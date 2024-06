Fra ramsalt sjø i Nordsjøen til grønn lunge på Løren

Løren er et område i byen med stor tilflytning, med det store problemet er at barna har kommet før fritidstilbudene. Nå er Oslobygg i full gang med å reise en ny flerbrukshall og anlegge en stor aktivitetspark på Løren, noe som vil gi Løren et nytt aktivitets- og opplevelsesområde og bedre anleggsdekningen i Oslo.

Anlegget skal være ferdig i løpet av neste sommer.

Oppsirkulert

Det som er helt spesielt i dette prosjektet, er den fremtidsrettede måten bygget bygges på, hvor prosjektet blant annet er pilotprosjekt på bruk av oppsirkulert maritimt stål.

Curlew FPSO ble bygget i 1983 og er 235 meter langt. Totalt skal 25.000 tonn stål kuttes opp.

Pergolaen på den nye flerbrukshallen på Løren, er stål fra oljeproduksjonsskipet Curlew. (Øyvind Gravås / Woldcam)

Nå går Oslo kommune foran som første byggherre i verden, og bruker stål fra et gammelt skip. Vanligvis blir gamle skip, når de har gjort sitt på de sju hav, hogget opp, og stålet blir smeltet om, og resirkulert inn i nye stålprodukter. Det er ressurskrevende og fører til betydelige klimagassutslipp.

I dette tilfellet er stålet av skutesiden, renset og delt opp i riktige mål for deretter å bli sveist sammen til et nytt liv som grønne, bærende stålbjelker i en pergola.

Kun små endringer er gjort i stålet før det sette opp på Løren.

Skipet ble tauet inn til Vats i Vindafjord kommune, utenfor Haugesund, hvor mye av skipet er blitt til nye materialer.

– Nordic Circles har fått CE-merket bjelkene. Det betyr at byggebransjen nå kan bestille norskproduserte, CE-merkede bærekonstruksjoner som vil gi betydelig redusert miljøutslipp fra byggeindustrien, sier en av gründerne i Nordic Circles, John Jacobsen til Dagsavisen.

Stålbjelker fra Curlew. (Tom Vestreng)

– Mange av de skipene som hogges opp fraktes til Bangladesh for opphogging. Noe som skaper mye CO₂. Så det vi har funnet ut av, er at hvis vi tar inn skipene i Norge i stedet, så kan vi skjære ut stålet sånn at vi får en stålplate, som vi renser, og så sertifiserer vi igjen. Etter at vi har renset stålet er det ikke lenger mulig å se forskjell på dette og nytt stål. Vi må merke det, så vi vet hva som er hva, sier han.

Etter at stålet er skåret ut blir det fraktet til Skanskas stålfabrikk i Trondheim for videre bearbeiding.

– Vi har ikke så mange stålfabrikker i Norge, men det ligger en i Trondheim. Så de fikk vi med oss til å være med på å få til dette. Vi ville at det skulle være norske industriarbeidsplasser, og vi ønsket ikke å sende dette ut av landet, sier han.

Men ikke bare pergolaen kommer fra brukte materialer. I tillegg til å være et pilotprosjekt på oppsirkulert stål, skal Løren aktivitetspark og flerbrukshall ombruke betongelementer fra Stig skole på fasaden. Prosjektet vurderer også gjenbruk av granitt i parkområdet.

Stig skole sto klar i 1975, og rives nå til fordel for ny skole.

– Trenger dere flere slike elementer, så har jeg mange bak huste mitt, fleipet byråd Anita Leirvik North, og håpet på en opprydning på tomta.

Befaring

Torsdag var Dagsavisen med på befaring, sammen med blant annet byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H), direktør i Oslobygg Eli Grimsby, og John Jacobsen i Nordic Circles, i den nye hallen, som er under oppføring.

Slik blir den nye flerbrukshallen på Løren. (Pir II/Oslobygg KF)

Mye arbeid gjenstår før dørene kan åpnes, men man får et godt inntrykk av hvordan hallen blir.

Utenfor er en svær kran i ferd med å heise stålbjelker til pergolaen på plass, mens det stadig kommer betongbiler med betong som brukes på byggeplassen.

Inne i bygget høres lyder fra spikerpistoler, sager, og annet elektrisk verktøy, og små skritt i byggeprosessen tas hele tiden.

– Oslobygg var først ute og tok de begynnende, små skrittene da vi banket ned en oppsirkulert spuntnål på Stovner bad for et år siden. Nå tar vi dette et steg videre ved å være først ute med å ta i bruk oppsirkulert maritimt stål som konstruksjonsstål i et aktivt byggeprosjekt, sier Eli Grimsby til Dagsavisen.

Liten hall

Byråd Anita Leirvik North er storfornøyd med at det endelig kommer et idrettstilbud på Løren.

– Det er jo et kjempebehov for idrettsanlegg, og i denne delen av byen spesielt. Dette blir først og fremst en hall for de mindre og uorganiserte idrettene. Som jeg synes er spesielt fint å kunne vise til, sier hun til Dagsavisen.

Det er jo et kjempebehov for idrettsanlegg, og i denne delen av byen spesielt. — Anita Leirvik North (H), byråd for kultur og næring

– Mer sentralt på Løren enn dette, er det ikke mulig å få til, sier hun.

Mye av problemet rundt den nye bydelen på Løren, er at menneskene, og ikke minst mange barn og unge flyttet inn, før infrastruktur som idrettsanlegg var på plass. Og den siste tiden har det vært mye debatt rundt dette.

– Så når kommer den første fotballbanen på Løren?

– Så vi håper at vi klarer å finne fram til en løsning som også gir mer fotballbaner her opp. Jeg tror ikke jeg kan love når, men jeg var rundt og så på mulig tomter så sent som i forrige uke, sier byråden.

Curlew etter at en del av stålet er plukket ut. (AF Gruppen)

Selv om det nå bygges en ny hall, så kan det ikke spilles håndball eller basketkamper i hallen. Til det er banemålene for små.

Eli Grimsby i Oslobygg KF, har hatt ansvaret for mange av de store prestisjeanleggene som er bygget i Oslo de siste årene. Jordal Amfi, Sonja Henie Ishall, Manglerud Bad og Nye Tøyenbadet og Stovner bad, som begge er under oppføring.

Jeg tror at prosjekter som dette, hvor vi åpner opp for mange ulike aktiviteter i lokalmiljøet, betyr veldig mye for et område. — Eli Grimsby, direktør Oslobygg KF

– Når dere først bygger en ny idrettshall. Hvorfor bygger dere ikke en hall hvor det kan spilles håndball og basketkamper. Det blir litt sånn som å bygge stoppe på 49 meter i Tøyenbadet, når kravet for svømmekonkurranser er 50 meter?

– Det er mange hensyn å ta, og i dette området er behovene blant annet vurdert opp mot arealutfordringene. Med tanke på alle formålene i prosjekt, er det dette det er plass til. Jeg synes det blir et fantastisk tilbud til området. Det blir gode idrettsflater for trening selv om det ikke kan spilles kamper her. Noen ganger er det viktigere å klare å legge til rette for aktivitet enn å tilfredsstille alle ønsker. Jeg tror at prosjekter som dette, hvor vi åpner opp for mange ulike aktiviteter i lokalmiljøet, betyr veldig mye for et område, sier hun.

Flerbrukshallen på Løren

Flerbrukshall med rom for dans og kampsport: Oslobygg bygger en flerbrukshall over to plan med et bruksareal på 2 500 kvadratmeter. Spilleflaten på 16x24 meter er blant annet tilpasset volleyball, badminton og treningsbaner for basket og mini-håndball. I tillegg rommer den nye flerbrukshallen treningsarealer som legger til rette for sambruk mellom dans, kampsport og styrketrening. Taket på hallen blir en del av parken. I tillegg til pergolaen, skal taket romme treplatting og gressplen med sittebenker og solsenger. Her legges det også til rette for sjakk, bordtennis og putting green for golf.

Oslobygg bygger en flerbrukshall over to plan med et bruksareal på 2 500 kvadratmeter. Spilleflaten på 16x24 meter er blant annet tilpasset volleyball, badminton og treningsbaner for basket og mini-håndball. I tillegg rommer den nye flerbrukshallen treningsarealer som legger til rette for sambruk mellom dans, kampsport og styrketrening. Taket på hallen blir en del av parken. I tillegg til pergolaen, skal taket romme treplatting og gressplen med sittebenker og solsenger. Her legges det også til rette for sjakk, bordtennis og putting green for golf. I vestibylen er det planlagt en utlånssentral for idrettsutstyr som kan brukes til aktiviteter og lek i både hallen og parken.

Frodig aktivitetspark: Aktivitetsparken på 6000 kvadratmeter vil bestå av grønnstruktur, gangforbindelser og varierte aktiviteter. I tillegg legger prosjektet til rette for sosiale møteplasser med bord, kaféstoler og solstoler. Alle gangveier og møteplasser vil ha universelt utformet dekke og helning.

Aktivitetsparken på 6000 kvadratmeter vil bestå av grønnstruktur, gangforbindelser og varierte aktiviteter. I tillegg legger prosjektet til rette for sosiale møteplasser med bord, kaféstoler og solstoler. Alle gangveier og møteplasser vil ha universelt utformet dekke og helning. Det ferdige anlegget vil bli et viktig aktivitetspunkt på Den grønne ringen, som er en planlagt gang- og rekreasjonstrasé gjennom Hovinbyen.

Aktivitetsparken vil blant annet kunne tilby:

Klatremuligheter på vegger og lave murer.

Bordtennis.

Streetbasket.

Balansekuler.

Putting green for golf.

Petanquebane.

Hengenett og hengekøyer.

Bord, kaféstoler og solstoler.

Kilde: Oslobygg KF

