Intet er lenger sikkert for KrF

Siste uke var jeg et par dager Sørlandet i stille og nydelig vårvær. Det var ikke mye dramatikk å spore, men offentliggjøringen av en såkalt supermåling fra NRK kan være et varsel om et mulig politisk jordskjelv i regionen. For første gang siden 1961 kan Vest-Agder-mandat være tapt for partiet. Det skyldes ikke at velgerne er blitt mindre konservative, men at de vender seg mot partier som ligger langt til høyre for KrF. Målingen tyder på at Partiet Konservativt tar en solid jafs av velgere som kunne ha stemt på KrF.

Med KrF nede for telling, har Konservativt muligheter til å styrke sin posisjon ved senere valg.

Den politiske utviklingen på Sørlandet er bare ett av mange eksempler på at inne i det store slaget om regjeringsmakt skjuler det seg mange små kamper. Særlig i de små og utsatte partiene som vaker rundt sperregrensen, bites det negler av nervøsitet. For flere partier kan utfallet av høstens valg bety et være eller ikke være.

Dette gjelder ikke minst for Kristelig Folkeparti. Da partiet valgte ny partiledelse før valgkampen var kommet skikkelig i gang, sto partiet overfor en situasjon der det var stor sannsynlighet for at to av lederne ikke vil være representert på Stortinget. Det var derfor svært viktig at tredjepersonen i lederkollegiet kunne hentes fra et valgdistrikt som ble ansett som «sikkert».

Valget falt på Jorunn Gleditsch Lossius fra Vest-Agder. I KrF regnes dette valgdistriktet som en bastion. Under KrF-bølgen på slutten av 1990-tallet stemte hver fjerde velger på KrF. Nå er prosentandelen nede på ellevetallet, og det kan føre til at mandatet til Gleditsch Lossius likevel ikke er så trygt.

Les også: Er tullprat hos NRK virkelig sååå viktig for demokratiet?

En av konkurrentene som stjeler velgere fra KrF er partiet Konservativt, tidligere Partiet De Kristne. I Vest-Agder stiller de med partileder Erik Selle. Med 2,4 prosents oppslutning på NRK-målingen, har han neppe reell sjanse til å knipe et stortingsmandat, men partiet kan få så mange stemmer at heller ikke KrF får noen å sende til Stortinget. Blir det utfallet, sitter KrF igjen med en partiledelse der ingen har plass i Norges nasjonalforsamling.

Viser valgresultatet i september det samme som NRKs store mai-måling, er det ikke bare KrF som har et problem. Svikter oppslutningen i Agder, øker sannsynligheten for partiet havner under sperregrensen, som igjen kan få konsekvenser for hvilken blokk som får flertall på Stortinget og dermed regjeringsmakt.

KrF-nestorer på Sørlandet vil helt sikkert oppfordre potensielle Konservativt-velgere til å stemme taktisk fordi det vil være bedre å få én kristen representant på Stortinget enn ingen. De vil også argumentere med at det ikke bør være Konservativt sin oppgave å bane vei for en rødgrønn regjering som med stor sannsynlighet blir avhengig av Rødt.

Les også: Antifascister stemples som alarmister når de bør roses for sitt mot

Det er langt fra sikkert at de som fremfører strategiske tanker vil nå inn. Konservativt spiller på den dype polariseringen som har rammet kristne velgere i mange land. Partiet henter en del støttespiller fra unge, nykonservative menn som ikke har noen stor sans for et KrF som de anser for dvaskt og utydelig. For disse er det kanskje viktigere å ramme deres viktigste konkurrent hardt. Med KrF nede for telling, har Konservativt muligheter til å styrke sin posisjon ved senere valg.

KrF svarer på dette med å dra sin politikk noen knepp til høyre, men går partiet for langt i denne manøveren, er det mange mer moderate velgere som kan komme til å si takk og farvel.

Det som nå skjer på Sør- og Vestlandet viser at religion de siste årene igjen er blitt en formidabel politisk kraft også her i Norge. Det er en tendens som har gjort seg gjeldende i svært mange land. Så åpenbar er denne trenden at programkomiteen for Arendalsuka har valgt religion og politikk som ett av hovedtemaene til arrangementet i august.

Hvem hadde sett at det skulle bli en slik utvikling, og hvem hadde trodd at det skulle bli ganske så ugunstig for Kristelig Folkeparti?

Les flere kommentarer av Helge Simonnes

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen