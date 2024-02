– Ja, jeg kler meg som en dass. Men det er ikke med vilje

Designer Andreas Feet har nemlig sett seg lei på at debatter som handler om bekledning ofte blir lettbeint og fjasete, når det tross alt er viktig – ikke minst for politikere og andre offentlige personer. Det var tema for debatten i Dagsnytt 18 tirsdag kveld.

Som representant for den uflidde politikerstand, satt Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt, iført en skrukkete skjorte av ubestemmelig mellomgrå farge.

– Jeg er enig i at jeg kler meg som en dass. Men det er ikke med vilje, sa Mímir Kristjánsson og la til at grunnen til at han ofte er litt ruskete i stilen slett ikke er et utstudert forsøk på folkelighet.

– Jeg mener ikke at politikere bør kle seg som meg, eller at det er galt å gå med slips eller galt å være formelt antrukket. at det skal være ut fra en misforstått forsøk på folkelighet skal prøve å være mindre formell. Det er snarere litt som i sangen til Kris Kristoffersen at du skal finne din «cleanest dirty shirt» og så bare blir det sånn, smilte han. Det er en holdning han bekrefter også til Dagsavisen.

Utrolig nok så er det faktisk sånn jeg gå kledd. — Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant

– Men var den skjorta di avtalt spill, eller går du faktisk sånn kledd?

– Nei da, utrolig nok så er det faktisk sånn jeg gå kledd. Det må jeg bare beklage, sier Mímir Kristjánsson til Dagsavisen.

Les også: Disse kjendisene støtter Israel

Slipsknytekurs

Nylig skrev designer Andreas Feet en kronikk på NRK Ytring der han uttrykte bekymring for sneakers, jeans og T-skjortebruken på Stortinget. Og det er ikke spesielt nytt å tenke at budskapet ligger i klærne.

– Med sin stil signaliserer politikerne hvem de er eller ønsker å være. I takt med at medienes betydning har økt, har også politikernes bevissthet økt, hevder de to svenske forfatterne Göran Greider og Barbro Hedvall i «Politik og stil», en bok om overflate og budskap. Og dette er nøyaktig Andreas Feets beskjed til norske folkevalgte også:

– Kle dere formelt, er hans budskap til politikerne. Han mener det er spesielt viktig når politikere representerer Norge i inn- og utland, og har liten tro på at folk ønsker å se de folkevalgte som folkelige, men snarere ønsker noe mer opphøyet. Men det er ikke bare sorgen, mange av politikerne fik skryt av Feet, som Anniken Huitfeldt, Guri Melby, Nikolai Astrup og stortingspresident Masud Gharahkhani.

– Å kle seg formelt viser at man tar seg selv på alvor. Det viser også at man respekterer den makten man er satt til å råde over, hevdet Feet, og inviterte sjenerøst norske politikere som famler i klesskapet til gratis slipsknytekurs i butikken sin på Aker Brygge.

Les også: Pendleropprøret er i rute

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen