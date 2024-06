– Naturlig at elsykler stjeles i større og større omfang

– Det er mangel på trygge og gode parkeringsplasser for sykler mange steder, konstaterer Matias Lyngved Pizarro, rådgiver i Syklistforeningen.

Samtidig øker behovet for slike parkeringsplasser, fordi mange gjør som Marit Vea.

– Vi vet at stadig flere anskaffer seg dyre sykler. Da er det ekstra viktig at man kan parkere den trygt og godt, sier Pizarro.

De dyreste elsyklene som sportskjedene XXL og Anton Sport selger, koster om lag 85.000 kroner, går det fram av nettsidene deres.

Store og lange el-varesykler krever spesialtilpassede parkeringsplasser, påpeker Syklistforeningen. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

16.000 stjålne sykler

Marit Vea, som er byråd for miljø og samferdsel for Venstre, fortalte om sitt sykkelkjøp under et frokostseminar om «høystandard sykkelfasiliteter i boligprosjekter» i regi av Syklistforeningen og Fredensborg Bolig, nå nylig.

– Jeg har alltid vært syklist, kunne Vea også fortelle.

Hun understreket dessuten at hun stiller høye krav til hvor hun skal parkere, nå som hun har blitt eier av en elsykkel.

Det kan være en fornuftig strategi. I fjor ble over 16.000 sykler stjålet i Norge, ifølge tall fra forsikringsbransjen. Godt og vel 3.000 av disse syklene var forsikret hos Tryg Forsikring, opplyser Torbjørn Brandeggen, senior kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

– Hvor mange av syklene som blir stjålet, er elsykler?

– Trolig er halvparten elsykler. «Trolig» fordi det ikke alltid framkommer at det er snakk om en elsykkel i skadeskjemaene, svare Brandeggen.

– Hva er gjennomsnittlig erstatningsbeløp ved sykkeltyverier?

– Snitterstatningen for alle sykler lå på rundt 11.000 kroner i fjor, mens den for elsykler var rundt 15.000 kroner, svarer Brandeggen.

Syklistforeningen ønsker flere og bedre steder å parkere, noe som ble tatt opp under et frokostseminar nylig. Der var blant annet (f. v.) Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen, landskapsarkitekt Iwan Thomson fra Lala Tøyen, byråd Marit Vea, Øystein Thorup fra eiendomsutvikleren Avantor og Johan Høgåsen-Hallesby fra Beta Mobility. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

– Organiserte kriminelle

– Hvem er det som stjeler sykler?

– Det er liten tvil om at mange av tyveriene utføres av organiserte kriminelle, svarer Brandeggen.

– De går alltid etter de dyreste syklene i et område. De har gjerne spanet lang tid i forveien, og når de slår til er de veldig effektive. På få minutter er syklene frigjort fra vaierlåser eller andre låser, og plassert bak i store varebiler hvor skiltene gjerne kan være dekket til, bare i de minuttene dette tar. De vet at området kan være kameraovervåket.

– For slike kriminelle representerer enhver sykkel en verdi som kan omsettes, enten i Norge eller i andre land, fortsetter Brandeggen.

– Da er det helt naturlig at elsykler stjeles i større og større omfang, fordi de gjerne er dyrere enn ordinære sykler, og ikke minst fordi de kan være lettere å omsette i ettertid.

Tryg Forsikring mener sykler bør låses fast til noe som er fastmontert. Da er ikke sykkelparkeringen utenfor selveste Høyesterett stedet å parkere. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

– For lav kvalitet

Tryg Forsikring har tidligere anbefalt forsikringsgodkjente sykkellåser, og at sykkelen helst bør låses til noe fastmontert og solid, for å unngå tyveri.

Men det kan være lettere sagt enn gjort, ifølge Syklistforeningen.

– Det er for få parkeringsplasser der hvor mange sykler, og det er for lav kvalitet på stativene, slik at man ikke kan feste ramma, men bare hjulene, sier Matias Lyngved Pizarro.

– En historie fra en kollega som besøkte en venn her en dag, illustrerer dette. Vennen sa at de hadde trygge sykkelparkeringer. Da kollegaen kom dit, var parkeringen stappfull, med kun mulighet for å låse forhjulet. Derfor dro han ut av bakgården og låste sykkelen sin til en lyktestolpe.

– Hvorfor er det ikke mange nok trygge og gode sykkelparkeringer?

– Det handler om mangel på kompetanse og bevissthet omkring temaet. Hva gjør en sykkelparkering brukervennlig? Hvordan legger man til rette for et mangfold med sykler? Hvordan bygger man sykkelparkeringer for å stimulere til vintersykling? Hva er viktig å tenke på når man designer og bygger sykkelparkeringer? Hvordan opplever brukerne sykkelparkeringene?

Mangel på sykkelparkeringsplasser fører til at mange syklister må improvisere når de skal sette fra seg sykkelen. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

– Opp til kommunene

– Stilles det noen krav til sykkelparkering når det skal bygges nye boliger, næringsbygg eller andre typer bygg?

– Nei, i Norge stilles det ingen nasjonale krav til sykkelparkeringer i nye byggeprosjekter, svarer Pizarro.

– Det er opp til kommunene selv, i utformingen av reguleringsplaner. Kommunene lager parkeringsnormer, men de presiserer ikke alltid godt nok hva som er en god sykkelparkering. For eksempel kan det stå at sykkelen bør kunne låses fast. Vi mener alle sykkelmodeller må kunne låses fast i ramma, sier Pizarro.

For å kunne oppfylle det ønsket, må det også bygges flere spesialtilpassede parkeringsplasser for sykler, påpeker Syklistforeningen. Pizarro nevner i den forbindelse «longtail sykler» – lange elvaresykler som kan ha både to og tre hjul, og som det dermed kan være vanskelig å få sikret godt nok i et ordinært sykkelstativ.

Ikke bare hele sykkelen, men også deler av den, kan forsvinne hvis parkeringsplassen ikke er trygg og god. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

– Et viktig miljøtiltak

Bakgrunnen for det nevnte frokostseminaret hvor byråd Marit Vea fortalte om sitt elsykkelkjøp, er et samarbeid mellom Syklistforeningen og Fredensborg Bolig det seneste året. Det har resultert i en veileder om hva høystandard sykkelparkering bør omfatte i boligprosjekter.

Fredensborg Bolig er «en landsdekkende boligbygger» med «13.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo, Bergen, Akershus og Trondheimsregionen».

– Vi har gitt Fredensborg Bolig råd om hva syklister ser etter når de parkerer sykkelen, for å ivareta høyest mulig grad av brukervennlighet, opplyser Pizarro.

«Å fremme økt sykkelbruk i nye boligprosjekter er et viktig miljøtiltak for å redusere klimagassutslipp. Transport er en av de største bidragsyterne til klimagassutslipp i byer, og attraktive sykkelfasiliteter motiverer beboere til å velge sykkel fremfor bil», skriver Fredensborg Bolig i den nye veilederen.

«Myndighetenes nasjonale transportplan har et langsiktig mål om å øke sykkelandelen til 20 prosent i byområder. Her er tilrettelegging av robuste sykkelfasiliteter en essensiell bidragsyter for å øke sykkelandelen», heter det videre i veilederen.

Pizarro mener trygge og gode parkeringsplasser er «svært avgjørende» for målet om mer sykling.

– Det beste er parkeringsplasser for sykler inne i egne tilrettelagte bur eller parkhus, eller innendørs, tilføyer Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

– Altså at det skal mer til for å stjele sykler enn å bare komme forbi, klippe av vaierlåsen og ta den inn i en varebil.

Selv der hvor det er forbudt å parkere, ser noen syklister seg nødt til å gjøre nettopp det. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Slik er anbefalingene

Dette er noe av det som omtales som kjennetegn på høystandard sykkelparkering i den nye veilederen til Fredensborg Bolig:

Trygg adkomst, trafikksikkert og godt belyst.

Tilstrekkelig antall sykkelparkeringer – også for varesykkel/spesialsykkel.

Minst 50 prosent av sykkelparkeringen innendørs.

Overbygg ved utendørs sykkelparkering.

Praktiske fastmonterte sykkelstativ.

Utstyr for enkel sykkelservice.

Avsatt areal og løsninger for sykkelvask, også vinterstid.

Andre fasiliteter som ladeskap eller oppbevaring av utstyr.

---

Oslos parkeringsnorm

Kommunene kan vedta veiledende normer for sikring av nødvendige arealer.

Oslo kommune har normer for uteoppholdsarealer, leilighetsfordeling, vegetasjon og vannhåndtering, og fikk i 2022 også en norm for parkering.

Parkeringsnormen omtaler også helt spesifikt sykkelparkering.

Dette er noen av føringene for slik parkering i denne normen:

Sykkelparkering skal være lett tilgjengelig med gode forbindelser til sykkelveinettet og sykkeltilrettelagte gater.

Parkeringsplasser som er lagt til uteareal som er offentlig tilgjengelig, skal være opplyst, lokalisert på et synlig sted og nær bygningens inngang.

Ved utbygging av minst 10 sykkelparkeringsplasser skal minst 50 prosent av sykkelparkeringsplassene skal være innvendig i bygg eller ha overbygg med belysning.

Arealer/plasser beregnet til langtidsparkering – for eksempel bolig og arbeidsplasser, bør være låsbare.

Minst 15 prosent av sykkelparkeringsplassene skal være nok til å parkere alle typer sykler – også sykkelvogner og lastesykler.

I store boligbygg eller kontorbygg skal det settes av arealer til service for sykkel.

I kontorbygg bør garderobe og vaskested/vaskerom/dusjfasiliteter være tilgjengelig.

Kilde: Oslo kommune

---

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)