Zara-ansatte skal ha lønn når de er syke. Det fikk ikke Alina

– Jeg ville bare bruke kreftene mine på å bli frisk, men så måtte jeg bruke energi og tid på å søke Nav om sykepenger, sier Alina Marin (38), assisterende sjef på lageret til Zara Karl Johan.

I februar 2023 ble Marin hjerteoperert ved Ullevål sykehus. Et år tidligere hadde hun hatt et lite slag. Nå skulle to hull i hjerteklaffene tettes. Operasjonen var vellykket. I tida etter inngrepet ønsket Marin å samle krefter så hun igjen kunne begynne å jobbe på lageret til den spanske klesbutikken i Oslo sentrum.

Slik gikk det ikke. Marin måtte bruke tida si på noe helt annet.

Måtte bruke sparepengene

Når vi blir syke, er arbeidsgiver pliktig til å betale lønn de første 16 dagene av sykemeldinga.

Etter den tid, må ansatte etter hovedregelen selv søke Nav om sykepenger. Det står i folketrygdloven. Men i lønnsoppgjøret for to år sia fikk Handel og Kontor (HK) gjennom kravet om full lønn under sykdom i tre måneder i et kalenderår.

I praksis betyr det at ansatte som Alina Marin – omfattet av landsoverenskomsten mellom HK og arbeidsgiverorganisasjonen Virke – ikke trenger å tenke på om de får penger de første tre månedene ved sykdom.

Lønna skal komme automatisk inn på kontoen, mens arbeidsgiveren må sørge for å få pengene tilbake fra Nav.

Men det fikk ikke den nyopererte Zara-ansatte.

– Det var ikke lett. Jeg følte meg alene, sier hun.

38-åringen har en fulltidsstilling med en fast månedslønn på 39.225 kroner.

– Jeg dro til butikken for å snakke med ledelsen om hvorfor jeg ikke fikk betalt, men jeg fikk ikke mye hjelp. Zara visste ikke at de skulle betale lønn til ansatte i tre måneder ved sykdom, sier hun.

Etter hvert tok Marin kontakt med Nav som betalte henne sykepenger.

– Det var veldig stressende. Jeg har brukt sparepengene mine til å betale regninger, husleie og å kjøpe mat, sier Marin.

HK-Nytt har fått tilgang til lønnsslippene hennes.

Lønnsslippene til Alina Marin bekrefter at hun ikke fikk lønn ut over 16 dager da hun var syk. (Brian Cliff Olguin/FriFagbevegelse)

Gjelder flere

Alina Marin er ikke den eneste ansatte i Zara som ikke har fått lønn ved sykefravær.

Tillitsvalgt Jurgita Slionyte i butikken på Karl Johan forteller at ingen av de ansatte i filialen som har vært sykemeldte i mer enn 16 dager har fått lønn av arbeidsgiver.

– Full lønn under sykdom er rett og slett ikke implementert i butikken på Karl Johan, sier Slionyte til HK-Nytt.

Hun kan ikke si med sikkerhet at denne praksisen gjelder alle ansatte. Men etter hva Slionyte erfarer, får ingen sykemeldte lønn fra bedriften etter 16 dager. Av om lag 143 ansatte er 41 medlemmer av HK.





Om lag ti prosent av de ansatte i butikken på Karl Johan er norske. Det gjør det også vanskeligere å forholde seg til Nav og å vite hvilke rettigheter de har.

– Har dere prøvd å ta dette opp med Zara?

– Ja, senest 30. april hadde vi et møte med regional HR-sjef og lønnsansvarlig i Norden. De har sagt at de skal se på hvordan de skal iverksette endringene i tariffavtalen i systemene sine, sier den tillitsvalgte.

Jurgita Slionyte (t.v.) kjemper for at Zara-ansatte som Alina Marin får full lønn i tre måneder under sykdom, en rettighet de har hatt i over to år. (Brian Cliff Olguin/FriFagbevegelse)

Jurgita Slionyte synes at arbeidsgiveren hennes er altfor treg og mener at Zara burde tatt grep like etter at Virke og HK ble enige om full lønn under sykdom i lønnsoppgjøret for over to år sia.

– Det er dobbelt jobb for ansatte som er syke. De burde slippe å bekymre seg for at de får den lønna de skal ha, sier Slionyte.

HK-leder Christopher Beckham er rystet over at den spanske kleskjeden ikke retter seg etter hva HK og Virke ble enige om.

– Det er helt uakseptabelt at Zara ikke følger avtaleverket, sier Beckham.

Han legger til at tariffavtalen mellom partene er klinkende klar.

– Arbeidstakere skal ha full lønn i minst tre måneder. Her må Zara rydde opp sporenstreks, sier Beckham.

Zara svarer

– Det er viktig at våre ansatte får nøyaktig lønn, skriver kommunikasjonsavdelingen i Inditex, som eier Zara, i en e-post til HK-Nytt.

Det var de tillitsvalgte som informerte arbeidsgiveren om at ansatte har krav på full lønn under sykdom. Umiddelbart etter at Inditex ble gjort oppmerksom på endringene i tariffavtalen, begynte de å undersøke hvordan dette har påvirket de ansatte. Det skriver Inditex.

– Det er fortsatt en pågående prosess, og vi vurderer for tiden hvordan vi kan implementere denne paragrafen i våre nåværende lønnssystemer så snart som mulig, skriver Inditex.

Det spanske konsernet er forelagt HK-lederens påstand om at deres praksis er uakseptabel. De svarer at få ansatte er rammet av manglende lønn ved sykdom og at de behandler alle saker.

Etter hva tillitsvalgt i Zara Karl Johan erfarer har ingen av de ansatte fått lønn ved sykdom. Nå skal arbeidsgiveren undersøke hvordan de kan endre denne praksisen. (Brian Cliff Olguin/FriFagbevegelse)

Informerer om tariffavtaler

Inditex er medlem av Virke.

– Vi har ikke innsyn i hva som har vært gjort eller ikke gjort hos alle våre medlemmer. Ved påstander om brudd på tariffavtale må tillitsvalgte skrive en uenighetsprotokoll, men det kan vi ikke se at vi har mottatt, skriver Scott Engebrigtsen, kommunikasjonssjef i Virke, i en e-post til HK-Nytt.

– Vi kan derfor heller ikke svare på påstander om eventuelle avtalebrudd. Disse rutinene ble for øvrig gjennomgått på en samarbeidskonferanse i regi av Fellestiltakene LO-Virke i mars i fjor hvor tillitsvalgte og ledelsen i Zara deltok, skriver Engebrigtsen.

Han legger til at Virke jobber aktivt for å informere om endringer i tariffavtalene og for å øke medlemmenes kunnskap om dem.

– Vi har jevnlig dialog med våre medlemmer og gjennomfører blant annet webinarer, kurs og veiledning, skriver kommunikasjonssjefen.

Dette er full lønn under sykdom

Bedriftene fortsetter å betale lønn i tre måneder til sykmeldte også etter 16 dager, og får selv refundert penger fra Nav, slik at den sykmeldte slipper å gjøre det. Dette kalles forskuttering av sykepenger.

Bedriftene utbetaler feriepenger også etter 48 dagers sykefravær og foreldrepermisjon. Det får de ikke refundert fra Nav.

Bedriften betaler sykepenger av lønn over 6G (744.166 kroner).

Dette ble en del av landsoverenskomsten mellom HK og Virke i 2022 etter krav fra forbundet.

HK ønsker å utvide perioden med full lønn under sykdom og foreldrepermisjon til ett år. Det fikk de ikke gjennomslag for i årets lønnsoppgjør med Virke.

