Drømmedag for Kjelsås - vant og tok innpå Skeid

Etter at Kjelsås vant seks kamper på rad i serien i slutten av april, mai og starten av juni, var de foran Skeid etter ni spilte serierunder og ledet serien. Så ble de feid av banen med 1–4 for Tromsdalen borte, før det ble et skuffende 2-2-resultat hjemme mot Eidsvold Turn, etter at Jens Aslaksrud utlignet på straffe på overtid.

Det har gjort at Skeid hadde fått en luke på tre poeng foran lørdagens runde, der Skeid møtte Stjørdals Blink borte og Kjelsås Strindheim borte. Derfor var det meget viktig for Kjelsås sin del å få med seg tre poeng fra kampen mot nyopprykkede Strindheim, som har imponert i serieåpningen.

Og det ble nærmest jackpot for Kjelsås lørdag. De selv tok tre poeng, mens Skeid ga fra seg to da de spilte 0–0 mot Stjørdals Blink. Dermed er Eivind Kampen og co. bare poenget bak serieleder Skeid etter halvspilt sesong og nå en måneds sommerferie.

Merkelig avblåsning

Kjelsås trodde de hadde tatt ledelsen etter ni minutter ved nettopp Aslaksrud. Gjestene etablerte spill inne på banehalvdelen til Strindheim før Simen Olafsen slo en nydelig crosser inn på fem meter. Der dukket Aslaksrud opp, som stanget ballen i mål. Men på uforklarlig vis vinket dommeren for offside.

Etter at Kjelsås hadde stort sett alt av banespill tok de til slutt ledelsen etter halvtimen. Strindheim prøvde å spille seg ut bakfra, men mistet ball på 40 meter, og da satte Kjelsås fart. Aslaksrud fant Leo Bech Hermansen på 20 meter, som hamret til. To sekunder senere sang ballen i lengste hjørne til 1-0, noe som var svært fortjent.

Etter scoringen skapte Kjelsås to gigantiske muligheter de neste minuttene. Både Aslaksrud og Kristian Eriksen burde scoret, men ingen klarte å overliste keeperen til Strindheim. Så spilte Aslaksrud ballen på tvers til Eriksen, som bare skulle bredside ballen i mål fra fem meter, men traff en Strindheim-forsvarer på strek.

Men til slutt kom 2-0-målet. Eriksen fikk ball feilvendt i boks og spilte tilbake til Ayub Mahammed. Han banket ballen i nærmeste hjørne til 2–0.

Klarte å holde unna

Den andre omgangen var langt roligere enn den første, men Kjelsås var det soleklart beste laget etter pause og fram til reduseringen til Strindheim. Kjelsås hadde fire store sjanser og burde både scoret ett og to mål, men Strindheim-keeperen sto som en levende vegg, samt at ineffektiviteten virkelig ble gjeldende utover i kampen.

Helt mot spillets gang reduserte Strindheim etter halvspilt 2. omgang. Ballen dalte ned i beina på Fredrik Lund, som på vakkert vis hamret ballen opp i nettaket. Dermed sto det 1–2.

Og etter målet var det Strindheim som var farligst en utligning. Fem minutter etter 1-2-målet burde det stått 2-2, da et innlegg havnet på bakre stolpen og Lund skjøt i tverrliggeren. Men de klarte å holde unna på tampen og tok dermed tok tre viktige poeng.

Neste kamp er først om en måned, mot Stjørdals Blink, på nytt kunstgress på Grefsen stadion.

---

KAMPFAKTA

Strindheim-Kjelsås 1–2 (0–2)

PostNord-ligaen

Mål: 0–1 Leo Bech Hermansen (30), 0–2 Ayub Mahammed (45), 1–2 Fredrik Lund (69).

Gule kort: Olav Øby, Kjelsås.

Kjelsås: Jonas Brauti – Filip Oprea (Marius Stølan etter 90), Helmer Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen – Eivind Willumsen, Olav Øby, Leo Bech Hermansen (Henning Andresen etter 72), Ayub Mahammed – Kristian Eriksen, Jens Aslaksrud (Patrick Askengren etter 80).

---