Støre puster Solberg i nakken på statsministermåling

I Aftenpostens statsministermåling foretrekkes Erna Solberg som statsminister av 37 prosent. Støre får 33 prosents oppslutning, mens 18 prosent vil ha Vedum. 12 prosent vet ikke eller vil ikke svare.

– Det er hyggelig at flest peker på meg, men det er lenge til valget, skriver Solberg i en SMS via sin pressesjef.

Da VG foretok samme måling i midten av mars, var Solberg foretrukket av 41 prosent, Støre av 26 prosent og Vedum av 19 prosent.

Trenden gleder Støre og Arbeiderpartiet.

– Jeg tror dette skyldes at vi har vært tydelige på politikken; trygt arbeid til alle, mindre forskjeller mellom folk og bedre velferdstjenester. Så er jeg selvsagt glad for at folk i økende grad slutter opp om meg som statsministerkandidat, skriver Støre til Aftenposten.

Vedum vil fortsatt ikke svare på om han ønsker å utfordre Støre som rødgrønn statsministerkandidat.

– Poenget mitt er å snakke politikk, ikke være opptatt av posisjoner, sier han.

Aftenposten-målingen viser store forskjell på by og bygd. I Oslo er Støre (44 prosent) og Solberg (39) klart foran Vedum (6). I tettsteder og landsbygder er Solberg størst (34) etterfulgt av Vedum (27) og Støre (25).