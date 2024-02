Dette er lønna i over 350 yrker

Lurer du på hva du vil jobbe med og kanskje hva slags lønn du kan forvente å få i forskjellige yrker?

Eller kanskje du vil vite hva snittlønna er i jobben du allerede har? Svaret på disse spørsmålene kom mandag.

Da la Statistisk sentralbyrå fram de ferske tallene på hva gjennomsnittslønna var i de aller fleste yrker i 2023, før skatt.

Store lønnsforskjeller

Det er store lønnsforskjeller i de ulike yrkene i oversikten under.

Hvor lenge du har jobbet i yrket, hva slags utdannelse du har, og hvor du jobber, er for eksempel med på å påvirke lønna du får.

Men her er gjennomsnittslønna.

Under tabellen nederst i saken kan du lese hva som er regnet med i lønna.

Dette er med i snittlønna

Her kan du se hva SSB har regnet med når de har sett på gjennomsnittet i månedslønna i alle yrkene.

Avtalt månedslønn

Avtalt månedslønn, også kalt grunnlønn, omfatter den faste lønna (omregnet til månedslønn) som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn.

Kvalifikasjonstillegg, kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg er inkludert i avtalt månedslønn.

Uregelmessige tillegg

Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider.

Uregelmessige tillegg omfatter blant annet: Ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som kommer uregelmessig.

Omfatter både uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid og ikke-arbeidet tid.

(SSB har beregnet et gjennomsnitt for uregelmessige tillegg per måned fra 1. januar 2020 til september 2020.)

Bonuser

Bonus betyr tillegg der utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for.

Overskuddsdeling, produksjonstillegg, og gratialer er andre eksempler på godtgjørelser som SSB regner som bonus.

(Bonuser er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar 2020 til september 2020).

Dette er ikke med i snittlønna:

Snittlønna som SSB presenterer, omfatter ikke:

Naturalytelser, forsikringer og heller ikke trekkfrie utgiftsgodtgjørelser og lignende.

Overtidsbetaling er ikke medregnet i statistikken vi presenterer under.

Les også: – De ansatte har tapt lønnskampen de siste årene: – Våre folk er forbanna

Les også: Ansatte på sykehjem i Oslo frykter privatisering: – Ikke tull med lønna vår

Les også: Petter «Uteligger»: – Ringnes og Stordalen bør i alle fall kunne bruke nettverket sitt

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen