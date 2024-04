Dyrtid bremser bilsalget i Norge

Ved utgangen av 2023 var det registrert 2.876.692 personbiler i Norge, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er 29.320 færre enn i 2022.

Med unntak av Agder og Rogaland ble det færre registrerte personbiler i alle fylker. Oslo hadde størst nedgang med 17.731 færre registrerte personbiler (5,8 prosent) i 2023 sammenlignet med 2022, etterfulgt av Viken (3.921 biler, 0,5 prosent) og Vestland (3.107 biler, 1 prosent).

Dyrtid

Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonssjef i Bilimportørene, forklarer nedgangen med dyrtid og uforutsigbarhet.

Høye renter og svekket kjøpekraft gjør nok at mange bilkjøpere sitter litt på gjerdet, og at mange velger brukt fremfor nytt. — Andreas Bibow Handeland i Bilimportørene

– Akkurat nå er det flere av våre medlemmer som opplever tøffe tider, i likhet med flere andre bransjer. Høye renter og svekket kjøpekraft gjør nok at mange bilkjøpere sitter litt på gjerdet, og at mange velger brukt fremfor nytt. Parallelt med dette ser vi at markedet er i endring, med sterk konkurranse fra eksempelvis kinesiske merker, sier Handeland til Dagsavisen.

– Vi svartmaler ikke. Både importørene og forhandlerne har agert på de utfordringene vi har møtt på, og kommet med gode kampanjer og rentebetingelser. Flere melder nå om god takt på bestillinger og utleveringer av nye biler, så prognosene ser lysere ut fremover, sier han.

Nedgang

2023 er første gang siden 1996 at antall registrerte personbiler gikk ned sammenlignet med foregående år. Nedgangen var på en prosent.

Nedgangen kan sees i sammenheng med lavere nybilsalg og økt bileksport fra Norge. — Geir Martin Pilskog, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SBB).

Nedgangen skjedde på tross av at det ble 103.300 flere el- og hybridbiler i 2023 sammenlignet med 2022. Det ble nemlig 132.526 færre bensin- og dieselbiler i samme periode, ifølge SSB.

– Nedgangen kan sees i sammenheng med lavere nybilsalg og økt bileksport fra Norge. Dårligere privatøkonomi førte til utsettelse av bilkjøp hos mange og derfor færre førstegangsregistrerte personbiler, sier seniorrådgiver Geir Martin Pilskog i Statistisk sentralbyrå (SBB).

Eksport

To ting har gjort det gunstig å eksporter biler fra Norge til utlandet, og eksporten gikk fra 20.000 i 2022 til 40.000 i 2023.

Den ene årsaken til økt eksport er svak norsk krone. Det andre at ved eksport betaler staten tilbake halve engangsavgiften. Noe som har vært lukrativt ved eksport av dyre bensin- og dieselbiler, og da særlig biler med stor motor. Elektriske biler, som ikke har engangsavgift i Norge, har ikke vært lukrativt å eksportere.

– Timingen gjorde at dette var nokså lukrativt, så det var mange som tjente gode penger på eksport. Men dette ble det satt en stopper for, sier Andreas Bibow Handeland.

Men fra årsskiftet kom det nye regler, som gjør det mindre attraktivt å eksportere.

Fra og med 1. januar 2024 er beregningsmetoden for refusjon av engangsavgift ved eksport endret. Skatteetaten skal nå ta utgangspunkt i tidligere innbetalt engangsavgift og redusere denne med utgangspunkt i kjøretøyet alder og bruksfradrag for perioden kjøretøyet har vært registrert i Norge.

