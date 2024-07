Støy: Derfor får de bråke mer enn tillatt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det får Dagsavisen opplyst fra Christine Thune, kommunikasjonssjef i bydelen, som omfatter sentrumsområdene av Oslo.

Formålet med støyforskriften er å «beskytte mot støy som kan medføre fare for helseskade».

Forskriften nevner i den forbindelse:

Fysiologiske forstyrrelser – som alvorlige søvnforstyrrelser.

Psykiske forstyrrelser – som «ødelagt trivsel i arbeidssituasjon».

Organskade – som hørselstap.

Hvorfor fikk så alle som vil bråke mer enn tillatt i sentralt i Oslo, likevel lov til det?

– Må akseptere ulemper

– De fleste prosjekter som medfører støyende arbeid, er behandlet gjennom kommunens ordinære planprosesser, fra kommuneplan og reguleringsplaner til rammetillatelser, forklarer Christine Thune.

– De fleste av disse arbeidene anses derfor som samfunnsnyttige, og byggherre, entreprenør og naboer har oftest felles interesse av at arbeidene utføres effektivt, fortsetter hun.

– Naboer må derfor akseptere at bygge- og anleggsvirksomheten er nødvendig og kan medføre midlertidige ulemper. Utbyggere skal også gis rimelige rammevilkår.

Blant dem som nå må akseptere dette langt inn i kommende år, er naboene til et kontorbygg i Stortingsgata og et lignende bygg i Karl Johans gate. Begge disse byggene skal rehabiliteres til langt ut i neste år utover det støyforskriften i utgangspunktet tillater av støy.

For dem som bor eller arbeider i nærheten av Regjeringskvartalet, har «midlertidige ulemper» allerede medført fem år med støy i strid med støyforskriften. Og de har nye år med slik støy i vente før et nytt regjeringskvartal står klart, i etterkant av terroraksjonen i 2011.

Nylig fikk Statsbygg en ny dispensasjon fra støyforskriften til Oslo kommune – i første omgang fram til 1. august 2025, i forbindelse med arbeidene i Regjeringskvartalet.

– Hvor mange ganger tidligere har Statsbygg fått dispensasjoner for disse arbeidene?

– 18 dispensasjoner i perioden fra 2019 til dags dato, svarer Thune.

I Regjeringskvartalet er nå hørselvern blant det nødvendige utstyret for dem som arbeider i området. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

– Ikke noen avslag

– Har Statsbygg noen gang fått avslag på en søknad om dispensasjon fra støyforskriften i forbindelse med arbeidene i Regjeringskvartalet?

– Statsbygg har ikke fått noen avslag i forbindelse med arbeidet i regjeringskvartalene. Men hver dispensasjon gis med en rekke vilkår, svarer Thune.

– Hvorfor er den seneste dispensasjonen som Statsbygg har fått innvilget, av så lang varighet?

– Prosjektet har lang varighet, svarer Thune.

– Dersom vilkårene eller aktivitetene medfører større støyulemper enn forutsatt, kan kommunens helsemyndighet kreve ytterligere avbøtende tiltak eller trekke dispensasjonen tilbake, fortsetter Thune.

Men …

– Bydelen har ikke mottatt støyklager på prosjektet, sier Thune.

Det har derimot Statsbygg selv fått.

– Har dere fått klager på støyen i forbindelse med arbeidene i Regjeringskvartalet?

– Ja, og vi håndterer dette med vår egen nabokontakt som ukentlig informerer om hva som støyer og hva som vil støye videre framover, svarer Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

– Ikke stort antall

– Hvorfor må Statsbygg søke om dispensasjon fra støyforskriften i så stort monn?

– Vi oppfatter ikke at antallet dispensasjonssøknader er stort gitt prosjektets størrelse, karakter og omfang, svarer Aschim.

– Er det ikke mulig å gjennomføre arbeidene i Regjeringskvartalet uten å bryte støyforskriften?

– Byggeprosjekter søker om dispensasjon som følge av støynivå utover grenser satt i forskriften. Det er fordi byggearbeider i de fleste tilfeller støyer i overkant, og forskriften legger opp til at det da må søkes. Regjeringskvartalet er ikke noe unntak.

– Tilsier dette at støyforskriften til Oslo kommune er for streng?

– Nei, det har vi ingen formening om, svarer Aschim.

– Har det blitt gjennomført støymålinger i forbindelse med arbeidene i Regjeringskvartalet?

­– Ja, vi har kontinuerlig målinger, og de viser verdier innenfor det vi har søkt dispensasjon for.

– Hva er det helt konkret som støyer ut over det støyforskriften tillater?

– Gravearbeider og piggearbeider i fjell, med tilhørende utstyr.

– Vi søker kontinuerlig løsninger for å redusere negative følger for våre naboer, sier Hege Njaa Aschim i Statsbygg, om støyen fra byggingen av det nye regjeringskvartalet. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

– De neste 5 årene

– Hva gjøres for beskytte dem som jobber i Regjeringskvartalet mot støyen?

– Våre medarbeidere på byggeplassen følger de HMS-rutiner som er fastsatt, inklusiv hørselsvern, opplæring og varsling, svarer Aschim.

– Har dere gjort noe for å redusere støyen?

– Vi søker kontinuerlig løsninger for å redusere negative følger for våre naboer, dette i dialog med varsling og tilhørende informasjon via vår nabokontakt.

– Hvor lenge vil det fortsette å være støy utover det støyforskriften tillater, i Regjeringskvartalet?

– Dette vil være situasjonen så lenge vi har grunnarbeider og tyngre maskiner i drift i prosjektet. Avhengig av hvor mange byggetrinn vi får i oppdrag å gjennomføre, kan dette være situasjonen de neste fem årene, svarer Aschim.

Vi kan dermed se slutten av inneværende tiår før det igjen blir roligere for folks ører i Regjeringskvartalet.

Hvordan rimer så dette med bydel St. Hanshaugens ambisjoner når det gjelder støy?

– Hva er målsettingen til bydelen når det gjelder støy?

– Målsettingen med alle reguleringene som gjelder støy og vårt arbeid med dette, er at innbyggerne ikke skal utsettes for helseskadelig støy, svarer kommunikasjonssjef Christine Thune.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Omfattes ikke av plan

I 2017 ble det gjennomført en «strategisk støykartlegging», som resulterte i Bymiljøetatens «Handlingsplan mot støy i Oslo byområde 2018-2023».

«Arbeidet er i tråd med kravene og føringene gitt i forurensningsforskriften, kapittel 5, som igjen er basert på føringene gitt i EUs rammedirektiv for støy», går det fram av handlingsplanen.

– Har Oslo kommune en ny handlingsplan for støy nå?

– Ny handlingsplan mot støy for Oslo byområde er under utarbeidelse, svarer overingeniør Hans Ottar Verlo i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Forurensningsforskriftens bestemmelser om handlingsplan er endret, slik at handlingsplanen for kommende periode skal leveres i 2024 og ikke i 2023, forklarer han.

Men en slik plan vil ikke kunne bidra til mindre byggestøy enn hva som nå er tilfellet.

– Handlingsplanen gjelder støy fra samferdsel og havnevirksomhet i Oslo byområde – ikke bygg- og anleggsstøy eller andre støykilder. Hvilke støykilder handlingsplanen skal omfatte er gitt i forurensningsforskriften, kapittel 5, påpeker Verlo.

Her framgår følgende:

«Bestemmelsene (…) om innendørs støynivå gjelder støy fra følgende anlegg: vei, jernbane, sivile og militære flyplasser, industri, havner og terminaler.»

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

«Så skånsomt som mulig»

Hva så med den all den andre støyen – som den fra byggeprosjekter?

– Spørsmål om støy fra byggeprosjekter kan eventuelt rettes til Helseetaten eller bydelene som behandler slike saker, opplyser Verlo.

– Hva er målsettingen til Oslo kommune når det gjelder støy?

– Formålet med handlingsplanen mot støy er å redusere antall personer som er berørt av helsevirkninger av støy fra samferdsel og havnevirksomhet, svarer Verlo.

Virkemidlene som å oppnå dette er «trafikkplanlegging, arealplanlegging, tekniske tiltak ved støykilder, valg av mindre støyende kilder, reduksjon av lydoverføring, lovgivningsmessige eller økonomiske tiltak eller stimuleringstiltak.»

Hvilke virkemidler bruker så bydelene for å begrense byggestøy?

Av dispensasjonen fra støyforskriften som er gitt i forbindelse med den nevnte rehabiliteringen av et bygg i Karl Johans gate, framgår følgende:

«Arbeidene må gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke bidra til helseskadelig støy for omgivelsene.»

«Berørte naboer skal i god tid ha informasjon om arbeidene, kontaktopplysninger, konsekvensene og andre planlagte avbøtende tiltak.»

«Håndtering av støy til omgivelsene skal være innarbeidet i internkontrollsystemet.»

«Det skal tilbys alternativt oppholdssted når naboer berøres så sterkt av støy at det kan medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe.»

«Det må legges inn minst 1 time sammenhengende pause i løpet av arbeidsdagen ved kontinuerlige sterkt støyende klokka 08-17. Pausene må være planlagt til en forutsatt tid.»

---

Støyforskriften for Oslo

Støyforskriften omfatter alle former for støy, som bygge- og anleggsvirksomhet, trafikk i lufta, til sjøs og på land, fra sportsanlegg og i forbindelse med bruk av radio/forsterkeranlegg.

Formålet med forskriften er å beskytte mot støy som kan medføre fare for helseskade.

Bruk av kirkeklokker og varslingsapparater er unntatt fra forskriften.

Ved helseskadelig støy kan kommunen påby at støykilden stoppes eller at støyen begrenses til et forsvarlig nivå.

I boligområder skal det være en «stille periode» i tidsrommet mellom klokka 23.00 og 01.00. Da skal all støyende bygge- og anleggsvirksomhet stanses.

Kommunen ved bydelene kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften.

Kilde: Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune

---