Her kan du se digitale vikingskip

– Dette er verdens første digitale vikingmuseum, sier Olivia Orlowska, som er koordinator ved The Viking Planet, til Dagsavisen.

– Vikingtiden er en viktig del av norsk kulturarv. De fleste turistene som kommer til Norge, kommer blant annet for å se nordlys, lære om Munch eller oppleve noe vikingrelatert, og til det siste mener jeg at vi er midt i blinken for det turister leter etter.

The Viking Planet Koordinator Olivia Orlowska mener at The Viking Planet er midt i blinken for det turister i Oslo leter etter. (Christian Truyen Ryssdal/Dagsavisen)

Et bredt tilbud

– Vi har 12 ulike attraksjoner, blant annet filmer, VR-opplevelser, hologramteater og interaktive skjermer, så dette museet har noe for enhver, både barn og voksne, fortsetter Orlowska.

The Viking Planet På The Viking Planet kan man spille spill og se film med VR-briller. (Olivia Orlowska/Dagsavisen)

Med VR-opplevelser sikter Orlowska til to forskjellige aktiviteter. I det som kalles for VR-spill, kan man kjempe mot andre vikinger på tre ulike nivåer ved «bruk» av både pil og bue og sverd.

Den andre VR-aktiviteten er en tolv minutters forestilling med VR-briller, der man opplever å være på et vikingskip i kamp.

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

The Viking Planet The Viking Planet har også ikke-digitale tilbud som denne veggen med fakta om vikingkulturen. (Christian Truyen Ryssdal/Dagsavisen)

Hologramteateret tilbyr vikinger i naturlig størrelse og benyttes til å vise ulike motetrender fra vikingtiden, hvor «menneskene» i hologrammet går på catwalk.

The Viking Planet har også interaktive skjermer hvor man blant annet kan bygge egne vikingskip, lære om norrøn mytologi, om kvinnenes roller i vikingtiden og hva slags våpen de brukte i krig.

En interaktiv tidslinje som viser hendelser fra vikingtiden gjennom bilder, film, tekst og 3D-objekter, er også en del av tilbudet.

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt

Foruten disse digitale aktivitetene, finner besøkende også det man kan kalle mer tradisjonelle museumsløsninger med vegger dekket av informasjon om mystiske vikingskatter og vikingkultur, vikingenes hygiene, slaveri i vikingtiden og vikingenes valuta.

Flest utlendinger

The Viking Planet viser også en film på en skjerm som strekker seg over 270 grader av rommet, slik at tilskueren langt på vei blir omsluttet av filmen.

The Viking Planet På The Viking Planet har de en 270-graders skjerm der de viser en film om vikingers hverdagslige liv. (Christian Truyen Ryssdal/Dagsavisen)

Denne filmen er ment å gi et bilde av hvordan det var å leve i vikingtiden. Med mytisk musikk i bakgrunnen, vises det bilder av tvekamp, hverdagslig liv i landsbyer, spirituelle ritualer, vikinger i kamp og hvordan de levde i vinterhalvåret.

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

I filmen «Norvegr» presenteres vikingenes innflytelse på verden gjennom ulike deler av historien og hvordan de har påvirket populærkultur i nyere tid. Filmen vises på 12 forskjellige språk. Mangfoldighet er et viktig tiltak for The Viking Planet for å nå ut til flest mulig, og dette gjenspeiler seg i de ansatte.

– Vi på The Viking Planet er et internasjonalt team som snakker blant annet norsk, engelsk, islandsk, polsk, fransk, italiensk, nederlandsk, gresk og mandarin, forteller Orlowska.

Det kommer godt med etter som det ifølge henne er en klar overvekt av utenlandske turister blant de besøkende.

– Vi får nordmenn på besøk, men ønsker gjerne at flere kommer innom. Jeg tror fortsatt vi er litt skjult, selv om vi ligger midt i byen. Det er fortsatt mange som ikke har hørt om oss, sier Orlowska om The Viking Planet, som åpnet i 2019.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

The Viking Planet På The Viking Planet finner man flere interaktive skjermer hvor man kan utforske skip, bygninger, gjenstander og klær fra vikingtiden. (Christian Truyen Ryssdal /Dagsavisen)

Stengte i 2021

På Tripadvisor sin toppliste for de beste museene i Oslo, ligger Vikingskipshuset på femteplass. Men Vikingskipshuset på Bygdøy stengte dørene for ombygging i 2021. Dermed ble det slutt på mulighetene til å se vikingskipene som var utstilt der. The Viking Planet kan nå by på 3D-versjoner av flere av disse skipene, og også gjenstander som stod utstilt der, takket være det Orlowska omtaler som et samarbeid med Vikingskipshuset.

– Vårt samarbeid gjør det mulig for turister, skoleklasser og Oslos befolkning å utforske mange av de viktigste objektene som til vanlig er utstilt på Vikingskipshuset. Dette gjør at Vikingskipshuset får tilgjengeliggjort mange av sine viktigste objekter digitalt selv om museet er stengt i mange år. For The Viking Planet er dette en viktig del av den totale opplevelsen våre gjester får når de besøker oss.

Også ekte vare

De som er interessert i finne ut mer om vikingtida, trenger likevel ikke å nøye seg med digitale versjoner av den. Det er flere muligheter til å se ekte gjenstander fra den gang, opplyser Håkon Glørstad, tidligere direktør ved Kulturhistorisk museum og professor i arkeologi.

– Ved Historisk museum kan du se utstillingen «Vikingr» med mange flotte skatter fra vikingtida, forteller Glørstad.

– I tillegg vises en av de største båtene fra Gokstad-funnet fram for publikum av Norsk Maritimt Museum på Bygdøy, i samarbeid med oss.

Det er også en rekke andre museer i Sør-Norge og på Vestlandet som har gjenstander fra vikingtida, opplyser Glørstad.

– Hva tenker du om tilbudet til The Viking Planet?

– Vi digitaliserer systematisk de dataene vi sitter med, og The Viking Planet har fått tilgang til en god del av 3D-dataene våre, som de bruker. Men The Viking Planet er et opplevelseskonsept og ikke et museum. Museer er basert på ekte gjenstander og reelle funn, svarer Glørstad.

– Når åpner Vikingtidshuset igjen under det nye navnet Vikingtidsmuseet?

– Vi hadde planlagt åpning i 2025, men Statsbygg sier nå at det blir åpning i 2027, svarer Glørstad.

– Hvor populært var Vikingtidshuset?

– Det siste året var det drøyt 600.000 besøkende, og med det var det Norges best besøkte museumsbygg.

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)

Dyrere enn andre

Den som vil besøke The Viking Planet, må være forberedt på å bla opp. Enkeltbilletter koster 265 kroner for alle over 12 år, og 150 kroner for dem som er yngre. Den som vil prøve VR-spillet må ut med 250 kroner til for å prøve det.

Til sammenligning koster voksenbilletten 200 kroner ved Nasjonalmuseet, 190 kroner ved Norsk Teknisk Museum og 180 kroner Ved Munchmuseet.

Både The Viking Planet, Nasjonalmuseet, Norsk Teknisk Museum og Munchmuseet har dessuten ulike «rabattordninger» avhengig av blant annet alder og om man er flere i følge.





Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)





The Viking Planet – Interessant å oppleve vikingtiden på denne måten, sier svenske Staffan og Yvonne om sin opplevelse av The Viking Planet. (Christian Truyen Ryssdal/Dagsavisen)

Det svenske paret Staffan og Yvonne, som ikke ville oppgi etternavn, besøkte The Viking Planet samtidig med Dagsavisen. De var godt fornøyde med å ha tatt turen dit.

– Interessant å oppleve vikingtiden på denne måten. Det er gøy å se på dette. Vi har ikke deltatt på denne virtual-reality-delen, vi har bare sett på det andre, men det føles som vikingtiden blir mer levende her, sier Staffan til Dagsavisen.

Fra før av hadde de god kontroll på de svenske vikingene, men etter dette besøket har de lært en del om de norske også. Til spørsmål om de vil anbefale The Viking Planet videre er talen klar.

– Absolutt! Når man kommer til Oslo, hvorfor ikke? Kombinasjonen av det som finnes på et ordinært museum og den digitale delen gjør dette til en mer helhetlig opplevelse.