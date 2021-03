Frp-er angriper Sylvi Listhaug: – Hadde norske verdier vært viktig, hadde ikke menn dominert partiet

Av Lea Heljesdatter Kvadsheim

Forrige uke sa Listhaug at skal man leve i Norge, må man følge norske verdier. Samtidig varslet hun kamp for ytrings- og religionsfrihet og likestilling.

– Dette er nok mer et skalkeskjul. Hadde de verdiene vært viktig for henne, hadde det allerede blitt jobbet med dette. Frp er et mannsdominert parti. Det er nesten ingen kvinnelige toppkandidater i fylkene. Menn er på topp i nesten alle fylker, sier Flaten Haugli, som er 2. vara til Stortinget for Aust-Agder.

- Opplever at det er svært liten satsing på kvinner i partiet

Blant partiene på Stortinget hadde Frp lavest kvinneandel – 28 prosent – blant kandidatene til kommunevalget i 2019. Det kommer fram i en undersøkelse fra SSB gjorde da. Dette er 15 prosentpoeng lavere enn den samlede kvinneandelen blant alle kandidatene ved kommunestyrevalget.

– Jeg opplever at det er svært liten satsing på kvinner i partiet og at det gjøres lite for å hente flere kvinnelige velgere og medlemmer. Vi har en haug av flinke, dyktige kvinner i partiet som kunne løftet partiet til nye høyder og skaffet oss en større andel kvinnelige velgere, sier Flaten Haugli.

Flaten Haugli understreker at et valg av Listhaug som partileder er et retningsvalg hun ikke kan stå inne for.

– Jeg tror Listhaug vil skape en dominoeffekt, hvor partiet vil havne i en mer nasjonalistisk og konservativ retning. Listhaug vil være en frontfigur, hvor flere av de nasjonalkonservative vil ta del i partiet, sier hun.

Flaten Haugli mener at dynamikken i partiet vil endre seg. Hun er ikke i tvil om hva hun vil gjøre dersom Listhaug blir valgt på landsmøtet til våren.

– Ja, jeg kommer til å melde meg ut. Sånn jeg erfarer det, er det mange som vurdere å melde seg ut om Listhaug blir valgt. Man er redd for at partiet skal bli overtatt av en nasjonalkonservativ fløy. Jeg kan selv ikke stå for denne retorikken, og jeg tror vi vil miste liberale medlemmer, sier hun.

Sylvi Listhaug vil ikke svare på kritikken Silje Flaten Haugli.

