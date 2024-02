Helen Mirren, Gene Simmons og Boy George støtter Israel

Det er over 400 navn på lista der flere kjente aktører fra underholdningsindustrien i USA og England er med, blant dem skuespiller Helen Mirren, Kiss-stjernen Gene Simmons, Boy George og skuespiller Selma Blair.

Kiss-stjernen Gene Simmons - som selv kom til New York med familien sin fra Israel som barn på slutten av 1950-tallet - har undertegnet støtteerklæringen for Israels deltakelse i Eurovision Song Contest i mai. (Charles Sykes/NTB kultur)

Brevet som er åpent for flere underskrifter fra underholdningsbransjens egne på nettet – er publisert av organisasjonen Creative Community for Peace – kreativt fellesskap for fred – framhever at arrangementer som Eurovision Song Contest er avgjørende for å bygge bruer på tvers av kulturelle barrierer.

Listen som inkluderer en rekke ansatte og ledere i management- og agentbyråer i den internasjonale underholdningsbransjen i Los Angeles, støtter også den europeiske kringkastingsunionen EBUs avgjørelse om å ikke utestenge Israel fra årets finale i Malmö i mai.

«Vi har blitt sjokkert og skuffet over å se aktører i underholdningsbransjen kreve at Israel skal utestenges fra konkurransen for å ha respondert på den verste massakren av jøder siden Holocaust», heter det i brevet, som også er signert av Sharon Osbourne og en rekke skuespillere kjent fra en rekke TV-serier – blant dem Mayim Bialik («The Big Bang Theory»), Debra Messing («Will and Grace»), Liev Schreiber («Ray Donovan») og Julianna Margulies («The Good Wife»).

Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne Manager Sharon Osbourne med mannen Ozzy, kjent fra blant annet realityserien «The Osbournes», er blant de kjente navn på støtteerklæringen for Israels deltakelse i Eurovision 2024. (Vianney Le Caer/NTB kultur)

Dette er ikke en krig som Israel har ønsket eller startet, heter det videre i brevet, som konstaterer at Israel er i krig med det som kalles en «European Union-designated» terroristorganisasjon.

[ MGP-ekspert om Israels vinnersjanser i ESC (+) ]

De som krever Israels utestengelse motarbeider ånden i konkurransen og forandrer den fra å være en feiring av fellesskap til et politisk redskap, fastholder brevet fra Creative Community for Peace.

«Vi støtter alle årets deltakere så vel som deres avgjørelse om å avvise alle krav om utestengelse av Israel. Vi gleder oss til en suksessfull og spennende Eurovision 2024», avslutter støtteerklæringen.

Det åpne brevet fra stjerner og andre aktører i den engelske og amerikanske underholdningsbransjen reagerer på kravene om at Israel og artisten Eden Golan ikke skal få delta i Eurovision Song Contest. (EBU)

Torsdag avviste EBU på ny at det er aktuelt å utestenge Israel fra å være med i Eurovision Song Contest, etter at det har kommet stadig flere krav fra blant annet norske og nordiske artister om at landet ikke bør få anledning til å være med i år, på grunn av landets pågående krigshandlinger på Gaza-stripen. NRK-ledelsen har flere ganger fastslått at en Israel-boikott er en uaktuell problemstilling

– Eurovision Song Contest er en ikke-politisk musikkonkurranse. Det er ikke en konkurranse mellom regjeringer, sier EBU-direktør Noel Curran i en ny uttalelse.

Les også: – Nå virker det som om det nærmest kan være fritt fram i kriger