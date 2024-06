Søndagens direkte TV-sport: EM-gruppe A skal avgjøres

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

06.00: Golf, Asian Tour, Kolon Korea Open fra Woo Jeong Hills Country Club, fjerde runde. (Vsport Golf)

10.00: Motorsport, Formel 3, feature race. Formnel 2 kjører 11.30. (Vsport1)

11.30: Sykling, terrengsykling rundbane for kvinner fra Crans-Montana. (Eurosport 1)

12.30: Golf, Europatour menn (2 mill. dollar) i Amsterdam, Nederland med Espen Kofstad og Kristian Krogh Johannessen i feltet. Siste spilledag. (Vsport Golf)

13.00: Darts, European Darts Open, tredje dag. (Vsport+)’

13.30: Sykling, UCI World Tour, spansk mesterskap for menn. (Eurosport 1)

14.00: Vektløfting, World Classic Championship, 84 kg+ for kvinner og 120 kg+ for menn fra Druskininkai, Litauen. (Eurosport N)

14.30: Sykling, terrengsykling rundbane for menn fra Crans-Montana. (Eurosport 1)

15.00: Motorsport, Formel 1, Spanias Grand Prix i Barcelona, VM-runde 10 av 24. (Vsport1)

16.00: Sykling, UCI World Tour. Landeveisritt for menn fra Saint-Martin-de-Landelles. (Eurosport 1)

16.45: Sykling, UCI World Tour, italiensk mesterskap for menn. (Eurosport 1)

17.00: Fekting, EM fra Basel i Sveits, sjette dag. (Eurosport N)

18.00: Golf, amerikansk PGA-mesterskap kvinner (10 mill. dollar) i Sammamish, Washington. Årets 3. majorturnering for kvinner med Celine Borge i feltet. (Vsport Golf)

18.30: Fotball, Kvalifisering til spansk La Liga, finale 2. kamp: Espanyol – Oviedo fra Estadi Cornellà-El Prat. Bortelaget leder 1-0. (TV2 Sport1)

19.00: Darts, European Darts Open, tredje dag. Kveldsprogrammet. (Vsport+)

19.15: Golf, PGA-turnering menn (20 mill. dollar) i Cromwell, Connecticut. Viktor Hovland er i feltet. (Eurosport N)

20.00: Motorsport, Nascar Cup Series. USA Today 301. (Vsport3)

21.00: Fotball, EM-sluttspillet menn i Tyskland, gruppespillet (3. runde): Gruppe A: Sveits – Tyskland fra Frankfurt. (NRK1), Skottland – Ungarn fra Stuttgart. Skottland kan med sitt ene poeng erobre andreplassen i gruppa hvis Tyskland slår Sveits. Men skottene har seks mål dårligere målforskjell. Ungarn må vinne for å ha håp om å avansere som et av nummer tre-lagene. Det er siste runde i gruppe A og da går de to kampene samtidig. (NRK3)

00.00: Fotball, Copa América, søramerikansk mesterskap menn i USA, gruppespillet (1. runde): Gruppe C: USA – Bolivia fra Arlington, Texas. (Vsport1)

00.00: Motorsport, Indycar, Firestone GP of Monterey. (Vsport+)

03.00: Fotball, Copa América, gruppespillet (1. runde): Gruppe C: Uruguay – Panama fra Miami Gardens, Florida. (Vsport1)