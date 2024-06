Solberg kalte Frp «vinglete»: – Det må de tåle

– Det må de tåle. Frp sier jo også krasse ting om oss innimellom, sier Høyre-leder Erna Solberg til Dagsavisen, når hun får høre at Frp-leder Sylvi Listhaug fredag morgen reagerte sterkt på at Høyre-lederen hadde kalt Frp et «vinglete» parti.

«Erna Solberg hevdet i Politisk kvarter på NRK at Frp har vært «vinglete» i innvandringspolitikken. Vi har blitt beskyldt for mye, men at vi er vinglete, den var ny», skrev Listhaug på Facebook fredag formiddag, omtrent samtidig som Høyre holdt sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren.

Høyre krymper, Frp vokser

Solberg sier til Dagsavisen etter den samme pressekonferansen at hun bare påpekte at Frp tidligere har hatt andre synspunkter på kvoteflyktninger og asylinstituttet enn de gir uttrykk for nå. Frp er enig med Unge Høyre som blant annet vil si nei til kvoteflyktninger via FN så lenge det er et såkalt «integreringsetterslep».

– Det er ikke så lenge siden Frp hadde en annen politikk. Men dette er ikke en viktig sak, sier hun, og avviser at tonen nå begynner å bli tøffere mellom de to tidligere regjeringspartnerne, som nå begynner å nærme seg hverandre på meningsmålingene.

Frp fikk i juni et snitt på 17, 2 prosent på Pollofpolls, men Solberg under pressekonferansen, som hun ledet sammen med nestleder Tina Bru, slo fast at Høyre i øyeblikket ligger rundt 24 prosent, etter en vinter over 30 prosent. I vår har Høyre krympet, mens Frp har vokst.

Listhaug har tidligere sagt at blir Frp størst i 2025 og de borgerlige vinner valget, skal de ha statsministeren. Solberg mener det er et forhandlingsspørsmål, men at det også er et poeng at statsministerkandidaten virker samlende på borgerlig side.

– Dere konkurrerer jo om de samme velgerne i dette valgåret som nå kommer?

– Jeg håper alle partier på borgerlig side har sitt hovedfokus er på hva borgerlig politikk kan gjøre alternativt i forhold til dagens regjering. Det er det som gir oss velgere, mener Solberg, og fortsetter:

– Det er veldig viktig for meg å understreke at litt av Frps vekst nå er jo årsaken til at vi har hatt borgerlig flertall på 36 av 42 meningsmålinger siden nyttår. Det gir oss faktisk et større rom for et borgerlig flertall. Og så skal jo vi selvfølgelig alltid slåss for våre saker og være i dialog med velgerne. Men jeg klarer liksom ikke å få så høye skuldre av at Frp gjør det bra på meningsmålingene.

I valgkampmodus

I sin tale på pressekonferansen understreket Høyre-lederen at partiet er forberedt på en langt tøffere kamp om de borgerlige velgerne fram mot stortingsvalget i 2025.

– Snittet av målingene viser at velgerne ønsker en ny regjering. Selv om målingene er gode, både for Høyre og de andre borgerlige partiene, vil jeg bare understreke: Det kommer til å bli hard konkurranse fram mot valgdagen i 2025. Vi er forberedt på å slåss hver dag fram til 8. september 2025, sa Solberg.

Fredagens pressekonferanse viste et gammelt styringsparti som allerede er i valgkampmodus, og som er helt klare for å få regjeringsmakten tilbake neste høst. Både Solberg og Brus innlegg inneholdt lange lister over det de mener er dagens Støre-regjerings svake punkter.

– Denne regjeringens reformer har stort sett gått på reverseringer eller å bruke mer penger på overføringer og forbruk, sa Bru.

– Støre-regjeringen har ikke møtt de negative samfunnstrendene med tiltak som gir mer kunnskap og læring, sa Solberg om regjeringens skolepolitikk.

– Regjeringen har redusert antallet politifolk med over 600 siden de tok over, sa hun om «en urovekkende utvikling i kriminaliteten» på Støres vakt.

– 260.000 pasienter står i helsekø og venter på helt nødvendig helsehjelp. Ventetidene er tilbake på nivå med da Jonas Gahr Støre var helseminister, sa hun om helsepolitikken.

– Støre-regjeringen svikter de mest sårbare, sa hun om regjeringens rusomsorg.

Selv understreket Solberg at om hun blir statsminister igjen, vil Høyre konsentrere seg om å gjøre med alt dette, og generelt få til lavere skatt, et tryggere Norge og kvalitet i skolen.

