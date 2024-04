Tror Truth Social kan redde Trumps pengeproblemer

Aksjekursen til Donald Trumps medieselskap Truth Social har falt siden forrige ukes toppnotering på Nasdaq-børsen. Men selskapet er fortsatt verdt mer enn 7 milliarder amerikanske dollar med dagens kurs – en forbløffende sum med tanke på virksomheten som ligger bak, skriver BBC.

New York Magazine har tidligere omtalt Truth Social som en total fiasko.

– Nettstedet har helt fra starten av slitt med å tiltrekke seg brukere; selv Trumps barn logger seg knapt inn for å støtte sin gamle, tiltalte far, skrev magasinets reporter Matt Stieb i fjor, og spådde en kort levetid for Truth Social. Men nå spekulerer magasinet likevel i om aksjesalg kan bli Donald Trumps økonomiske redningsplanke.

The Apprentice

Trump Media & Technology Group ble grunnlagt i 2021 etter at Trump tapte presidentvalget og ble midlertidig utestengt fra store sosiale medier, deriblant X, da Twitter, og Facebook, som beskyldte ham for å oppfordre til vold. Ideen til å opprette det sosiale nettverket Truth Social kom fra to tidligere deltakere i Trumps reality-TV-program «The Apprentice», som så en mulighet til å skape et alternativ til de vanlige sosiale mediene med en egen kanal.

Mye av funksjonaliteten i Truth Social er identisk med X. Brukerne kan ifølge BBC legge ut «sannheter» eller «usannheter» og sende direktemeldinger. Annonser kalles «sponsede sannheter».

Ifølge Trump Media hevder de at rundt 9 millioner Truth Social-kontoer har blitt opprettet siden oppstarten. Selskapet oppgir ikke hvor mange brukere det har, men analysebyrået SimilarWeb anslår at Truth Social hadde 5 millioner månedlige besøk på nettstedet i februar i år.

Til sammenligning hadde TikTok mer enn 2 milliarder besøk, mens Facebook hadde mer enn 3 milliarder. X hadde 104 millioner besøk i februar, ifølge SimilarWeb. Trump selv har rundt 7 millioner følgere på Truth Social, langt færre enn de 87 millionene han har på X. Den tidligere presidentens X-konto ble gjeninnført mot slutten av 2022, men han har bare postet én gang siden da.

Taper penger

Ifølge BBC tapte Trump Media nesten 60 millioner amerikanske dollar (over 640 millioner norske kroner) i 2023, mens de bare fikk inn rundt 4 millioner dollar (42 millioner kroner) i annonseinntekter, ifølge den siste økonomiske oppdateringen. Den advarte også om betydelig tvil om selskapets evne til å fortsette som virksomhet. Rapporten var en påminnelse om det store gapet mellom selskapets økonomi og aksjekursen, som verdsetter selskapet til rundt 7 milliarder dollar (75 milliarder kroner).

Trumps forhold til selskapet kan sammenlignes med de lisensavtalene han brukte i eiendomsimperiet sitt, der han overlot navnet sitt til en virksomhet som primært drives av andre. Han har også gått med på å legge ut ikke-politiske budskap først på Truth Social.

Eiersiden

Trump Media, som ledes av den tidligere republikanske kongressrepresentanten Devin Nunes, var opprinnelig et privat selskap der Trump eide 90 prosent. Selskapet ble børsnotert i mars 2024 gjennom en såkalt SPAC-transaksjon – det vil si at det ble kjøpt opp av et selskap som allerede var børsnotert, i dette tilfellet Digital World Acquisition Corp.

Trump gikk 24. mars til søksmål mot to av grunnleggerne av Trump Media & Technology Group, den nylig offentliggjorte eieren av Truth Social-plattformen hans, med påstand om at de skal miste aksjene sine i selskapet etter at de skal ha opprettet det på feilaktig vis.

Selv er Trump, ifølge NBC, forhindret fra å selge sine aksjer i omtrent seks måneder, med mindre selskapet gir ham dispensasjon. Men hvis han bestemmer seg for å selge aksjene, hvis pris har svingt voldsomt siden 2012, kan han tjene store penger – selv om kursen skulle falle kraftig, slik mange analytikere spår.

