Solberg: Jeg har ringt Raymond Johansen og beklaget

Norge — Bakgrunnen for beklagelsen er avsløringene om at Solbergs egen statssekretær Peder W. Egseth (H) hjalp Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) komme i kontakt med VG i forbindelse med et intervju der Dahl rettet krass kritikk mot byrådet i Oslo for håndteringen av koronapandemien.

Tirsdag kveld holdt Solberg en hasteinnkalt pressekonferanse om saken.

– Jeg beklager at SMK har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid. Jeg har derfor i kveld ringt Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering, sa hun.

Kraftig irrettelse

Samtidig kom hun med en kraftig offentlig irettesettelse av Egseth.

– Det å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering, er ikke en oppgave for Statsministerens kontor, sa hun.

Solberg presiserte at det er naturlig for Egseth å ha kontakt med lokalpolitikere, men at han ikke burde formidlet kontakt mellom lokalpolitikere og mediene i denne saken.

– Dette burde han ikke gjort. Det har jeg vært tydelig på overfor ham i dag. Slike utspill er i strid med den tilnærmingen som hele regjeringen har hatt gjennom pandemien, sa Solberg.

– Vi har lagt vekt på at vi står i dette sammen og skal komme ut av pandemien sammen.

Offentlig skrape

Statsministeren sa videre at Molde-skandalen blir en offentlig skrape for statssekretær Egseth.

– Den konsekvensen er at han får en offentlig skrape som dette selvfølgelig blir. Men utover det mener jeg at Peder er dyktig og flink, og alle kan gjøre feil, svarte statsministeren på spørsmål fra Dagbladet på tirsdagens pressekonferanse.

NRK avslørte mandag at Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) fikk hjelp av statssekretær Peder W. Egseth (H) ved Statsministerens kontor til å komme i kontakt med VG i forbindelse med sin koronakritikk av Oslo.

Da TV 2 ville vite hvordan hun kan ha tillit til Egseth som statssekretær ed Statsministerens kontor, dersom hun har vært så tydelig svarte Solberg at alle fortjener en ny sjanse.

– Alle som kjenner meg vet at jeg har ett viktig mantra i mitt liv: Alle kan gjøre feil, og de fortjener å få nye sjanser.

Glad Johansen

Raymond Johansen sier han er glad for at Erna Solberg tirsdag ringte ham og beklaget.

– Kommunene står i førstelinjen i koronapandemien og har formidable oppgaver som det er viktig at regjeringen støtter opp under. Vi må bygge bro mellom by og land, og helgens angrep både på Oslo-folk og på Oslos håndtering av pandemien bidro til en konflikt som forstyrrer den viktige oppgaven vi alle må stå sammen om, sier Raymond Johansen (Ap) i en kommentar, og understreker:

– Jeg er veldig glad for at Erna Solberg ringte og beklaget at Statsministerens kontor var involvert i utspillene.

Beklagelsen kommer etter at det mandag ble kjent at Egseth hjalp Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) komme i kontakt med VG i forbindelse med et intervju der Dahl rettet krass kritikk mot byrådet i Oslo for koronahåndteringen i hovedstaden.

I et intervju med TV 2 sier han at han nå anser denne saken som avsluttet.

– I hvert fall for mitt vedkommende er denne saken ute av verden, sier han.

