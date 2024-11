Hadia Tajik: – Oslo er min by

---

Tirsdag 26. november blir det klart: Får Hadia Tajik eller Kamzy Gunaratnam andreplassen på stortingsvalglista til Oslo Ap? Tajik er innstilt av flertallet i nominasjonskomiteen, men det er ikke gitt at det ender slik.

Gunaratnam vil ha kampvotering, og tirsdag samles delegatene fra de forskjellige lokallagene for å komme med den endelige avgjørelsen.

Det kan bli jevnt. For å ha flertall trenger man 130 stemmer, hvis samtlige 259 delegater møter.

Partileder Jonas Gahr Støre er enstemmig innstilt på førsteplass, mens nestleder Jan Christian Vestre innstilles på tredjeplass. Innstillingen er delt om fjerdeplassen mellom Agnes Viljugrein og Trine Lise Sundnes.

Dagsavisen har snakket med både Tajik og Gunaratnam før avgjørelsen faller.

Den tidligere statsråden og nestlederen i Arbeiderpartiet innrømmer at hun er spent, «veldig spent», på tirsdagens nominasjonsmøte. Hun er selvsagt glad for sitt utgangspunkt: Åtte av ni medlemmer i Oslo Aps nominasjonskomité innstilte henne på den gjeve andreplassen etter partileder Jonas Gahr Støre.

– Det er stort å bli vist tillit, både fra dem, fra partilag og medlemmer, så det var jeg takknemlig for skriver Tajik i en e-post til Dagsavisen.

En hardnakket forkjølelse satte en stopper for et fysisk møte med avisen, men Tajik er ellers på bedringens vei og satser tydelig på å være i form på tirsdagens nervepirrende nominasjonsmøte.

– Jeg håper Oslo Arbeiderparti vil ha meg med videre, men det får være opp til medlemsdemokratiet å bestemme, sier hun.

– Jeg har alltid hatt sansen for Kamzy, og denne kampvoteringen endrer ikke på det. — Hadia Tajik (Ap)

– Syns du det er ubehagelig at det likevel blir kampvotering mot Kamzy Gunaratnam?

– Nei, kampvotering er en del av partidemokratiet, organisasjonen vår tåler debatt og uenighet, og jeg er sikker på at vi begge kommer til å lande på beina uansett hva resultatet blir på tirsdag.

– Hvordan er stemningen mellom dere to akkurat nå?

– Jeg har alltid hatt sansen for Kamzy, og denne kampvoteringen endrer ikke på det.

Hadia Tajik og Kamzy Gunaratnam på Aps landsstyremøte i høst. I midten: Mani Hussaini. (Terje Pedersen/NTB)

Om å «shoppe fylker»

«Alle» kjenner Hadia Tajik etter hennes mange år i rikspolitikken, men hvis hun skulle presentert seg selv i en setning, ville hun sagt: «Jeg er en danseglad småbarnsmor som liker å lage mat for venner og familie, og å jobbe». (Fjorårets deltakelse i TV2-programmet «Skal vi danse» har tydelig satt spor). Men hun vil gjerne bruke en setning til. Den lyder slik: «Min hjemmelagde butter chicken kan konkurrere med hvilken som helst restaurant».

«Alle» vet nok også at Hadia Tajik har pakistanske innvandrerforeldre og hun er født og oppvokst i Bjørheimsbygd i Rogaland. Men i hele sitt voksne liv har hun bodd i Oslo.

– Oslo er min by, og har vært det lenge, slår Tajik fast, og beskriver hovedstaden hun så gjerne vil jobbe for på Stortinget slik:

– Ikke for liten, og ikke for stor, men full av kontraster. Her kan jeg løpe en tur alene langs Østensjøvannet, gjemme meg unna på kafé med sjokoladekake og gå på konsert med tusener av andre – alt på samme dag, skryter Tajik.

– Som så mange andre kom jeg til Oslo for å studere. Ulike politiske verv gjorde at jeg ble værende og beholdt tilknytningen min til denne byen, gjennom det som snart blir 20 år – altså halve livet mitt. Nå har jeg etter hvert fått ektefelle herfra, og barnet mitt vil i løpet av neste stortingsperiode gå på skole i Oslo. Da jeg feiret 40-årsdag på et utested her i byen i fjor så jeg utover gjestene og tenkte i mitt stille sinn at de fleste av mine nære venner bor i Oslo, og mange av dem har jeg kjent lenge.

– Hva sier du til dem som helst hadde sett at «ei ordentlig, innfødt oslojente» fikk andreplassen?

– Hvis man aldri kan bli integrert i Oslo fordi man er født et annet sted, da er det flere enn meg som sliter.

– Hva vil du si til de i Oslo som mener du «shopper fylker», fordi du nå representerer Rogaland?

– Det ville vært relevant hvis jeg plutselig skulle stille for Møre og Romsdal. Men jeg har allerede representert Oslo i to perioder på Stortinget, og kjenner Oslo godt. I tillegg til de tette båndene jeg hele tiden har hatt til Oslo Ap gjennom tidligere verv, så er det er her mannen min bor, det er her datteren min har vennene sine, og det er her framtida til familien min ligger.

Krim og bolig

Taper Hadia Tajik nominasjonskampen, er hun i 2025 ute av rikspolitikken etter 16 år på Stortinget og to statsrådsposter. Men når Dagsavisen spør om hvor viktig andreplassen på stortingslisten er for henne, svarer hun:

– Det er gjennomslag for saker som er viktig, posisjonen er bare et verktøy for å få det til.

– Hvis du blir valgt på Stortinget for Oslo neste år, hva blir dine viktigste Oslo-saker?

– At hvor i byen du vokser opp ikke skal ha noe å si for mulighetene dine. At alle skal være trygge for vold og kriminalitet, enten det er hjemme eller ute på gata. At en hovedstad i vekst også trenger en inkluderende arbeidslivspolitikk og troverdige løsninger for å kutte klimautslipp. Jeg vil også nevne kriminalitetsbildet og utviklingen i boligmarkedet. Vi må våge å ta nye initiativ, for å gjøre det mulig for flere å eie egen bolig her.

– Om du ikke vinner: Betyr det at du da anser deg ferdig med rikspolitikken?

– Jeg kommer nok alltid til å være engasjert i politikk, men på hvilken måte, får tiden heller vise.

Stolthet og effektivitet

Flere av Ap-lagene i Oslo som går inn for Hadia Tajik har trukket fram hennes innsats som effektiv arbeidsminister i perioden 2021–2022.

– Det er hyggelig av dem å si!

– Er det den statsrådsposten du har likt best?

– Gode politikere klarer å bli engasjert i alle feltene de jobber med, og finner løsninger der det er behov for det. Som arbeidsminister gikk jeg inn i vervet med en klar plan og prioriteringer, og jeg var heldig som fikk med meg et solid lag av medarbeidere, både i politisk ledelse og embetsverk. Jeg er stolt over vår evne til å rydde plass til de viktigste sakene, som betyr noe for arbeidsfolk.

– Hva er du ellers mest stolt over å ha fått til i din politiske karriere?

– Da det ble satt av 70 millioner kroner til arbeidet mot tvangsekteskap i 2007, og jeg visste at 20 av de millionene var det jeg som hadde argumentert inn, så er det noe jeg er stolt over den dag i dag. Sånn ellers er det lovendringene for rett til heltid, innstramminger på innleie, fjerning av den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, pensjon fra første krone, og doblingen av fagforeningsfradraget.

En alvorstynget arbeids- og integreringsminister Hadia Tajik forteller at hun trekker seg som statsråd etter pendlerboligsaken våren 2022. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Jurist, journalist og rådgiver

Men hvordan var starten for politikeren Hadia Tajik, som ellers har utdannet seg til både jurist og journalist?

– Da jeg var 16 år var det lokalvalg, og politikere kom til skolen min for å fortelle om hva de var opptatt av. Selv var jeg mest opptatt av skole og antirasisme, og ble engasjert av alt snakket om politikk og løsninger. Etter at jeg meldte meg inn i AUF ble jeg kjent med andre ungdommer, med kunnskap om klima, arbeid og helse – slik at jeg fikk breddet ut engasjementet mitt selv også.

– Du ble politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg bare 23 år gammel – hvordan har det formet deg?

– Først og fremst har det vært formende å få jobbe med så bunnsolide og dyktige folk, som Jens selv og staben hans.

– Har du noen gang hatt en «ordentlig jobb»?

– Jeg har hatt jobbvikariater som journalist i Aftenposten, VG og Dagbladet før jeg ble politiker, og min drøm var egentlig å bli journalist, ikke å stille til valg.

– Du var kulturminister før du ble arbeidsminister – men så kom denne pendlersaken. Hvordan preget det deg i tiden etterpå?

– Gjennom livet har jeg hatt mye erfaring med motgang, og vet hvordan jeg reiser meg igjen. Jeg gikk av, ryddet opp etter meg, og betalte inn ekstra skatt.

– Tenkte du at du var ferdig med politikken da?

– Jeg tror ikke det er lurt å ta eksistensielle beslutninger i en krise, så det tenkte jeg ikke så mye på. Etter dette har jeg gått videre med livet mitt og lagt saken bak meg.

Oktober 2008: Statsminister Jens Stoltenberg og hans unge rådgiver Hadia Tajik (25) på vei til AUFs landsmøte. (Heiko Junge/NTB)

Metoo-saken

Mange forbinder også Hadia Tajiks navn med metoo-skandalen i Ap i 2017–2018 og maktkampen man mente å se utspille seg mellom henne og tidligere nestleder Trond Giske. Hun støttet varslerne, han måtte gå ut av partiledelsen etter at partileder Jonas Gahr Støre i januar 2018 erklærte at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

– Du har fått skryt for å ha stått rakrygget spesielt i metoo-skandalen i partiet?

– Det er hyggelig å få skryt. Metoo-skandalen var en forferdelig tøff tid, særlig for varslerne, men også for hele partiet. Jeg skulle gjerne sluppet å ta tydelig side, men omstendighetene gjorde det helt nødvendig.

– Mener du også at den saken var med på å splitte partiet i en Hadia-fløy og en Giske-fløy?

– Historien om at det her var to fløyer som sto mot hverandre er ikke min historie om det som skjedde, det er noen andres versjon. Slik jeg ser det er den historien ikke sannferdig, sier Tajik.

Ut i valgkamp

Om både Trond Giske og Hadia Tajik vinner sine nominasjonskamper, møtes de trolig igjen som kolleger i Aps stortingsgruppe til høsten. Før det skal de skal begge ut i den store valgkampen 2025. Han skal slåss for Trøndelag Ap, hun for Oslo Ap.

– 15,8 prosent på målingene og tre mandater på Stortinget. Det er alt innbyggerne i Oslo er villige til å gi Ap akkurat nå?

– Vi får de målingene vi fortjener. Dette betyr at vi må skjerpe oss. Eneste måten å vokse på målingene igjen er at folk opplever at vi gir gode nok svar på de hverdagsutfordringene de står i. Vi må utvikle bedre politiske løsninger, særlig for mer rettferdig fordeling og på gi forutsigbare rammer for framtidsnæringer som skaper verdier.

– Fordeler og ulemper for Oslo Ap i valgkampen at de øverste plassene på lista kan bli besatt «bare» av rikspolitikere og statsråder/tidligere statsråder?

– Oslo Ap en lang historisk tradisjon med å utvikle talenter som klarer å bekle nasjonale verv, bli statsråder og toneangivende politikere for hele landet. Det er ikke en svakhet, men en styrke. Erfaringene mine fra et distriktsfylke som Rogaland gjør også at jeg vet hvordan man jobber for å løfte perspektiver fra en region inn der beslutningene tas.

– Hva kan du garantere de som stemmer på deg om du vinner på tirsdag?

– Tre ting: Jeg kommer til å være tilgjengelig for medlemmene og til stede i partiorganisasjonen. Jeg kommer til å ta opp saker som de er opptatt av. Og jeg lover at de får et arbeidsjern som jobber langsiktig med på laget, slik at vi sammen får mest mulig gjennomslag. Forresten, én ting til: Jeg vil jobbe for at vi kan danse mer på partiarrangementer!

