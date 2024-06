En gang bannlyst. Nå skal bandet erstatte Heart på Tons of Rock

De er det eneste bandet som noensinne har blitt nektet å spille i Norge av politisk valgte myndigheter. Det skjedde i Drammen, da formannskapet stanset en planlagt konsert i Drammenshallen på grunn av sceneshowet.

Nå er det klart at W.A.S.P. inntar årets Tons of Rock. De vil erstatte bandet Heart, som måtte kansellere deler av Europa-turneen sin denne sommeren på grunn av sykdom.

– Årets plakat er en drøm og nå ble den enda større, sier Jarle Kvåle i Tons of Rock i en pressemelding, om å få W.A.S.P. tilbake til Tons of Rock.

Det er nøyaktig ti år siden W.A.S.P. var headliner på den aller første Tons of Rock-festivalen, da den startet opp i Halden. De gjestet også festivalen i 2018. Etter å ha spilt i Mellom- og Øst-Europa i vår, gjør bandet med Blackie Lawless i spissen noen ytterst få utvalgte festivalkonserter i Europa i somme, som Barcelona Rockfest og Sweden Rock. Og altså Tons of Rock, hvor de erstatter et annet legendarisk band, amerikanske Heart med Ann og Nancy Wilson i spissen.

Les historien om W.A.S.P. her: Da W.A.S.P. ble bannlyst i Norge (+)

Beryktet sceneshow

I en uttalelse fra Tons of Rock sist uke het det at Ann Wilson måtte foreta «et tidsavhengig, men rutinepreget, medisinsk inngrep», der rekonvalesenstiden er minst seks uker. Dermed forsvant en av Tons of Rock-festivalens få kvinnelige artister fra plakaten. Akkurat kjønnsbalansen vil ikke erstatteren W.A.S.P. bidra til å bedre.

Paradoksalt nok ble W.A.S.P. beryktede og verdenskjente for sine omstridte sceneshow med omfattende teatralske virkemidler og effekter. Her var det drøy humor med kunstig blod, gørr, rått kjøtt som ble kastet mot publikum og halvnakne kvinner og penisfutteraler. Dette fikk særlig amerikanske sensurmyndigheter til å stille spørsmål rundt blant annet bandets kvinnesyn. Og det var ryktene om disse tidlige sceneshowene til bandet fra Los Angeles i California, som gjorde at formannskapet i Drammen sa nei til W.A.S.P.

Blackie Lawless og Chris Holmes i Oslo i 1985. Dette var det formannskapet i Drammen mente var farligere enn del aller meste. (STEINAR BUHOLM/NYE TAKTER/Dagsavisen polopoly)

– Vi spiller bare teater. Det samme som Shakespeare, bare at musikken er annerledes. Og kom ikke å si at det ene er bedre enn det andre. Ingen, ikke du, og ikke jeg, har lov å si at det ene er bedre enn det andre, sa Blackie Lawless til Dagsavisen den gangen i 1986, da de ble nektet å varme opp for Iron Maiden i Drammenshallen.

Siden har de mer enn gjort opp for seg på norske scener, med en rekke besøk i Norge både på festivaler og klubber over nær sagt hele landet. Første gjennomførte norske konsert fant sted i 1989, da på Rockefeller.

Les også: Slik blir festivalsommeren i Norge i 2024 – guide til de største, viktigste, triveligste, rareste og morsomste musikkfestivalene i Norge sommeren 2024

40-årsjubileum for W.A.S.P.

W.A.S.P. ble dannet av Blackie Lawless i 1982 med gitarist Chris Holmes, Randy Piper og trommeslager Tony Richards. Bandet har gjennomgått utallige utskiftninger opp gjennom historien, og Lawless er den eneste igjen av originalbesetningen fra gjennombruddsårene. Lawless var kristen i tenårene, og før han visstnok vendte tilbake til barnetrua for en tid tilbake, var han opptatt av okkultisme, og grenseoverskridelse kan man vel si. Noe de første albumene også bar preg av.

Blackie Lawless som frontmann i W.A.S.P. kan i år feire 40-årsjubileum siden utgivelsen av debutsingelen «Animal (Fuck Like a Beast)» og det selvtitulerte debutalbumet. Bandets historie er full av kontroverser, sensur og misforståelser, men også noen av sjangerens mest kjente låter. De er en heavyrockens «Wild Child», med låter som «Chainsaw Charlie (Murders in the New Morgue)» og «I Wanna Be Somebody» som stolper. Det siste av rundt femten studioalbum var «Golgotha», som kom i 2015.

Til Tons of Rock kommer han med besetningen Doug Blair på trommer og Mike Duda på bass, som har spilt med W.A.S.P. i snart tre tiår, mens Aquiles Priester på trommer ble med i bandet i 2017.

Les også: Full fest under Musikkfest Oslo - se bildene! (+)

Spiller på Ekeberg torsdag 27. juni

I forbindelse med 40-årsjubileet for debuten, bekreftet «W.A.S.P.» nylig nok en verdensturné. Da er planen å spille debutalbumet i sin helhet, og de starter allerede til høsten en egen jubileumsturné i Nord-Amerika. Turneen de har vært ute på de siste par årene, og som blant annet tok dem til Rockefeller i Oslo i april i fjor for to konserter, har tittelen 40th Anniversary Live World Tour. Nå står en ny 40-årsfeiring for tur.

Mange av de tidlige låtene står garantert på spillelisten når de inntar Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo samme dag som Tool, Mr. Bungle, Katatonia, Doro og Extreme.

Tons of Rock arrangeres fra 26. - 29. juni, med blant andre Metallica, Greta Van Fleet, Judas Priest og Satyricon som toppnavn på de øvrige dagene.