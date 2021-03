Statssekretær beklager VG-innsalg

Norge — I eposten innrømmer Egseth ifølge Dagens Næringsliv at saken ikke har vært heldig for statsminister Erna Solberg.

«Jeg beklager at jeg har bidratt til utspill og innsalg som har bidratt til å skape konflikt mellom ulike kommuners håndtering av koronasituasjonen», skriver han.

Beklagelsen kommer etter at det mandag ble kjent at Egseth hjalp Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) komme i kontakt med VG i forbindelse med et intervju der Dahl rettet krass kritikk mot byrådet i Oslo for koronahåndteringen i hovedstaden.

Egseth står fast på at statsministeren ikke kjente til kontakten.

«Saken har av enkelte blitt fremstilt som noe bestilt av Erna Solberg og resten av partiledelsen i Høyre. Det er ikke sant. Hverken partiledelsen, statsministeren eller Bent Høie kjente til min kontakt med Torgeir eller utspillet før det ble publisert i VG», skriver han.