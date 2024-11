– Vi trenger en betydelig andel som velger yrkesfag

– For å gjenreise tilliten i Oslo og da særlig i Oslo Øst, må vi se ungdommen vår og svare på de utfordringene de står i, sier Kamzy Gunaratnam (Ap) til Dagsavisen.

I forrige uke var hun på Etterstad videregående, hvor hun møtte elever som tar restaurant-, baker- og konditorfag. Vi trenger at flere velger disse linjene, mener Gunaratnam.

Kamzy mener nøkkelen er et yrkesfag og et fagarbeiderløft.

– I partiprogrammet lover vi å gi yrkesfag et løft, noe som også er blitt gjort under dagens Arbeiderparti-regjering. Og det skal vi fortsette med foreslår vi i det nye partiprogrammet, sier hun til Dagsavisen.

– Yrkesfag løser flere floker

Hun mener det viktigste Ap kan gjøre for å vinne tilbake velgerne er å forebygge ungt utenforskap.

– Å forebygge utenforskap er viktig. Det kan vi blant annet gjøre ved å satse på yrkesfag og fagarbeidere. Og det er stor mangel på fagarbeidere. Yrkesfag løser flere floker: Vi trenger flere fagarbeidere, og i Oslo trenger vi at flere velger yrkesfag. Elever som velger yrkesfag kommer ut i arbeidslivet tidligere, tjener penger tidligere, får jobbe praktisk og bygge byen vår. Yrkesstolthet og selvstendighet skapes tidligere, sier Kamzy Gunaratnam.

Kamzy Gunaratnam er i dag stortingsrepresentant for Ap. Om hun får fornyet tillit, gjenstår å se på nominasjonsmøtet 26. november. Hun står på en mindretallsinnstilling på andreplassen, men Hadia Tajik står på flertallsinnstillingen, til tross for at flertallet av lokallaga i Oslo Arbeiderparti har ønsket seg Kamzy på andreplassen.

Bakgrunn: Oslo Ap splittet om Kamzy og Hadia

Stor kokkemangel

Besøket på Etterstad videregående skole var ikke tilfeldig.

For ifølge NAVs Bedriftsundersøkelse for 2024 kommer det fram at det mangler omtrent 1250 kokker, 800 gatekjøkken- og kafémedarbeidere og 600 servitører.

– Skal vi bygge fremtidens Oslo trenger vi en betydelig andel som velger yrkesfag. Og for første gang på flere år er det ventelister for å komme inn på mat og restaurantfag, sier hun

Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratman samme med William Kornelius Knapstad Wiland, elev ved Etterstad videregående skole. (Helene Wallenius)

Les også: Demens-pårørende: – Jeg lever mitt liv 100 prosent på Alzheimers premisser (+)

Kutter i Fagskolen

Dagsavisen skrev i forrige uke om at byrådet i Oslo kutter i støtten til Fagskolen de neste årene. Det liker Ap og Kamzy Gunaratnam dårlig.

– Yrkesfag gir den grunnleggende utdanningen. Etter noen år i yrket er det naturlig at man ønsker faglig påfyll. Da er det en dårlig løsning å kutte i Fagskolen, sier Kamzy Gunaratnam.

Arnt Steffensen er leder i Kost- og ernæringsforbundet som er enn yrkesorganisasjon i Delta var med på besøket på Etterstad videregående skole.

Det er positivt og riktig tenkt at Arbeiderpartiet løfter fram yrkesfag i partiprogrammet. — Arnt Steffensen, Delta

– Det er positivt og riktig tenkt at Arbeiderpartiet løfter fram yrkesfag i partiprogrammet. Eldrebølgen er her, og stadig flere eldre får måltider levert fra det offentlige. Ikke bare de som bor på sykehjem, men også eldre som bor hjemme. Blant disse ser vi at et økende antall har behov for spesielt tilrettelagte måltider. I et helseperspektiv trenger man flere faglærte ernæringskokker på de offentlige kjøkkenene, sier han til Dagsavisen.

Arnt Steffensen leder Kost- og ernæringsforbundet Delta (Cappelen Damm)

– I festtaler snakkes det mye om Matnasjonen Norge, og nasjonal og regional matkultur. Hvis dette skal være mer enn svulstige ord, så trenger man flere faglærte bakere, flere kokker og flere servitører. Da må man arbeide målrettet for at matbransjen er et trygt sted å være, blant annet med tanke på lønn og arbeidsforhold, sier han.

Fagforbundet er bekymret over at organisasjonsgraden i Norge går ned.

Cathrin Snare i Fagforbudet. (Fagforbundet)

– Spesielt i salgs- og service bransjen, sier Cathrin Snare i Fagforbundet til Dagsavisen.

– Unge mennesker får i dag lite undervisning om arbeidsliv på skolen , og det kan risikere at de lettere blir utnyttet i jobb, spesielt i salgs og service bransjen. Et seriøst arbeidsliv er viktig her også, og at Arbeidstilsynet er viktig i bekjempelse av arbeidesriminalitet, sier hun.

Les også: Utdanningsminister Hoel: – Høyre i byråd nedprioriterer Fagskolen

Les også: Raser mot fagskolekutt: Vil ramme norsk arbeidsliv