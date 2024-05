Ny nestleder: Ber folk i Rødt «være greie med hverandre»

– Vi har jo uenighet på mange politikkområder, og så er det noen som kanskje får mer oppmerksomhet i media enn andre, sier Rødts nyvalgte nestleder Sofie Marhaug til Dagsavisen.

– Jeg tenker at det er sunt med uenighet, men det som jeg som tillitsvalgt og folkevalgt må tenke på, og som egentlig alle i partiet må tenke på, det er jo at vi er greie med hverandre likevel, sier hun.

Ble utfordret

Fredag ettermiddag ble Sofie Marhaug med stort flertall valgt til ny andre nestleder i Rødt etter Marie Sneve Martinussen, som selv ble valgt til ny partileder. Marhaug var på forhånd innstilt av valgkomiteen, og fikk mye støtte og varme anbefalinger fra partifeller på talerstolen.

Fylkeslederen for Østfold Rødt, Ravn Villtokt, ble lansert som motkandidat, men måtte gi tapt. Tidligere i vår ble også Sofia Rana fra Oslo Rødt lansert som Marhaugs motkandidat, men Rana trakk seg etter kort tid.

Saklighet og respekt

Marhaug erkjenner at motsetningene mellom deler av Rødt i Oslo og stortingsgruppen har fått mye plass i media.

– Men vi har også uenighet om kjernekraft, rovdyrpolitikken og om olje og gass, understreker hun, samtidig som hun altså tar til orde for at partifellene i Rødt må være greie mot hverandre.

– Om vi har en saklig tone, og behandler hverandre med respekt, og har respekt for mindretallet. Da skal vi kunne tåle uenighet, mener Marhaug.

Mangler mangfold

Da Sofia Rana trakk seg som nestlederkandidat, skrev hun på sin facebook-profil at ledelsen i Rødt mangler mangfold.

– Mangfold er positivt, og det finnes mange typer mangfold. Det at jeg ikke er fra Oslo, er jo en måte å få Vestlandet i ledelsen på, det har ikke Rødt hatt på veldig lenge, sier Marhaug.

– En innvending er jo også at jeg ikke er mann. Rødt burde nok hatt en mannlig nestleder, når man har en kvinnelig leder og to kvinnelig nestledere, sier Marhaug, og sikter til at Charlotte Therkelsen fortsetter som første nestleder. Hun er ikke på valg i år.

– Mangfold kan også handle om hudfarge og klasse, men jeg tror uansett det er vanskelig å finne noen som oppfyller alle krav. Det kan sikkert være innvendinger mot meg, men jeg kan jo ikke være noe annet enn meg, slå den nye nestlederen fast.

Satser på kraftpolitikk

Når hun nå tar fatt på sin rolle som nestleder i partiet, ser hun for seg at hun kommer til å fortsette med å ta ansvar for det politikkområdet hun jobber med til daglig, som andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Det jeg kan tilføre, er nok særlig det jeg har jobbet mest med de siste årene, saker knyttet til kraft og natur, industri og klima. Dette feltet har blitt viktigere for Rødt, og jeg har tror mange er enige med Rødt i kraftpolitikken, sier Marhaug til Dagsavisen.

– Vi må ta bedre vare på naturen, og da er vi er nødt til å gjøre noen prioriteringer. Vi må særlig forvalte vannkraften på en klokere måte til fellesskapets beste, og ikke bare kraften til høystbydende på den europeiske børsen.

Kjenner Rødt godt

Som nestleder må Marhaug også være klar for å uttale seg om hele spekteret av Rødts politikk, og dermed alle typer politiske temaer.

– Jeg er klar for det! Jeg har jo ikke vært rikspolitiker før jeg kom inn på Stortinget i 2021, men jeg har sittet i ti år i bystyret i Bergen, og vært engasjert i Rødt siden Rødt ble stiftet. Jeg bryr meg om mange forskjellige ting, og kjenner Rødts politikk og partiorganisasjonen godt, sier hun til Dagsavisen.

– Jeg er blant annet veldig engasjert i Palestina-debatten, og selvsagt i det som er Rødts store prosjekt, nemlig å ta et oppgjør med Forskjells-Norge, klasseforskjeller og markedsmakt på mange områder.

Vil snakke om fattige, ikke rike

En ting Marhaug har lyst til å endre på i Rødt, er at partiet bør snakke mer om de fattige, og mindre om de rike.

– Venstresiden bør bli mye mer opptatt av de som har det trangt økonomisk, i stedet for alltid å hakke på de superrike på toppen. Det er mye viktigere å bry seg om strømregningen til folk som sliter, enn å bare snakke om de som har flyttet til Sveits, sier Marhaug, vel vitende om at hun er en av forfatterne bak en bok som har tittelen «Hjelp, de drar til Sveits!».

Boken skrev hun sammen med samboeren og Rødt-kollegaen Mimir Kristjansson. Hun avviser at det er dårlig stemningen i heimen etter at valgkomiteen innstilte henne som nestleder, og ikke Kristjansson, som også sa seg villig til å inn i ledelsen.

– Det går heldigvis bra. Vi har tenkt igjennom dette på forhånd, og var enige i at dette ikke måtte gå utover forholdet. Men selvsagt, dette er en stor livsavgjørelse, for nestlederjobben kommer til å legge beslag på tid, og tid er jo et stressmoment i et forhold. Men vi er jo begge to veldig engasjerte i politikk, så vi har forståelse for hverandres prosjekter likevel, sier hun.

