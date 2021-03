231 nye koronasmittede i Oslo siste døgn – høyeste smittetall siden 19. november

Av Fredrik Moen Gabrielsen

Det siste døgnet er det registrert 231 nye koronasmittede i Oslo. Ikke siden 19. november har tallet vært like høyt, og hovedstaden har mer eller mindre vært stengt like lenge.

– Oslo har de strengeste tiltakene i landet, det har vi hatt lenge og det vil vi fortsette med. Derfor har vi hatt god kontroll over smittesituasjonen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

– Men jeg er bekymret over den økende smitten nå, spesielt fordi mange trolig har det muterte viruset, sier han.

Les også: Her gikk alarmen 26. februar 2020. Ett år etter har 70.000 fått påvist sykdommen. 620 er døde

Virusvarianter og testrekord

At de muterte variantene av viruset har gitt økt smittespredning i befolkningen, er det ingen tvil om, sier Johansen.

– Det ser vi resultatene av gjennom stigende smittetall. Derfor ligger byrådets linje med strenge tiltak over tid fast, sier han.

Han sier at det har vært og er fortsatt mørketall rundt koronasmitte i hovedstaden. Derfor ønsker kommunen å utnytte testkapasiteten til det fulle.

I forrige uke opplevde Oslo testrekord, med nær 25.000 personer som testet seg. Det var en økning på over 10.000 sammenlignet med uken før.

– Det er gledelig å se at så mange har testet seg i forbindelse med vinterferien, og at vi nå klarer å fange opp enda mer smitte. Dermed får vi også mulighet til å spore mer av smitten, isolere og sette flere i karantene, sier han.

Mest på Stovner – lavest på Ullern

Smitteøkningen det siste døgnet viser 80 flere smittede enn dagen før. Det er også dobbelt så mange som snittet den siste uken, som var på 115 smittede per dag. Samme dag forrige uke ble det registrert 105 smittetilfeller.

Stovner bydel har det høyeste smittetrykket. Der er det nå 387 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel har andreplassen med 345 og Grorud er på tredjeplass med 310 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 115 og 118 smittede per 100.000.

Totalt er 19.660 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, nesten 4.800, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år.

Her finner du tall for hver enkelt bydel.

Flest siden 13. januar

Det siste døgnet er det registrert 551 koronasmittede i hele Norge. Det er 210 flere enn dagen før og 225 flere enn samme dag i forrige uke.

Så mange nye smittede er det ikke registrert på ett enkelt døgn, siden 13. januar. Hele 231 av de koronasmittede er altså registrert i Oslo.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG at økningen den siste uken skyldes mer smittsomme virusvarianter, samt mer kontakt mellom unge mennesker etter lettelser i smitteverntiltak.

– I tillegg har mange testet seg den siste tiden, ikke minst i Oslo, sier han.

Økningen i smittetall bekymrer helseminister Bent Høie (H).

– Jeg er bekymret for de høye smittetallene, sier han til NTB.

– Vi har hatt store lettelser de siste ukene nasjonalt og lokalt for barn og unge. Det har kanskje ført til at mange også har oppfattet at andre tiltak er lettet på, sier han videre.

Ved midnatt natt til fredag er det registrert 70.040 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.216 nye smittetilfeller i Norge. 3,7 millioner koronatester er til nå utført her i landet.

308.145 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 125.150 personer har fått andre dose.

620 døde

92 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det var tre færre enn dagen før.

Til sammen er 620 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

