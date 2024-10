Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er nemlig SVs utenrikspolitiske talsperson på Stortinget, Ingrid Fiskaa, som har nominert Den internasjonale domstolen i Haag (International Court of Justice-ICJ) til årets Nobels fredspris. ICJ er FNs egen domstol. Den gir råd til Sikkerhetsrådet og generalforsamlingen, avsier dommer på folkerettslige områder og avgjør tvister mellom stater.

ICJ pekes på blant favorittene til å vinne, ifølge nyhetsbyrået Reuters, Time Magazine og andre medier.

– FN-domstolen har gitt verdenssamfunnet tilbake troen på folkeretten og håp om fred og rettferdighet i en mørk tid, sier Fiskaa i en e-post til Dagsavisen, og tenker spesielt på den alvorlige situasjonen i Midtøsten. Krigen mellom Israel og Hamas har nå rast i over et år.

– Jeg håper virkelig at FN-domstolen får årets fredspris, sier Fiskaa.

– Det vil sende en klar beskjed til stater rundt om i verden om at folkerettsbrudd vil straffe seg, og ikke minst sende et håp til fortvilte palestinere om at verdenssamfunnet ikke har glemt dem, mener Fiskaa, som derfor er ekstra spent foran Nobelkomiteens kunngjøring fredag klokka 11.

Den skjer som vanlig i Nobelinstituttets lokaler i Oslo, og for første gang er det Nobelkomiteens nye leder Jørgen Watne Frydnes som kommer ut døra foran den ventende verdenspressen.

– Vi har en god beslutning og et viktig budskap å komme med, sier han til NTB.

Stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV) er spent på årets fredspris. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Internasjonalt samarbeid

Både Prio og Norges Fredsråd har også med Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag på sin favorittliste.

– ICJ har en nøkkelrolle i å fremme fred ved å løse internasjonale konflikter på en rettferdig måte. Deres avgjørelser knyttet til både Ukraina og Gaza har vist hvor viktig folkeretten er for å sikre internasjonal fred og stabilitet. Vi tror at ICJ sitt arbeid for å håndheve loven vil bli sterkt vurdert i 2024, sier styreleder Eline Lorentzen i Norges Fredsråd.

Sør-Afrika klaget på tampen av fjoråret Israel inn for ICJ og anklaget landet for å begå folkemord på Gazastripen. Israel har avvist anklagen.

I januar ga ICJ Israel ordre om å gjøre alt som står i landets makt for å hindre handlinger på Gazastripen som kan være et brudd på FNs folkemordkonvensjon. Domstolen har også gitt Israel ordre om å gi uhindret tilgang til Gazastripen for etterforskere som skal undersøke anklagene om folkemord.

Sør-Afrikas justisminister Ronald Lamola og landets ambassadør til Nederland Vusimuzi Madonsela på plass i domstolen i Haag. (REMKO DE WAAL/AFP)

Mange organisasjoner i år

Det skal være i alt 286 nominerte til årets pris, 197 individer og 89 organisasjoner. Både Institutt for fredsforskning (Prio) og Norges fredsråd holder Den internasjonale domstolen som en av sine favoritter, sammen med FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Prios direktør Henrik Urdal har også tro på ODIHR – Kontoret for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter, som er en avdeling i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Unesco, Europarådet, samt Sudans Emergency response rooms (EER).

Urdal mener EER og UNRWA kan være særlig aktuelle i nettopp 2024.

– Begge disse er fredspriskandidater som vil plukke opp arven etter Genèvekonvensjonen, som i år har 75-års jubileum. Konvensjonen omhandler blant annet beskyttelse av sivile i krigstid, sier Urdal.

Norges Fredsråd har UNRWA helt på toppen av sin favorittliste.

– Vi tror at den humanitære situasjonen i Gaza har preget diskusjonene rundt årets pris. UNRWA spiller en kritisk rolle i å levere livsviktig bistand til millioner av palestinske flyktninger. En fredspris til UNRWA vil være en kraftfull anerkjennelse av deres arbeid i møte med utfordrende politiske og økonomiske situasjoner, sier Lorentzen i Norges Fredsråd.

Les også: Trump vil ha hevn: – En fare hvis USA slutter å fungere som en rettsstat (+)

Den avdøde Navalnyj

Norges Fredsråd har også den avdøde russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj på sin favorittliste, selv om det ikke er lov til å dele ut fredsprisen til døde personer. Navalnyj døde i februar i en russisk arbeidsleir der han sonet en dom på 19 år for å ha ledet det russiske myndigheter omtalte som en ekstremistorganisasjon.

Fredsrådet trekker også fram den afghanske menneskerettighetsaktivisten og journalisten Mahbouba Seraj som en god kandidat i år.

Av mer kuriøse forslag på personer i år, er med uigurlederen Ilham Tohti. Klimaaktivisten Greta Thunberg er også på listene. Årets mer kuriøse innslag inkluderer Bono fra U2, naturfrontfigur David Attenborough, USAs president Joe Biden, paven, Verdens helseorganisasjon (WHO) og presidentkandidat Donald Trump.

Les også: – Dette ville endt krigen, men også fått gislene tilbake

Har hevet fanen

Men om SVs Ingrid Fiskaa fikk bestemme, er det Den internasjonale domstolen som bør gå av med seieren fredag kl. 11.00.

– I en tid da stormaktspolitikk står i veien for å avslutte krigene i Gaza, Ukraina og Sudan, sivile blir utsatt for grove krigsforbrytelser og det globale sør opplever doble standarder fra Vesten, har Den internasjonale domstolen hevet fanen for de universelle reglene og rettighetene, mener Fiskaa.

Les også: Midtøsten-ekspert: – Israel har ikke mange venner (+)

Les også: – Det er stor skuffelse blant uføre nå

Les også: – Helt ærlig, hold opp med å bekymre dere for Trump

---

Fakta om årets fredsprisfavoritter

Dette er listene over favorittkandidatene til å motta årets fredspris fra henholdsvis Institutt for fredsforskning (Prio) og Norges Fredsråd.

Prios fem favoritter:

ODIHR – Kontoret for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter under Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) Sudans’s emergency response rooms, et nettverk av lokalbaserte organisasjoner som har fysiske lokasjoner som tilbyr med hjelp, mat og vann. humanitær bistand FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) og lederen Philippe Lazzarini Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag UNESCO og Europarådet

Norges Fredsråds fem favoritter:

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) Alexej Navalnyj Campaign to Stop Killer Robots Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag Mahbouba Seraj

Kilde: NTB

---