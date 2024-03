Slik gikk Lene og Vegard opp til sammen 120.000 kroner i lønn

Som fersk verksbetjent på Hustad fengsel i 2017, hadde Lene Brosché ei årslønn på rundt 380.000 kroner.

– Det var stusslig. Med en halv million i studielån, fant jeg fort ut at jeg ikke hadde råd til å jobbe her uansett hvor godt jeg trivdes, sier hun.

Kort tid etter skjønte fengselsleder at de kom til å miste mange dyktige folk hvis fengselet ikke tok grep. Det ble fremmet lønnskrav på vegne av de ansatte i arbeidsdriften.

Det førte fram for tre av dem, og i 2019 ble de løftet flere lønnstrinn. Her var eksisterende skjevheter i regionen medvirkende.

– Jeg smalt opp over ti lønnstrinn, sier Brosché.

Over 100.000 kroner, med andre ord. Det var en anerkjennelse for ansvaret hun hadde, men fortsatt langt under hva man kunne forvente utenfor murene.

Alt hun hadde av utdanning, inkludert en bachelor, to års høyere utdanning og arbeidsbakgrunn utenom etaten ble godkjent som ansiennitet.

I dag lønnes hun som adjunkt i kunst, design og håndverk med opprykk.

Oppdrag på si’

Vegard Stranden fikk godkjent sin bakgrunn som tømrer med fagbrev. Han gikk opp to lønnstrinn, tilsvarende over 20.000 kroner.

Det trengtes for fembarnsfaren. Siden ble han verksmester. Utenom jobben har han likevel måttet spe på inntektene som avløser på brorens gård, som ligger innover jordene noen steinkast fra fengselet.

Brosché selger egenprodusert kunst og tar på seg bestillingsverk via Instagram. Selv med bedre lønn, merker de godt de galopperende utgiftene til mat og energi. Stranden satser på teltferie mens han håper beregningen om lavere prisvekst treffer blink.

Arbeidsdriften består i tillegg til Lene og Vegard, av to kokker, en grafiker og en møbelsnekker. Sammen kvalifiserer de innsatte på veien til fagbrev.

Samtidig med lønnsløftet skjedde en materiell opprustning av arbeidsdriften på Hustad: Kjøkkenet ble kraftig oppgradert, verkstedene fikk moderne maskiner og de fikk kjøpt en profesjonell keramikkovn.

– Ledelsen ser oss som verdifulle. Når innsatte er aktivisert og trives, er det rolig på avdelingene. Det er noe alle setter pris på, sier Brosché.

Store skjevheter

Som faglærer ved verksbetjentutdanninga på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, møter Brosché jevnlig kollegaer fra andre fengsler. Hun slo opp øynene da hun i fjor sommer leste om den lave lønna til kollegene sine på Østlandet.

– At to med samme utdanning og ansiennitet skal lønnes så ulikt mellom regionene, gir ingen mening.

Så store forskjeller kan ikke bare forklares med ansvarsområde, mener Brosché.

– Hvis jeg synes økonomien er knapp, så er det sikkert enda mer urovekkende for de i øst og sør. Jobben er kjempeartig, men skal mange ha råd til å arbeide her, må man enten ha en rik partner eller arbeide deltid.

