Guri Melby: – Ukrainas krig er fortsatt vår krig

– Vårt klare mål er at Venstre skal i regjering, sier Melby i sin åpningstale til landskonferansen.

Guri Melby sier valgkampen er i gang for fullt. Nå vil Venstre-lederen ha partiet inn i regjering i 2025.

– Nå er det ett år igjen til stortingsvalget 2025, og nå skal det handle om politikk. Vi går til valg på endring til det bedre. Ikke nostalgi og utdaterte løsninger. Vi går til valg på at Norge skal kutte klimagassutslipp drastisk og ikke ignorere klima- og naturkrisen, og vi går til valg på å gjøre Ukrainas kamp til vår for at demokratiet skal seiere over diktaturet. Vi går til valg på at fremtiden er lysere enn fortiden, på at Norge skal fremover, sier Venstre-lederen.

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer

Etterlyser Norsk lederskap

– Ukrainas krig er fortsatt vår krig, og det er vår forpliktelse og gjøre alt vi kan for at demokrati vinner over diktaturet, sier Melby.

Hun trekker fram Ukraina som en viktig sak for partiet inn mot valget i 2025.

– Ukraina står foran en svært tøff vinter fordi Russland systematisk har ødelagt kraftnettet, og rammet millioner av ukrainere. De trenger mer støtte fra sine allierte, fra oss. Men Støres regjering virker ikke å ha dårlig tid. Norge gir minst penger i Norden av vårt BNP til Ukraina. I går sa regjeringen at de vil øke med 5 milliarder på slutten av året, og øke rammen for programmet frem til 2030. Venstre sier ja til enhver økning i støtten til Ukraina, men jeg må si jeg er skuffet. Ukraina trenger betydelig mer penger og våpen, og de trenger det nå. Støtte fram i tid hjelper lite om Russland tar over Ukraina, sier Melby.

Opprinnelig har Stortinget vedtatt å gi 75 milliarder kroner i militær og sivil støtte til Ukraina over en periode på fem år, gjennom det såkalte Nansenprogrammet. Nå økes totalsummen til 135 milliarder kroner, samtidig som man utvider tidsperioden med tre år – fra 2027 til 2030, skriver NTB.

Venstre-lederen etterlyser norsk lederskap for økt støtte til Ukraina.

– Venstre har i lang tid etterlyst lederskap fra Støre og regjeringen. Mitt budskap har vært at Norge må gi enda mer. Nansenprogrammet må utvides kraftig, og Norge må ta en ledende rolle internasjonalt for å sørge for at donasjonene til det ukrainske forsvaret økes betraktelig. Norge må hjelpe Ukraina inn i Nato. Vi må tette hull i sanksjonen mot Russland. Vi må reagere mot land som hjelper Russland. De grepene vi har bedt Støre og Norge å ta er krevende og kostbar, men det er nødvendig, sier Melby.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Trenger EU-debatt

2025 markerer 30 år med EØS-avtale i Norge. Melby peker på at Norge er et av de mest integrerte landene i EU. Hun sier en viktig sak for Venstre blir at Norge går fra å være på utsiden av EU, til å være med på beslutningene som tas på innsiden. Hun etterlyser en debatt om norsk medlemskap.

– Vi har en statsminister som sier dette ikke er tema vi skal diskutere. Uansett hva som skjer i verden, og i Europa vil ikke Støre diskutere Norsk EU-medlemskap. Det er ikke fordi han ikke er for et medlemskap, men fordi han ikke vil skape splid og polarisering. Han tror ikke den norske befolkningen tåler en skikkelig debatt. Sannheten er vel egentlig at det er hans egen regjering som ikke tåler en sånn debatt. Jeg mener en statsminister skal lede folket, spesielt gjennom det som er vanskelig. Jeg tror det norske folk både trenger og takler en EU-debatt, sier Melby.

Les også: Kjell Werner: Giske har et poeng eller to om innvandring (+)

Handler ikke om innvandring

Flere partier i Norge har den siste tiden kommet med utspill om tiltak mot ungdomskriminalitet. Bydelen Grønland i Oslo trekkes ofte fram som et skrekkeksempel på et område preget av mye kriminalitet. Melby sier integreringspolitikk er viktig for å håndtere utviklingen, men at innvandring ikke er noen forklarende faktor for kriminalitet.

– Alle vi som bor i Oslo vet at dette er en bydel som har sine utfordringer, også når det gjelder kriminalitet. Vi vet også at det er mange som lever gode liv der. Problemet til Grønland er ikke først og fremst at det bor mange innvandrere der, men at det er et område som er omringet av mange rusinstitusjoner, og med mange kommunale boliger. Det problemet løses ikke med et kappløp om å sette ned kriminell lavalder. En god integreringspolitikk er forebyggende mot kriminalitet. Abid Raja (V) startet en viktig debatt om integrering, og ble kritisert for å bidra til høyreekstremisme. Det han har gjort er å si at god integreringspolitikk er å være tydelig på hvilke felles verdier vi skal ha, sier Melby.

– Vi tolererer ikke intoleranse. Ikke fra muslimske miljøer, ikke fra kristne miljøer, ikke fra ytre høyre, og ikke fra ytre venstre. Det å være liberal, det er å stå opp for liberale rettigheter, og det kommer Venstre alltid til å gjøre, legger hun til.

Les også: 4.000 uføre har kommet i jobb ved hjelp av «ukjent» Nav-grep. Det vil Brenna ha mer av (+)

Vil ha rusreform

– Dagens regjering har vært en katastrofe for de med de største rusproblemene. Derfor trenger vi en ny regjering og en ny rusreform, sier Melby.

Hun kritiserer det hun mener er manglende kunnskapsgrunnlag i utformingen ruspolitikk fra Senterpartiet.

– Vi vet at Senterpartiet ikke bryr seg om kunnskap i justis og ruspolitikken. Nå har de til og med foreslått å programfeste at grunnen til økt narkotikabruk er at Venstre og den borgerlige regjeringen foreslo en rusreform. Vi foreslo at straff skulle erstattes av hjelp, og at politiets ressurser skulle settes inn på å ta bakmenn og organisert kriminalitet. Dette sier de fordi det er valgkamp. Nå vil de ha enda mer av det som ikke virker, politikk som ha vært feilslått i årtier, som fører til mer kriminalitet, mer rus, og flere overdoser.

Les også: Høstutstillingen: Har vi for mange kunstnere? (+)

Skal halvere barnefattigdom

Melby sier kriminalitet og rus ofte henger sammen med fattigdom, og at partiet derfor vil ha som mål å halvere antallet barn og unge som vokser opp i fattige familier i neste stortingsperiode.

– Det som hjelper er en målrettet politikk og prioriteringer. Vi vet hva som er det mest effektive tiltaket mot barnefattigdom. Det er å kraftig øke, og så skattlegge barnetrygden. Det gir reell omfordeling, og er politikk som virker. Det gjør at man kan kjøpe sunnere mat, delta på fritidsaktiviteter, eller betale en økt husleie. Venstre har løsningen, men skal den realiseres må vi inn i regjeringskontorene, sier Melby.

Samtidig peker Melby på skoleverket som en viktig arena for forebygging mot utenforskap, kriminalitet og fattigdom. Hun kritiserer regjeringen for å ha senket krav til lærerutdanningen.

– En god skole skapes av den gode lærene. Da må de beste og mest motiverte folkene ha lyst til å bli lærere, og de beste lærene må bli i skolen. Jeg mener oppriktig at alle elever fortjener og trenger en faglig sterk og motivert lærer. Regjeringen senker kravene til lærerutdanningen på grunn av lave søkertall. Det er bare i Senterpartiets bakvendtland at man blir en god mattelærer om man sliter med matte selv, sier Melby.

Les også: Advarer Harris: – Hun ser ut til å gjemme seg (+)

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)