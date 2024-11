Sykehjem: Utvider fristen for konkurranseutsetting etter tallfeil

Da det Høyrestyrte byrådet tok over for litt over ett år siden ønsket det å konkurranseutsette fire sykehjem: Kantarellenhjemmet og Uranienborghjemmet, samt Bjølsenhjemmet og Abildsøhjemmet.

Feil tall

For de to sistnevnte går konkurransen etter planen.

Sykehjemsetaten utvider imidlertid tilbudsfristen for Kantarellenhjemmet og Uranienborghjemmet. Årsaken er tallfeil ved prisjustering til 2025-priser, som Sykehjemsetaten nå har rettet opp i.

Sykehjemsetaten lyste ut konkurransene om drift av Kantarellenhjemmet og Uranienborghjemmet første gang den 22. juli. På grunn av at det kun var én kvalifisert tilbyder, avlyste Sykehjemsetaten konkurransen. Konkurransen ble lyst ut på nytt den 14. oktober.

Kantarellenhjemmet er ett av fire sykehjem byrådet ønsker å konkurranseutsette. (Oslo kommune)

I den nye konkurransen hadde Sykehjemsetaten lagt opp til pris- og lønnsjustering fra 2024-priser til 2025-priser. Ved en feil ble det lagt inn for høy pris- og lønnsregulering da konkurransen ble lyst ut på nytt. Denne feilen er nå rettet opp i, og tilbudsfristen er utvidet fra 14. november til 25. november. Kostnadsrammen for konkurransene er ikke økt.

Vi skulle selvsagt vært denne tallfeilen foruten, men når det først har skjedd er det viktig for meg at Sykehjemsetaten rydder opp og sikrer at slike feil ikke skjer igjen. — Saliba Andreas Korkunc (H), helsebyråd

– Vi skulle selvsagt vært denne tallfeilen foruten, men når det først har skjedd er det viktig for meg at Sykehjemsetaten rydder opp og sikrer at slike feil ikke skjer igjen. Konkurranseutsetting skal ikke medføre at kostnadene samlet sett overstiger drift i kommunal egenregi, og det gjør det heller ikke nå, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) i en pressemelding.

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H). (Aslak Borgersrud)

Les også: Demens-pårørende: – Jeg lever mitt liv 100 prosent på Alzheimers premisser

Feil fokus

Marthe Scharning Lund (Ap), gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo, mener saken viser at byrådet har helt feil fokus i helsepolitikken.

Hun besøkte Kantarellen sist fredag. og møtte tidligere tillitsvalgt, Kamela Faeqi, samt Siri Follerås fra Fagforbundet.

– Vi skal bli mange flere eldre, tilbudet må styrkes og vi må rekruttere flere helsearbeidere. Da kan ikke førsteprioriteten til helsebyråden være å kjempe en lang kamp for å hanke inn private aktører, sier hun til Dagsavisen.

– Høyre og Venstre har vanligvis en urokkelig tro på markedskreftene, også i velferden vår. Da burde man avlyse konkurranseutsettingen, nå som det viser seg at markedet ikke er der.

Les også: SV: Høye leiepriser forsterker forskjellene i Oslo

Skaper brudd

Arbeiderpartiet er uenige i at det skal være kommunens jobb å bruke tid, krefter og skattepenger på å bygge opp et marked de mener ikke eksisterer.

– For å styrke kvaliteten i omsorgen, bør byråden jobbe for å bedre arbeidsforholdene og styrke rekrutteringen. Istedenfor bruker han kreftene sine på tvinge gjennom en konkurranseutsetting som heller ikke de private aktørene viser seg å være særlig interessert i, sier Scharning Lund.

– Dette skaper brudd på kontinuitet, som fører til usikkerhet blant de ansatte. I tillegg vet vi at lønnsvilkårene og pensjonen blir dårligere når kommersielle aktører kommer inn, sier hun.

De to øvrige konkurransene om drift av Abildsøhjemmet og Bjølsenhjemmet går som planlagt. Endringene fører ikke til at fremdriftsplanen endres, slik at det fortsatt planlegges for virksomhetsoverdragelser i mai/juni 2025. Helse- og sosialutvalget har mandag 4. november fått en detaljert redegjørelse om denne saken, skriver byrådsavdelingen for helse i pressemeldingen.

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)