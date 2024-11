Kuttet klimaforskningen – SV vil gi 25 millioner

– Med en stadig sterkere klimakrise må vi sørge for å opprettholde overvåkingen av naturen og endringene som skjer der. Det vil hjelpe oss i arbeidet med å tilpasse oss klimaendringene, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Trodde de var sikret

Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra (COAT) er et overvåkingssystem med et langsiktig perspektiv. Formålet er å avdekke hvordan klimaendringene påvirker tundraen på Svalbard og i Varanger i Finnmark.

Dagsavisen skrev i forrige uke om hvordan politikere og forskningsinstitusjoner har prøvd å få COAT finansiert direkte over statsbudsjettet. Gjennomslaget kom i fjor, da de fikk en bevilgning på 20 millioner kroner. COAT var sikret framtidig finansiering, trodde de. Men i budsjettforslaget for 2025 var de igjen ute.

Tristhet

Leder for COAT på Svalbard, Åshild Ønvik Pedersen var rystet.

– Jeg blir litt trist, fordi vi er i en tid hvor endringene er så omfattende og raske. At vi bor i et land som ikke har lyst til å satse på kunnskap om klimaendringenes påvirkning på sårbare økosystemer, er veldig leit. Det er med kunnskap gjennom overvåking at forskerne kan forutsi og varsle endringer og ikke minst bidra med tiltak for å motvirke dem, sa hun til Dagsavisen.

Sterk støtte

Nå er optimismen så vidt tent igjen med SVs forslag til alternativ budsjett. Professor i økologi Rolf A. Ims ved UiT Norges arktiske universitet og faglig leder for COAT er forsiktig optimist:

– Det er veldig bra, selvfølgelig. Jeg håper de får gjennomslag for dette i forhandlingene. Jeg håper også den sterke støtten vi har fått fra andre politiske partier særlig i Øst-Finnmark. Formannskap og kommunestyrer i både Vadsø og Nesseby har kommet med sterke henstillinger om å prioritere COAT, sier Ims.

Rask oppvarming i nord

SV skriver i en pressemelding at i nord går oppvarminga fire ganger raskere enn på kloden ellers. Her ser Norge noen av de første og største endringene på naturen, og disse endringene vil merkes over hele verden. Observasjonssystemet COAT avdekker og dokumenterer disse endringene i Finnmark og på Svalbard. Slik gir COAT det vitenskapelige grunnlaget og prognosene som Norge og det internasjonale samfunnet kan bruke for å håndtere klimakrisens konsekvenser på naturen.

I forslaget til statsbudsjett hadde ikke regjeringen med de nødvendige 25 millionene til COAT. Det har SV i sitt alternative budsjett.

– Resultatene fra denne overvåkingen vil forhåpentligvis få flere til å skjønne behovet for store utslippskutt som reduserer de verste konsekvensene av klimakrisen, sier stortingsrepresentant Grete Wold (SV).

---

COAT

Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra (COAT)

Er et overvåkings/observasjonsprogram laget for å dokumentere effekter av klimaendringer på arktiske tundrasystemer.

Driver overvåking på to steder som er den norske delen av arktisk tundra, Varangerhalvøya i Finnmark og på Svalbard.

---