Raymond Johansen: – I dag legger vi fram planen for gjenåpning av Oslo

Saken oppdateres

Johansen kalte det en merkedag da han innledet pressekonferansen tirsdag ettermiddag med å varsle at nå kommer planen for gjenåpning av hovedstaden.

Forbudet mot flere enn to besøkende i private hjem er opphevet. Nå kan opptil ti personer samles, men det anbefaler ikke byrådsleder Raymond Johansen.

Det opphevede forbudet ble klart da byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tirsdag kunngjorde hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo fremover.

Forbudet mot flere enn to besøkende ble innført 17. mars, og litt over en måned senere er det opphevet.

Likevel anbefaler Johansen å ikke samles ti personer.

– Når vi nå åpner for å tillate å være maks ti personer, så betyr ikke det at vi anbefaler det. Vi anbefaler å følge grensen på fem. Vi kommer med en veldig sterk anmodning om å ikke samles flere enn fem personer.

– Det er ikke tiden nå for å invitere til middagsselskaper. Jeg oppfatter at bevisstheten rundt dette er stor.

Butikker fortsatt stengt

Kjøpesentre og butikker i Oslo må fortsatt vente med å åpne dørene.

Tiltaket skal revuderes kommende uke, opplyste byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tirsdag.

Siden januar har det aller fleste butikkene vært stengt i hovedstaden. Det har riktignok vært tillatt med henting av forhåndsbestilte varer.

Matbutikker, Vinmonopolet, apotek og kiosker er blant dem som har kunnet holde åpent som normalt.

Oslo har registrert under 200 daglige koronatilfeller de siste 13 dagene.

Sjenking

Oslo-folket må fortsatt vente på å dra på restaurant og få servert alkohol. Når det kan skje, skal byrådet vurdere i neste uke.

Ølkranene i hovedstaden har vært stengt siden november, mens serveringssteder har kun hatt åpent for takeaway siden begynnelsen av mars.

De siste 13 dagene har Oslo hatt under 200 nye koronatilfeller per dag.

NHO Reiseliv forventer at uteserveringen i Oslo kan åpnes til lørdag 8. mai – så lenge smittetrenden fortsetter å synke.

– Det er positivt for reiselivet at byrådet nå sier at serveringsstedene veldig snart kan åpne, sier reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold.

– NHO Reiseliv har en klar forventning om at i hvert fall uteserveringen åpnes den første helgen etter 1. mai, gitt at smittetrenden fortsetter i samme retning, fortsetter hun.

Åpner for utendørs arrangementer for inntil 10 personer

Fra og med 27. april åpner Oslo kommune for utendørs arrangementer for inntil ti personer.

Trening

Treningsglade Oslo-borgere må vente enda lenger med å dra på treningssentrene, som har vært stengt i hovedstaden siden 10. november.

Sentrene har kun vært åpne for opptrening og rehabilitering.

Vaksinepass

Byrådsleder Raymond Johansen vil ikke spekulere i hvordan et vaksinesertifikat kan brukes i Oslo før det har blitt utformet på nasjonalt nivå.

Helsemyndighetene jobber med å få på plass et vaksinesertifikat for fullvaksinerte eller folk som har hatt covid-19. Den første versjonen er ventet 4. mai.

– Det blir feil å spekulere i hvordan dette skal brukes i Oslo før vi vet noe om hvordan dette skal fungere på nasjonalt nivå, sa Johansen tirsdag.

Det er ennå uklart hvilke formål vaksinesertifikatet skal benyttes til.

Sertifikatet, som også har blitt omtalt som et vaksinepass, vil vise om en person er fullvaksinert, har testet negativt eller blitt frisk etter å ha hatt covid-19.

Slik er gjenåpningsplanen:

Trinn 1

* Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem endres til forbud mot flere enn ti personer til stede

* Det åpnes for utendørs arrangementer for inntil ti personer

* Det åpnes for 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år

Trinn 2

* Åpne butikker, kjøpesentre, varehus og lignende

* Åpne kafeer og restauranter

* Skjenking til kl. 22.00

* Åpne treningssentre og lignende

* Vurdere breddeidrett for voksne (sammenheng med treningssentre og nasjonal gjenåpning)

* Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med VGS-alder

* Åpne kultursteder som ikke har arrangement: museer, gallerier o.l.

* Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

* Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen

* Åpne for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 20 personer samlet når det er faste, tilviste plasser

Trinn 3

* Åpne offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Dette medfører åpning av blant annet kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland m.m.

* Åpne for arrangementer innendørs. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs, det åpnes i trinn 4

* Øke antallet for arrangementer utendørs

* Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb

* Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs

* Tilbake til en meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen

* Vurdere å fjerne matserveringskravet for skjenking

Trinn 4

* Lempe på smittevernbegrensningene i de ulike tiltakene

* Lempe på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs

* Justere regelen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn ti kan samles

* Skjenking til kl. 24.00

* Åpne opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb

* Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.) – åpne med maksantall i tråd med Kommunelegehåndboka:

– Risikonivå 4: Innendørs: Inntil ti personer/utendørs: Inntil 20 personer

– Risikonivå 3: inntil 20 personer

– Risikonivå 2: inntil 50 personer

Trinn 5

* Oppheve lokale regler

* Nasjonale regler setter begrensninger på arrangementer mv.

* Opprettholde egne lokale anbefalinger hvis behov