Kylie og Nick reiste 16 000 kilometer for å gå på festival. Og gifte seg.

– Vi visste at dette var det rette stedet for oss, sier australske Kylie Bush (47). Rundt oss vandrer svartkledde musikkelskere og folk i viking- og middelalderbekledning. Fra en scene midt i festivalens handelsområde strømmer flerstemt folkemusikk. Bannere og flagg vaier i vinden.

Midgardsblot er en middels stor festival som holdes på Midgard vikingsenter ved de historiske Borrehaugene i Horten i Vestfold, i august hvert år. De er kjent for å by på en blanding av musikk innen sjangrene metall og folk, og formidling av middelalderhistorie.

På årets festival er det Gåte, Seigmen, Emperor og de amerikanske thrash-legendene Testament som headliner festivalen.

Men musikk er bare en del av pakka, og det er nettopp denne blandingen som trekker folk fra de fjerneste steder, som Asia, Mellom-Amerika og Australia.

Her finnes et handelsområde for alt fra tradisjonell merch, til salgsboder for autentisk middelalderhåndverk. Mellom Midgard vikingsenter-museet og konsertområde, ligger en gigantisk vikinglandsby. Hver dag holdes et stort slag midt på sletta, der vikinger slåss så bustene fyker. Festivalområdet er gigantisk, og beslaglegger fire jorder, og deler av Borre-parken, samt den imponerende Gildehallen.

Nick Dodds og Kylie Bush kommer fra Melbourne, Australia. Reisen til Horten tok fire dager. (Gry Catinka Wold)

Gifter seg

Kylie Bush (47) og Nick Dodds (46) har vært kjærester i elleve år, og har lenge ønsket seg å dra på Midgardsblot-festivalen. Men det er ikke bare, bare, når man bor i Melbourne, Australia.

De har reist i fire dager og lagt bak seg en distanse på 15 976 kilometer, her de sitter på Cigar Lounge inne på Kaupanger-området på festivalen.

– Vi har aldri vært i Norge før, sier de, og ler.

– Og aldri vært på Midgard. Men vi har sett festivalen på nettet online i flere år, og har ønsket oss veldig å dra.

– Det er så fint her. Og alle er så åpne og vennlige. Selv om vi ikke kjenner noen her, føles det som at alle er venner. Vi har mye til felles, liker den samme musikken og estetikken, forteller Kylie, som til daglig jobber i SpellBox, en heksebutikk. Nick jobber med IT.

De møttes på nett, og tror de aldri hadde blitt et par ellers.

– Da vi begynte å date, fant vi ut at vi har vært på mange av de samme konsertene og festivalene. Men vi klarte ikke å finne hverandre der, ler Nick, som sjarmerte Kylie blant annet ved å lage spillelister til henne.

I fjor, mens de var på ferie på Bali, fridde Nick til Kylie. Hun sa selvsagt ja! Og bryllupsreisen? Den gikk til Norge. Med en liten vri: De er ikke gift ennå, det skal de også gjøre her i Norge, på Borrehaugene i Vestfold.

Vikinglandsbyen Folkvangr på Midgardsblot er ett av elementene som trekker et internasjonalt publikum til festivalen. (Gry Catinka Wold)

Handel var viktig i vikingtiden. Det er det også i Folkvangr. (Gry Catinka Wold)

Festivalens midtpunkt

Til årets festival kommer store navn for å fylle de fire scenene. Øverst på plakatene står Emperor, Testament, Seigmen, Gåte og Amon Amarth. Festivalsjef Runa Strindin har omtalt Borrehaugene som festivalens selvsagte headliner.

Det historiske bakteppet er mye av grunnen til at Kylie og Nick har reist helt til Norge. Men de er mer opptatt av musikken og folkloren, enn vikingtidshistorie.

– Det første vi gjorde da vi kom til Norge, var å dra til Neseblod Record, som ligger i de gamle lokalene til Helvete.

Å komme inn i platebutikken som ble drevet av Mayhem-gitarist Øystein Aarseth fra 1991 til 1993, gjorde inntrykk.

– Veldig spesielt, sier Nick.

– Norsk black metal kom på banen midt i ungdomstiden min. Den gangen var det ikke internett, og den eneste måten å finne ny musikk på, var å lese anmeldelser i magasiner. Så bestilte vi kassetter, og håpte det var bra, mimrer han.

I april brant det i Neseblods lokaler. Likevel er det åpent, og de som vil, kan gå ned de legendariske kjellerlokalene.

Der var veggene dekket med sot.

– Det luktet til og med brent, som egentlig bare gjorde opplevelsen enda mer spesiell, sier Nick.

– Helvete har en historisk og kulturell betydning for alle som liker metal.

Thrash-legendene i Testament er blant årets headlinere. (Gry Catinka Wold)

Kylie og Nick har ønsket seg å besøke Midgardsblot i mange år. At de også skulle gifte seg her, gjorde alt mer spesielt. (Christos Stamatiou)

Historisk bryllup

Tidlig fredag formiddag har et fåtall festivaldeltakere og brudeparet funnet veien til en av gravhaugene i Borre-parken. Anlegget er en nasjonalpark, og består av en samling gravhauger fra yngre jernalder rundt år 600 til 900.

En ung jente synger og spiller harpe. Mellom trærne glitrer Oslofjorden om kapp med de to, som holder hverandres hender og gir hverandre sine løfter.

Det er seremonimester Erik Hofsten fra Human Etisk Forbund som ser til at alt går riktig for seg. Han har tidligere giftet utenlandske statsborgere i Norge, men da har en av de to vært norsk, forteller han. At vielsen finner sted på en gravhaug ved et vikingsenter, synes han derimot ikke er så veldig rart.

– Tidligere har jeg kommet ridende til hest på Tønsberg middelalderfestival. Også har jeg holdt en seremoni i en grotte i Longyearbyen på Svalbard, sier han.

Og brudeparet? De stråler om kapp med hverandre.

– Seremonien var helt perfekt. Dette stedet er helt perfekt, sier Kylie.

Om et par dager starter de nygifte på del to av bryllupsreisen. Da går ferden først til Flåm og fjordcruise, før de tar nattoget fra Bergen til Oslo, og derfra til Stockholm i tre dager. Så skal de innom Amsterdam, for de avslutter med å feire kjærligheten i romantiske Paris.

---

Midgardsblot

Midgardsblot er en utendørsfestival fra ved vikinggravhaugene i Borreparken, Horten

Festivalen går inn i sitt tiende år, og har rundt 10.000 besøkende over fire dage

Festivalen har et stort internasjonalt publikum der nærmere 50 % kommer fra utlandet for å feire norsk vikingkultur, oppleve verdensledende band innen metal, folk- og urmusikk, pop, rock og beslektede sjangre i et område fullt av vikinghistorie og norsk folklore

Midgardsblot har for mange blitt et «bucket list»-fenomen der folk stadig vender tilbake og er en viktig kanal til utlandet for formidling av norsk musikk, kultur og vikinghistorie

---