Grorud-sjefen etter nedsablingen av Follo: - De fikk en hårføner i pausen

Grorud (Dagsavisen): Det ble en meget severdig fotballkamp da Follo var på besøk hos Grorud i 2. divisjon lørdag. Hjemmelaget scora to mål i løpet av to minutter, og sju sekunder, og holdt ledelsen hele veien til målstreken.

Det var likevel ikke en bekymringsløs Grorud-trener på benken.

– Jeg satt en periode med en dårlig følelse, selv om vi leda ganske mye. Irritert over enkle ting vi slipper til. Jeg frykta den kampen her lenge, og var mer nervøs enn jeg har vært på mange uker, fordi det er typisk at man etter en bra opplevelse mot Skeid, ubevisst slipper seg ned, sier han til Dagsavisen etter kampen.

Grorud-spillerne fant riktignok den korrekte medisinen for en litt nervøs hovedtrener. To mål i løpet av de første to minuttene, og sju sekundene. De to tidlige scoringene kom fra Musa Dubois, og Preben Asp. Det første var et flott skudd, med skru, i det lengste hjørnet. Det andre kom etter en stygg feilpasning fra Follos keeper, som Asp kunne sklitakle inn i åpent mål.

– Det hjelper vel på nervene?

– Ja, det gjør det absolutt. Det var veldig deilig å få de to. Deretter blir kampbildet litt rart. Follo spiller veldig oppjaga i forsvar, og presser hele tida. Det gir litt rom, men når de vinner ball så får de en del muligheter.

– Det har vært et hardkjør i seks måneder

Selv om Alrek frykta at Grorud skulle senke seg etter den gode kampen mot Skeid sist, så gjorde de ikke det. Grorud kom veldig godt i gang, men mista litt grepet på det utover i første omgang.

– Vi slipper oss egentlig ikke ned, men vi har ikke vår beste dag. Det kan være flere grunner til det, men først og fremst kommer de av at vi er slitne mentalt. Det har vært et kjør i seks måneder, forteller Alrek.

Grorud har nemlig satt seg et mål om at de skal bli best til å trene, og da får man ikke mye fri fra hverandre.

– Vi merka at spillerne har vært slitne denne uka. Så vi har vært veldig på dem. Vi har lagt om litt i år med at det er lite fridager – bare søndager egentlig. Det er noe klubben har hatt lyst til. Vi skal prøve å maksimere alt. Hvis vi ikke går opp i OBOS-ligaen, så må vi hente enda flere fra 3. og 4. divisjon. Da må vi være best på noe, og det må bli trening da. Det er den veien vi er på nå, sier Alrek, og legger til:

– Det har vært et hardkjør i seks måneder, så de trenger ferie nå. Nå får de 10–11 dager. Vi starter opp litt før alle andre også, men det er bare sånn det er, smiler han.

For dette var siste kamp før 2. divisjon tar ferie. Neste kamp spilles 21. juli.

Saken fortsetter under bildet.

Preben Asp kan nyte ferien etter to fulltreffere mot Follo. Han er Groruds toppscorer med ti mål i serien så langt. (Haakon Thon)

Taktisk bytte før pause

Noen kjente kanskje kjøret tidligere enn andre, for allerede åtte minutter før pause valgte Alrek å ta grep fra benken. Tollef Etholm hadde fått sjansen fra start, ettersom Abel Tjomsland hadde pådratt seg en liten skade på trening. 18-åringen var svært delaktig på 2-0-målet, da han pressa fram feilpasningen fra Follos keeper. Likevel ble det bare 37 minutter på banen.

– Det var en periode mellom 25. og 35. minutt der vi trengte mer energi, og følte vi kunne bidra til det fra benken, sier Alrek.

Han bekrefter at Etholm ikke var skada. Byttet var taktisk.

– Han begynte å bli litt sliten. Han har trent i halvannen måned, og hatt to-tre innhopp, men å starte en kamp og være med på et kjør der det er press begge veier, så ble han sliten. Det sto mellom tre spillere, og det ble han. Naturlig å få inn Luka (Fajfric), som er superenergisk, og tøff å møte, forklarer Grorud-treneren.

Grorud holdt unna til pause, til tross for at Follo fikk et straffespark på overtid av omgangen, men den blåste Bådsvik over mål, over stadiontaket, og helt bort til Kafé Steinbra. Bra kraft, dårlig presisjon.

17-åring for skryt

Grorud-sjefen er likevel klar på at Follo hadde fortjent mer enn hva de fikk i den første omgangen, og hyller sin 17 år gamle keeper Noah Vangen Rychter for at de holdt nullen til pause.

Rychter ble kasta inn fra benken i forrige kamp mot Skeid, etter at Lars Martin Kvarekvål måtte ut med hjernerystelse. Han gjorde sakene sine godt på Nordre Åsen, og fulgte opp på Grorud i dag.

– De fortjente mer mål i første omgang. Vi stiller med Noah – vår 17-åring – i mål igjen, og han er banens beste. Han holder oss inne i kampen i første omgang, der han har to knallredninger. Han har en god redning tidlig i andre omgang også, er inne og sweeper, og ganske god med ballen i beina også, sier Alrek, og legger til:

– Jeg er veldig stolt og fornøyd at de unge gutta ikke kommer med høye skuldre, men angriper.

Saken fortsetter under bildet.

Noah Vangen Rychter fikk seg trøkk i første omgang, men fullførte kampen. Han ble også svært avgjørende for at Grorud gikk til pause uten baklengsmål. (Haakon Thon)

Tøff pauseprat ga umiddelbar uttelling

Det var med andre ord et litt bekymra Grorud-trener som gikk i garderoben til halv tid. Der skulle det smelle litt i garderoben, og det skulle vise seg å gi resultater.

– Jeg ga dem en hårføner i pausen. Vi tok opp tre videoklipp fra første omgang, gikk gjennom de, og det ble bedre i andre omgang. Vi scorer jo ganske tidlig 3-0, som bestilt altså. Det var klasse, sier Alrek fornøyd.

For det var ikke spilt mer enn drøyt tre minutter av andre omgang før Yasir Sa’Ad fikk ballen på 14 meter, og hamra ballen i nettet. Ti minutter seinere la Preben Asp på til 4–0.

I det 62. minutt stanga Mats Andersen inn 5–0 på et hjørnespark.

Fem mål på én time, og kampen var punktert.

– Vi scorer mål, det gjør vi. 15 på de siste tre hjemme, så vi får ta med oss det, og at vi vinner 5–2 på en halvdårlig dag, oppsummerer Alrek greit.

Saken fortsetter under bildet.

Andreas Alrek kunne glede seg over hele fem scoringer i løpet av lørdagens kamp mot Follo. (Haakon Thon)

To fortjente, men unødvendige reduseringer

Med kvarteret igjen kom Follos første redusering, og på overtid serverte Yasir Sa’Ad en håpløs pasning hjemover mot egen keeper, som endte opp i beina til Sondre Spieler Halvorsen. Aleine med Rychter var han sikker, og fastsatte sluttresultatet til 5-2, med kampens siste spark på ballen.

– Vi skulle egentlig bytte ut Yasir, og så scorer han igjen. Det har skjedd før det, men Musa tråkka over litt. Yasir skulle ut, og det hadde vært smart det, for han ga jo bort en scoring til slutt der.

Det ble et lite skår i gleden med to seine reduseringer til Follo. Likevel prøver Alrek å se positivt på at de nå tar ferie med en tremålsseier. Med fem fulltreffere i dag har de allerede scora flere (35) enn de gjorde hele forrige sesong (31).

– Vi fokuserer ikke på det negative, og det irriterende. Vi tar med oss at vi scorer fem mål, og tar tre poeng, er beskjeden fra Grorud-treneren.

Etter kampen skulle hele laget være med på bryllupet til høyreback, og kaptein Mathusan Sandrakumar. Deretter skal de få litt tid hver for seg, før de møtes igjen om 10 dager. De skal også på en treningsleir i Larvik før de starter opp igjen med kamp mot Vålerenga 2, den 21. juli.