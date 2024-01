Hevder 10.000 personer kan dø hvert år av hetebølger i Storbritannia

2023 ble det varmeste året noensinne i Storbritannia. Året før ble det for første gang målt 40 grader, og britiske helsemyndigheter (Health Security Agency) utstedte sitt første «nivå 4»-varmevarsel noensinne. Det skriver Sky News.

På nettsider til UK Health Security Agency – UKHSA står det at nivå 4-varsling indikerer en alvorlig hetebølge som kan gi konsekvenser som går utover helse, transportsystemer, mat, vann, energiforsyning og bedrifter.

I 2022 døde over 61.000 mennesker på grunn av hetebølger i Europa. Det viser en rapport publisert i Nature Medicine.

Rapporten viste også at Europa ikke har klart å tilpasse seg en varmere verden som har kommet på grunn av den globale oppvarmingen.

– Trenger en plan nå

Parlamentsmedlem Philip Dunne fra Det konservative partiet er bekymret.

– Det er her, det er en umiddelbar fare, og det kommer ganske raskt, sier han til Sky News.

Dunne er leder av Environmental Audit Committee i det britiske parlamentet, hvis oppgave er å undersøke hvordan regjeringens politikk påvirker klima og miljø. Han mener at myndighetene trenger en plan nå og framholder at jo lengre de utsetter, jo mer utsatt blir befolkningen.

Han hevder at det årlig kan dø opptil 10.000 mennesker i Storbritannia på grunn av hete innen 2050 hvis det ikke blir gjort noe.

Overhetede hjem

Han får støtte av Bob Ward, kommunikasjonsdirektør ved Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.

– Det er tydelig at Storbritannia fortsatt ser på seg selv som et kaldt land som feirer varmeperioder ved å snakke om å dra på stranden og spise iskrem, mens det faktisk er en ekstrem værhendelse som fører til tusenvis av dødsfall, sier han til Sky News.

Eldre og syke mennesker er særlig utsatt for hetebølger, men Ward forteller at de fleste som dør på grunn av hetebølger, dør i overopphetede hjem og kontorer.

En talsperson for regjeringen sier til Sky News at regjeringen har utarbeidet en femårsplan for å håndtere konsekvensene av klimaendringene og i den planen har de med tiltak for å forbedre infrastrukturen.

