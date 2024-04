Kulde og drittvær gir yrende badeliv

For 40 år siden var området fullt av lagerbygninger og skipsverft, og vannet var sterkt forurenset. I dag er Bjørvika blitt en bydel med yrende liv – og ikke minst – bade og badstuliv.

– Ja, det er trygt å si det har tatt helt av, det virker som om vi ikke kan levere nok badstue til folk, sier Ragna Marie Fjeld, generalsekretær for Oslo Badstuforening og ivrig isbader.

Måken i kveldssol. (Oslo Badstuforening)

Denne vinteren har vært travlere med mer besøk enn noen gang.

– I fjor hadde vi 250.000 besøkende, og vi satser på enda flere i år. Folk bader hele året men badstuene har aller mest besøk i vinterhalvåret, sir hun.

Høysesongen er fra september til april, når det er litt kaldt.

– Turistene kommer, de aller fleste på vinteren. Men, overraskende mange tar badstue også på sommeren: Så i år skal prøve å få laget flere kaldkulper, for det er noe medlemmene har etterspurt. Det er sånne små stamper man kan dyppe deg i, som er kaldere enn Oslofjorden, sånn at du kan få isbading også på sommeren, sier Fjeld.

Høysesong: Badestemning på Albatrossen på Sukkerbiten. (Oslo Badstuforening)

Bad og Barcode

De små flytende badstuene med sitt mylder av badegjester er et spennende skue der de ligger og dupper mot Barcode som en folkelig finger mot finans og luksus.

– Det er blitt en veldig fin kombinasjon, hele bydelen med store mektige strekkode og de små flytende badstuene. Det er en fin kontrast da.

Her kan du slappe av, ta deg en digital detox og nyte et velværeritual som er både behagelig og helsebringende. Og ikke minst – noe som passer godt til norsk klima.

– Ja, vi jubler faktisk litt når det er dårlig vær for da er det best badstuvær, sier Ragna Marie Fjeld.

Generalsekretær Ragna Marie Fjeld. (Oslo Badstuforening)

Fenomenet har fått mye oppmerksomhet, ikke minst fra utenlandsk presse, som har kommet til Oslo for å teste det eksotiske naturfenomenet.

– For noen mennesker er det bemerkelsesverdig, særlig etter Covid, å sitte så nær noen i et intimt rom, dele sårbarheten og samtidig gjøre noe sammen, uttalte badstuentusiast Kirsty Carver til avisen The Herald etter et besøk i Oslo i fjor.

Og The New York Times slo opp Oslos sydende badekultur i en av sine reisereportasjer etter å ha besøkt Sukkerbiten og Salt.

Og amerikanerne har latt seg inspirere. Etter en reise til Oslo i 2020 forelsket David Jones seg i Oslos blomstrende flytende badstukultur. Badstuen, med sin skandinaviske opprinnelse, hadde lenge vært populær på spa og badehus i USA, men konseptet med en flytende badstue var helt nytt.

Etter det startet han den første offentlige flytende badstuen på Lake Washington i fjor høst.

Organisk vekst

Det startet med badstuflåten Måken, som ble bygget av drivved funnet i Bjørvika. Siden den gang har populariteten til badstuer og isbad økt betraktelig. I 2016 ble Oslo Badstuforening startet av en gruppe frivillige som gikk sammen med diplomater fra Utenriksdepartementets isbadeklubb.

– Vi var en gjeng som begynte å bade i lunsjen den sommeren i lunsjen. Da sommeren var over bare fortsatte vi, og dro ned og badet en gang i uka utover høsten. Og plutselig var det desember og da kunne vi jo kalle oss isbadere, smiler Ragna Marie Fjeld.

Skolesvømming er blant aktivitetene i Oslos badstuer. ( Becky Zeller)

– I tillegg til at det var deilig var det også fantastisk for teambuilding. Det tror jeg har spredt seg, for i dag er det er mange som driver med isbading på jobben.

Oslo Badstuforening er en frivillig forening som drives ikke-kommersielt. Eventuelt overskudd går tilbake til å utvikle tilbudet videre. De som tjener på suksessen er Oslos befolkning. Medlemskap koster 300 kroner i året og fellesbadstu for medlemmer koster 120 kroner, mens for ikke-medlemmer er prisen 195 kroner.

– Vi syns jo det er gøy at veksten har vært organisk, vi har egentlig ikke harr noen plan og bare fulgt hjertet, og det har funket, sier Ragna Marie Fjeld.

Munchs baby

I dag driver foreningen 18 badstuer. Og 15. mai åpner enda en nykomling: Trosten, som er universelt utformet. Det vil si tilrettelagt også for rullestolbrukere.

– Det blir et skikkelig, skikkelig løft for oss. Trosten blir den første universelt utformede flytende badstua i Oslo, sier Ragna Marie Fjeld.

Slik blir Trosten badstue når den blir klar i mai. (Illustrasjon: Estudio Herreros)

Trosten er tegnet av Estudio Herreros, samme arkitekt som tegnet Munchmuseet under store kontroverser.

– Da arbeidet med museet pågikk var de mye her i Oslo. Badstuene lå rett ved byggeplassen, så de begynte å komme ned og ta badstue sammen med oss. De hadde oppfattet litt av misnøyen rundt oppføringen av Munchmuseet, så vi ble enige om at de bare måtte bare tegne en badstue for oss, og det gikk de med på, sier Ragna Marie Fjeld.

– Jeg tror de ville gi noe tilbake til innbyggerne, en slags folkelig gave i form av denne søte lille badstuen som vi lenge kalte Munchs baby.

Oslo har fått utvidet badesesong - folk fjorden året rundt. (Becky Zeller)

---

Badstu-tilbud

En rekke badstuer har de siste årene dukket opp rundt i Norge.

I Oslo er det flere tilbud å velge mellom, deriblant: Oslo badstuforening, KOK, Salt, Madgoats og Lilleborg Elvebadstue.

Også andre byer kan skilte med badstuer, som Ælvebadstua i Drammen, Moss kurbadstue og Badet flytebadstu i Sarpsborg. Damp Sauna er en annen aktør. De har badstuer i flere byer, deriblant Stavanger.

---

