Årets «Maskorama»: Nå blir det enda mer glitter og stas

Lørdag 9. november er «Maskorama» tilbake med ny sesong. Da er det duket for nye figurer på TV-skjermen som seerne skal finne identiteten til: Vampyren, Stein, Matmonsteret, Mumien, Moskusen, Professoren og Gladfisken.

Maskorama sesong 5: Professoren (Fredrik Arff)

Maskorama sesong 5: Vampyren (Fredrik Arff)

Maskorama sesong 5: Moskusen (Fredrik Arff)

Maskorama sesong 5: Mumien (Fredrik Arff)

Maskorama sesong 5: Matmonsteret (Fredrik Arff)

Maskorama sesong 5: Steinen (Fredrik Arff)

Ikke lei

Som alle tidligere sesonger av den norske utgaven er det designer og kunstner Kjell Nordström som er ansvarlig for de fantastiske maskene og kostymene. Dagsavisen får lov til å bli med inn i atelieret hans i Oslo, der han jobber sammen med assistentene Fridtjof Brevig og Lina Knudsen.

– Om jeg blir lei? Aldri. Tom for ideer blir jeg heller ikke, det er kanskje en diagnose jeg har, smiler Kjell Nordström.

Kjell Nordström jobber som kostymeansvarlig for femte sesong av det populære underholdningsprogrammet Maskorama. (Sissel Hoffengh)

Ny vri

Nytt av året er at det er sju masker, ikke åtte som tidligere år.

– I år får endelig detektivene (juryen, red.anm.) viljen sin, nemlig muligheten til å kunne redde én maske fra å bli avmaskert, forteller Basberg til NRK.

Én gang i løpet av sesongen kan detektivene hindre at en maske må forlate konkurransen. Det betyr at det blir en sending hvor ingen ryker ut.

– Vi får håpe detektivene klarer å bli enige før det skjer, sier Basberg.

Samlende

For Kjell Nordström er jobbingen med «Maskorama» nærmest blitt en livsstil i glitter og fjær. Og han synes det er et privilegium å få jobbe med et program han hadde tro på fra første stund.

– Den første sesongen ble sendt da landet var nedstengt i en pandemi, og folk trengte underholdning. Siden har det vist seg å være et program som samler både voksne og barn foran TV til å se sammen. Det har vel ikke skjedd siden syttitallet, sier Nordström, som også holder workshops for barn imellom programmene.

Fra Maskorama-workshop. (Kjell Nordström)

– Ungene elsker det, her kan de komme og utfolde seg samme hvem de er og hva de kan og ikke kan. Å jobbe med barn som ikke har utviklet forhold til stygt og pent, men er åpne og lekne er en glede og ikke minst en stor inspirasjon for meg. Flere av maskene som barna har laget er utgangspunkt for masker jeg har laget senere til programmet, sier Kjell Nordström.

Jobbet seg syk

Selv om det ikke er noe å utsette på arbeidsgleden har selve gjennomføringen, den praktiske jobben med å lage kostymene tidvis vært krevende for designeren. Etter flere sesonger som kostymeansvarlig for både «Maskorama» og TV-serien «Exit» ble han i fjor høst så sliten at han fikk et illebefinnende og måtte ta en lang pause. Han ble tvunget til å vurdere om han fortsette å jobbe.

Alt er strengt hemmelig når maskene lages og ikke minst prøves av deltakerne. (Sissel Hoffengh)

– Legen min sa «Du har drevet rovdrift på deg selv i så mange år nå. Du tror du er 25 i hodet, og det er mulig at du er også. Men kroppen den er 62». Så da måtte jeg tenke godt igjennom om jeg skulle fortsette med dette eller hva jeg skulle gjøre, sier Nordström. Han tok en lang hvilepause og leide seg et hus på Gran Canaria.

Kjell Nordström med assistentene Lina Knudsen og Fridtjof Brevig som syr kostymene til «Maskorama» (Sissel Hoffengh)

– Jeg hadde forberedt produksjonsselskapet på at jeg måtte tenke gjennom hvorvidt jeg kunne fortsette. Men, så satt jeg der oppe i fjellene på Gran Canaria og tegnet. 40 nye tegninger ble det. Da jeg kom hjem snakket jeg med produksjonen og sa at hvis vi skal fortsette så må det bli annerledes. Det må bli på mine premisser, jeg måtte kunne sitte en del på hjemmekontor – jeg har flyttet på landet vet du, til Nesodden – og delegere arbeid til ett par assistenter som jobber her i Oslo. Og sånn ble det.

En maske blir til: Kjell Nordström prøver seg frem for å finne Professoren. (Privat)

Professoren tar form (Kjell Nordström)

– Det lettere sagt enn gjort å stresse ned i en kreativ bransje?

– For kanskje første gang i livet har jeg, som er en kontrollfrik, lært meg å delegere. Stole på folk. Og herregud, det er jo helt topp. En befrielse. Hvorfor har jeg ikke gjort dette før, liksom? Så har jeg dratt ned på tempo ganske drastisk. Lina og Fridjof jobber fantastisk uten at jeg er med, og vi har en veldig bra kommunikasjon. Alle selvdrevne og jeg må ikke ha en finger med i allting. Det er jo også sånn at om folk skal blomstre, så må du gi dem muligheten.

Vi gjør oppmerksom på at artikkelforfatteren tidligere har jobbet på den første sesongen av «Maskorama».

«Maskorama», sesong 5

Premiere: Lørdag 9. november kl. 19.50 på NRK1 og i NRK TV

Programleder er Silje Nordnes

Detektivpanelet består av Marion Ravn, Robert Stoltenberg og Tete Lidbom

Maskedesigner: Kjell Nordström

