USA-ekspert om Assange: – En seier for ytringsfriheten at han nå er fri

Ifølge rettsdokumenter så har USA og Assange kommet til enighet. Denne enigheten innebærer at Assange skal erklære seg skyldig i å ha offentliggjort hemmeligstemplet informasjon. For dette skal han dømmes til 62 måneders fengsel, tilsvarende det han allerede har sonet, ifølge rettsdokumenter fra det amerikanske justisdepartementet.

Dermed er nå Assange fri og kan nå reise tilbake til sitt hjemland Australia.

Det skriver blant annet nyhetsbyrået Reuters og NBC News.

Julian Assange WikiLeaks Julian Assange er en av grunnleggerne av nettstedet Wikileaks. Wikileaks publiserte i flere omganger store mengder hemmeligstemplet materiale fra en rekke land. (Frank Augstein/AP)

Ikke taktisk motivert

USA-ekspert, Eirik Løkke sier til Dagsavisen at selv om valget i USA nærmer seg i år så er ikke dette et politisk motivert trekk fra den amerikanske presidenten, Joe Biden.

– Det er veldig lett å tolke det meste som skjer nå og fremover som politisk motivert. Men jeg tror ikke dette er veldig taktisk motivert. Denne saken har neppe noen avgjørende betydning for velgergrupper i USA, sier han.

Løkke sier at Biden-administrasjonen mener at dette er en riktig avgjørelse.

– Straffeforfølgelsen av Assange fra amerikanske myndigheter har bygget på tvilsomme premisser, og det er viktig for Biden-administrasjonen å avslutte saken. Noe Biden også har signalisert at han har vært interessert i å få til, forteller han.

Men likevel vil Biden tjene på å avslutte denne saken som har pågått siden Assange ble tiltalt av den amerikanske regjeringen for sin rolle i 2010-lekkasjen, mener Løkke.

Assange sto da bak lekkasje av rundt 700.000 hemmeligstemplede dokumenter knyttet til krigene i Irak og Afghanistan.

– Biden får først og fremst avsluttet en sak som har preget USA lenge, og det er i seg selv en fordel. Samt at Biden får igjen demonstrert at han evner å løse kompliserte saker, sier Løkke.

Eirik Løkke, USA-ekspert og rådgiver i Civita. (CF-WESENBERG / kolonohaven.no/NTB)

– Seier for ytringsfriheten

Løkke mener at forliket mellom USA og Assange er en seier for ytringsfriheten.

– Det å straffeforfølge Assange for å avsløre overgrep utført av amerikanske myndigheter har vært tvilsomt fra begynnelsen. Påstanden fra amerikanske myndigheter om at avsløringene har vært en trussel mot amerikanske sikkerhetsinteresser kan hende er riktig, men ytringsfriheten/pressefriheten bør trumfe slike hensyn. Faktum er at Assange sine avsløringer har vært viktige, og dermed av stor offentlig interesse og betydning, mener han.

Men Løkke mener i likhet med andre at det er en del ting som er kritikkverdig med Assange.

– Blant annet at han gjennom sine publiseringer og spredning av informasjon har satt sårbare personer i fare. Samt at han har bidratt til å spre konspirasjonsteorier, sier han

Han refererer til da en sentral medarbeider i det demokratiske partiet, Seth Rich, ble myrdet i 2016. Assange skal ha antydet at Rich var en av kildene til Wikileaks. Det kom senere fram at han hadde blitt ranet og drept som tilfeldig offer.

– Men skjødesløs oppførsel av denne typen er noe annet enn det Assange har blitt straffeforfulgt for. At Assange, da han ble sluppet fri mot kausjon, valgte å unndra seg straffeforfølgelse ved å flykte til Ecuadors ambassade, burde ha medført en straffereaksjon, men ikke i nærheten av den straffen han har sonet. Så det er utvilsomt en seier for ytringsfriheten at han nå er fri.

Assange er allerede på vei til Marianene i Stillehavet, en øygruppe som er underlagt USA. Der skal rettsmøtet etter alt å dømme finne sted onsdag.

Fakta om Julian Assange

Født i Townsville i Australia i 1971. Australsk statsborger.

Har bakgrunn som programmerer og nettaktivist, og i 2006 var han en av grunnleggerne av nettstedet Wikileaks.

Wikileaks publiserte i flere omganger store mengder hemmeligstemplet materiale fra en rekke land, delvis i samarbeid med aviser som The Guardian, New York Times, Le Monde, El Pais, Der Spiegel og også Aftenposten.

I 2010 publiserte Wikileaks dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan, samt en video som viste hvordan to journalister og en rekke andre personer ble drept i et amerikansk helikopterangrep i Irak.

I august samme år besøkte Assange Sverige. I november ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Måneden etter ble han pågrepet i Storbritannia, men løslatt mot kausjon.

I 2012 stadfestet britisk høyesterett at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London, hvor han ble værende i en årrekke.

Wikileaks offentliggjorde i 2016 et stort antall e-poster stjålet fra valgkampsjefen til den amerikanske presidentkandidaten Hillary Clinton. Avsløringene skadet hennes valgkamp, og Assange ble beskyldt for å publisere materiale som stammet fra russisk etterretning.

I 2019 trakk Ecuador tilbake beskyttelsen av Assange, og britisk politi gikk inn i ambassaden i London og pågrep ham. Samme dag offentliggjorde USA en tiltale om medvirkning til datainnbrudd.

Siden da har Assange sittet fengslet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i London. Han ble i mai 2019 dømt til 50 ukers fengsel for å ha brutt kausjonsbetingelsene i 2012.

Senere samme måned offentliggjorde USAs justisdepartement en omfattende tiltale på 18 punkter der Assange blant annet anklages for brudd på den amerikanske spionasjeloven.

I november 2019 opplyste svensk påtalemyndighet at den henla voldtektssaken mot Assange, som hele tiden har avvist anklagene.

I 2022 godkjente den britiske regjeringen USAs anmodning om utlevering av Assange. Siden da forsøkte han å få omgjort avgjørelsen om utlevering i rettsvesenet.

Har inngått forlik med USA om å erklære seg skyldig og slippes fri, ifølge rettsdokumenter.

