Barneministeren ikke i tvil: – Vi må beskytte våre barn og unge, også digitalt

Den nye handlingsplanen, som overrekkes barne- og familieminister Kjersti Toppe i dag, er en oppfølging av den nasjonale strategien for trygg digital oppvekst for barn og unge i dagens Norge. Sju etater står bak handlingsplanen, der Medietilsynet har ledet arbeidet. Etatene har kartlagt både utfordringer og statens innsats på trygg digital oppvekst-feltet. De unge selv har også vært direkte involvert, gjennom et eget ungdomsnettverk.

En hovedkonklusjon i rapporten er at barna og unge i for stor grad har vært overlatt til seg selv på nett, og at dagens regelverk gir ikke god nok beskyttelse.

– Min bekymring er at den enormt omfattende bruken av sosiale medier blant veldig unge barn, er med på å gi dem et dårligere utgangspunkt for å få ei god helse, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe til Dagsavisen da hun i mai arrangerte innspillsmøte om digital fremtid for barn og unge.

I handlingsplanen slås det fast at staten må ta større ansvar for trygg digital oppvekst. Styrket regulering og kompetanseheving blant yrkesgrupper som jobber med barn, pekes på som viktige tiltak.

Tydelige utfordringer

Ifølge rapporten er det fem hovedutfordringer knyttet til trygg digital oppvekst for barn og unge i dagens Norge:

Det er for liten kunnskap om og ikke god nok oversikt over innholdet barn og unge møter på digitale flater.

Regelverk som skal ivareta barns rettigheter er ikke i tilstrekkelig grad tilpasset den teknologiske utviklingen.

Barns person- og forbrukervern blir ikke godt nok ivaretatt i digitale flater.

Barn og unge deler i for liten grad utfordringer de møter på digitale arenaer med voksne.

Ny kunnskap relatert til digital oppvekst når ikke godt nok ut til dem som trenger denne kompetansen, inkludert profesjonelle voksne som arbeider med barn og foreldre.

Det er disse punktene de nye tiltakene retter seg mot.

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet påpeker at arbeidet med handlingsplanen har vist at eksisterende tiltak i hovedsak er på individnivå, rettet mot barn og unge.

– Men ansvaret for en trygg digital oppvekst kan ikke først og fremst overlates til barnet selv. Foreldrene kan heller ikke ta hele ansvaret. Digital kompetanse må styrkes også hos profesjoner som jobber med barn og unge, og vi trenger flere tiltak på systemnivå, sier Velsand.

Manglende regulering

Det nasjonale lovverket regulerer i liten grad sosiale medier. For eksempel definerer bildeprogramloven skadelighet og trekker opp prinsipper for aldersgrenser, men omfatter kun tradisjonelle plattformer som TV og kino.

– At lovverket ikke i tilstrekkelig grad dekker nye tjenester og plattformer som barn bruker, svekker deres rettsvern, sier Velsand.

Flere nye europeiske regelverk er vedtatt eller er under behandling, der formålet er å styrke beskyttelsen av barn og unge på nett. I handlingsplanen påpekes viktigheten av at myndighetene sørger for verktøy og ressurser til effektiv håndheving av nye regelverk i Norge.

Prioritert i regjeringen

Regjeringen har foreslått å sette av sju millioner kroner i neste års budsjett for å styrke arbeidet med å beskytte barn og unge på digitale flater. Blant annet vil regjeringen styrke både forbrukertilsynet og medietilsynets arbeid og ha mer informasjon til foreldre og de som jobber med barn. Regjeringen vil også legge fram en helhetlig stortingsmelding om trygg digital oppvekst.

– Vi må beskytte våre barn og unge, også digitalt. Denne handlingsplanen er et viktig bidrag, og jeg er glad for det brede samarbeidet som ligger bak. Dette er et felles ansvar som er høyt prioritert i Regjeringen, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Utfordringer på tvers av fagfelt og sektorer

Handlingsplanen peker på at utfordringene relatert til barn og unges digitale hverdag går på tvers av fagfelt og sektorer.

– Derfor er økt samarbeid og koordinering viktig, slik at etater og yrkesgrupper som jobber med barn, kan trekke i samme retning og bruke ressursene mest mulig effektivt til barnas beste, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

