsevern. Jeg kan ikke se at de er det når de skyver oss bort fordi vi ikke har norske kjærester. Det er folk som ikke takler dette, men det er ingen empati å spore.

29. januar ble det innført svært strenge innreiserestriksjoner til Norge, som i første omgang skal vare ut februar. Men ingen vet hvor lenge innreiseforbudet vil vare. Det gjøres unntak for noen grupper. De som har ektefelle eller registrert samboer i Norge kan få komme. Det samme gjelder mindreårige barn eller stebarn som har foreldre bosatt i Norge. Det gis også adgang til innreise for foreldre eller steforeldre som har barn eller stebarn i landet.

Det gis derimot ikke unntak for kjærester eller for personer som ikke er definert som et nært nok familiemedlem. Dette er det mange som reagerer på.

Ole-Kristian og Karolina er frustrert over de norske innreisebestemmelsene og mener regjeringen må ta grep. (Privat)

Ole-Kristian Edvardsen og Karolina forlovet seg rett før jul. Nå frykter de at det kan gå mange måneder før de ses igjen. Foto: Privat

Edvardsen forteller at han hadde vært sammen med kjæresten i halvannet år da pandemien brøt ut og store deler av samfunnet ble stengt ned i mars i fjor.

– Hun skulle egentlig besøkt meg i april, men så ble grensene stengt.

Les også: Permitterte savner oppfølging: – Å gå ledig så lenge, er skadelig både psykisk og fysisk (+)

Lang kamp

Først i juni i fjor varslet regjeringen at det skulle gis adgang til innreise også for kjærester. Det ble stilt som krav at forholdet hadde hatt en varighet på minst ni måneder, og personen som skulle inn i landet måtte vise fram en egenerklæring fra kjæresten ved ankomst til Norge.

Kjæresten til Edvardsen har en sønn, men regjeringens oppmykning åpnet ikke for at hun kunne ta med sønnen fordi han ikke var registrert som Edvardsens stesønn.

– Det var mye rot og en lang kamp før regjeringen åpnet for at barn til kjærester også kunne reise, forteller Edvardsen.

Selv om regjeringen åpnet for at kjærester kunne få komme på besøk, skulle det ta flere måneder før de kunne treffe hverandre igjen. I august ble flygingen til kjæresten kansellert, og det ble ikke noe gjensyn før i november i fjor.

I januar reiste hun tilbake til Russland, og Edvardsen frykter nå at det vil ta lang tid før myndighetene letter på restriksjonene.

Han har aldri forstått hvorfor det skal skilles på ektefeller og kjærester ut fra smittevernhensyn.

– De har ikke lagt fram faktabasert dokumentasjon på at de som skal besøke sin kjæreste eller familie bringer smitte til landet. Vi føler at vi må svi for at næringslivet ikke har hatt kontroll på arbeiderne som har kommet til Norge. Det gjør situasjonen enda mer frustrerende, sier han og legger til:

– Jeg skjønner heller ikke hvorfor det skal være noen forskjell på det å være gift og å det ha en kjæreste. Personen du er sammen med, er like viktig uansett.

Justisminister Monica Mæland (H) har sagt at det handler om dokumentasjon og det å ha kontroll på dem som kommer inn i landet. Edvardsen kjøper ikke det argumentet. Han mener myndighetene har mer enn nok dokumentasjon og at det derfor er forsvarlig å åpne opp.

– Vi har skrevet under på en kjærestedeklarasjon. I den er det en kopi av passet mitt, personnummeret og min adresse. Kjæresten min må vise denne når hun kommer til landet. I erklæringen står det også at vi kan bli straffeforfulgt om vi ikke følger reglene. Det er et juridisk bindende dokument. Jeg mener derfor at det ikke henger på greip at dette skal handle om å ha kontroll, sier han og legger til:

– Hvis de mener at kjærestedeklarasjonen ikke er nok, kunne de opprettet en innreiseregistrering der alt av dokumentasjon legges inn.

Les også denne: Vaksinepass kan åpne opp for reising igjen – nå kommer det i flere land

– Diskriminerende og helt feil

Facebook-gruppa «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19» har over 7.000 medlemmer. En av dem er Malin Biller som bor i Göteborg. Hun har norsk kjæreste. Etter at regjeringen innførte de strenge innreiserestriksjonene i januar, kan hun ikke lenger besøke kjæresten.

– Jeg er blitt vant til at det kommer dårlige nyheter hver gang det er en pressekonferanse. Dette har pågått veldig lenge og det påvirker meg mentalt. Noen dager er veldig tunge, jeg blir urolig og frustrert, sier Biller på telefon fra Göteborg.

Malin Biller mener det har gått for langt og at kjærester må få muligheten til å besøke hverandre. (Privat)

Malin Biller mener det er en skandale at kjærester ikke får besøke hverandre. Foto: Privat

Biller er tegneserieskaper og illustratør. Pandemien har også rammet henne økonomisk fordi det er blitt langt færre oppdrag.

– Mange av oss som har familie eller en kjæreste vi ikke får møtt, er også permitterte. Det at vi ikke kan besøke hverandre, blir en ekstra byrde i en allerede vanskelig situasjon.

Biller understreker at hun er for strenge smittevernregler.

– Det skal være testing og karantene, men jeg synes det både er ulogisk og umoderne at det skilles mellom dem som er gift og de som er kjærester.

Hun greier ikke lenger å sitte stille og har sendt et skriv til både norske journalister og politikere. Biller forteller at hun har hatt kontakt med mange som er i en lignende situasjon. Mange er svært fortvilet over situasjonen.

Hun mener forskjellsbehandlingen mellom gifte og kjærester bryter med menneskerettighetene.

– Det er diskriminerende og helt feil. Politikerne må også tenke på folks psykiske helse gjennom pandemien, og jeg synes det har gått for langt nå.

Les også: Hver gang vi åpner

Regjeringens svar

Dagsavisen har vært i kontakt med Justisdepartementet og spurt om hvorfor de skiller mellom kjærester og gifte. Departementet har også fått spørsmål om hvor lenge de ser for seg at de strenge innreiserestriksjonene skal vedvare.

– Jeg forstår veldig godt at mange savner å besøke familie og kjærester – eller andre som de er glade i. Det er veldig mange som har det vanskelig med de strenge tiltakene som vi har sett oss nødt til å innføre. Nå er det bare den aller nærmeste familie som får lov å komme til Norge, og det er ektepar og registrerte samboere og barna deres, skriver statssekretær Hilde Barstad (H) i en e-post.

Hun svarer ikke på hva som er begrunnelsen for at kjærester og gifte behandles ulikt, men skriver:

– Vi forsøker å se helheten, men prøver også nå å begrense antallet som reiser inn til Norge så mye som vi kan. Vi gjør dette for å forhindre at det muterte viruset får fotfeste i Norge, og vi gjør det for å beskytte våre eldste og svakeste.

Når det gjelder hvor lenge innreiserestriksjonene vil vedvare, svarer hun:

– Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av innreiserestriksjonene ved utgangen av februar, men det vil avhenge av hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen