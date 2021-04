Flere besøkende og utendørsarrangementer markerer gjenåpningen av Oslo

Etter seks uker med nedgang i smittetallene kunne byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stolt informere at Oslo gradvis skal åpnes opp. Dagen kalte han en «merkedag».

Første steg på veien er å åpne for ti personer i private hjem og utendørsarrangementer for ti personer, samt inntil 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for personer under 20 år.

– I trinn to av gjenåpningsplanen planlegger vi å åpne betydelig mer. Vi vil gjøre en vurdering av når vi kan gå til trinn to i neste uke, sa Johansen.

Men selv om det er åpnet for ti personer samlet, anbefaler byrådet folk sterkt om å følge det nasjonale rådet om maksimalt fem gjester.

– Det er ikke tiden nå for å invitere til middagsselskaper. Jeg oppfatter at bevisstheten rundt dette er stor, sa byrådslederen.

Snart øl og trening?

Det neste trinnet innebærer åpning av blant annet treningssentre, butikker, kjøpesenter, idrettshaller, museer, restauranter og kafeer. Skjenking blir da tillatt til klokka 22.

– Men dere, det er helt avhengig av smittesituasjonen. Hvis smitten øker, antall innleggelser øker eller vaksineringen ikke går i det tempoet det skal, ja, da må vi utsette neste trinn, advarte byrådslederen.

Den sosiale nedstengingen av Oslo startet 10. november. De siste 13 dagene har hovedstaden hatt under 200 nye koronatilfeller per dag.

Disse faktorene avgjør

Johansen understreker av gjenåpningen skal være basert på kunnskap. Antallet smittede, innlagte og vaksinerte vil dermed stå sentralt i vurderingen.

– Hvis vi aller fortsetter å være flinke med å følge de rådene og reglene som gjelder, er sjansen mye større for at vi kan gå videre i gjenåpningen raskere, sa han.

Situasjonen i nabokommunene vil også spille inn før det åpnes ytterligere.

– Det er et mål å ha likest mulig regler for slikt som kjøpesenter og treningssenter på tvers av kommunegrensene i vår region, fremhevet Johansen.

Fortsatt skjør smittesituasjon

Helsebyråd Robert Steen (Ap) fremhevet at smittesituasjonen fortsatt er skjør.

– Tre ganger har Oslo måttet slå ned det høyeste smittetrykket i landet. Vi vil ikke ha en fjerde bølge, som kan bli sterkere og mer omfattende enn de tre første, uttalte Steen.

Først i trinn tre blir det tillatt med arrangementer innendørs, samt kinoer og konsertsteder. Da blir det også en forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb. (NTB)

Slik er gjenåpningsplanen:

Trinn 1

* Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem endres til forbud mot flere enn ti personer til stede

* Det åpnes for utendørs arrangementer for inntil ti personer

* Det åpnes for 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år

Trinn 2

* Åpne butikker, kjøpesentre, varehus og lignende

* Åpne kafeer og restauranter

* Skjenking til kl. 22.00

* Åpne treningssentre og lignende

* Vurdere breddeidrett for voksne (sammenheng med treningssentre og nasjonal gjenåpning)

* Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med VGS-alder

* Åpne kultursteder som ikke har arrangement: museer, gallerier o.l.

* Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

* Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen

* Åpne for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 20 personer samlet når det er faste, tilviste plasser

Trinn 3

* Åpne offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Dette medfører åpning av blant annet kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland m.m.

* Åpne for arrangementer innendørs. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs, det åpnes i trinn 4

* Øke antallet for arrangementer utendørs

* Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb

* Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs

* Tilbake til en meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen

* Vurdere å fjerne matserveringskravet for skjenking

Trinn 4

* Lempe på smittevernbegrensningene i de ulike tiltakene

* Lempe på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs

* Justere regelen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn ti kan samles

* Skjenking til kl. 24.00

* Åpne opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb

* Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.) – åpne med maksantall i tråd med Kommunelegehåndboka:

– Risikonivå 4: Innendørs: Inntil ti personer/utendørs: Inntil 20 personer

– Risikonivå 3: inntil 20 personer

– Risikonivå 2: inntil 50 personer

Trinn 5

* Oppheve lokale regler

* Nasjonale regler setter begrensninger på arrangementer mv.

* Opprettholde egne lokale anbefalinger hvis behov