Nye fengsler i Agder kostet 900 millioner mindre enn planlagt

I statsbudsjettet for 2017 var prislappen på fengselsprosjektet anslått til 2,26 milliarder kroner. Sluttsummen endte rett under 1,1 milliarder, skriver Finansavisen.

– Den viktigste årsaken til at byggekostnaden ble så mye lavere enn først anslått, var at vi brukte riktig tid på planlegging og solid gjennomføring. Entreprenøren fikk også større fleksibilitet i gjennomføringshastigheten. I tillegg ble det kostnadsbesparende å bygge standardisert i stedet for å velge ferdige moduler, sier Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen.

De to nybygde fengslene åpnet dørene for til sammen 300 innsatte i september i fjor.

– Regjeringen ønsket å øke fengselskapasiteten og vi satte oss ned sammen med Kriminalomsorgen og ble enige om standardisering av bygging av fengsler. Dermed kan man unngå å begynne helt på nytt hver gang man skal bygge nye, sier han.

