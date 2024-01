Fikk ikke solgt: Dagsavisen legger ned Rogalands Avis

– Vi er lagt ute i skogen for å dø, og nå har bøddelen kommet.

Det sier Kristoffer Knutsen. Han er klubbleder i Rogalands Avis (RA) og reagerer kraftig på at styret i Dagsavisen torsdag vedtok å legge ned avisa. I mange år har Rogalands Avis vært drevet under Dagsavisen-paraplyen, men nå er det altså slutt.

– Denne prosessen har vært den mest uredelige jeg har vært i. Ledelsen har ikke vist seg overfor de ansatte, sier klubblederen til Dagsavisen.

FOR ORDENS SKYLD: Vær varsom-plakaten lærer oss at journalister skal opplyse leserne om alle relevante bindinger. Derfor: Journalisten som skriver dette er ansatt i Dagsavisen og medlem av samme redaksjonsklubb som Knutsen. Denne artikkelen er også redigert og publisert av ansatte i Dagsavisen. Øverste ansvarlig er konstituert sjefredaktør Kathleen Buer, som også er intervjuet i artikkelen.

Ikke økonomisk bærekraftig

Avgjørelsen om å legge ned avisa er tatt av styret i Dagsavisen. Styreleder der er Per Magne Tveiten, som også er administrerende direktør i selskapet som eier avisa, Mentor Medier.

– Det har vært en svak utvikling i Rogalands Avis den siste tiden. RA er isolert sett ikke lenger økonomisk bærekraftig. Vi har vurdert ulike alternativer. Men vi har landet på at nedleggelse er det eneste vi står igjen med, sier Tveiten.

Han forteller at Rogalands Avis nå går med 2–3 millioner kroner i negativt resultat, og at styret har prøvd å selge RA til flere forskjellige interessenter, men ikke kommet i mål.

Klubbleder Knutsen mener det som kommer fram av tall og tallgrunnlag framstår fabrikkert for å passe til konklusjonen om å legge ned avisa.

– Det har vært veldig krevende å stå i dette. Jeg har opplevd at ledelsen har mangla ryggrad og prøvd å få alle til å enes om at det de legger fram er det åpenbare alternativet. Det synes jeg er en feig måte å gjøre det, sier han.

– De bør stå for det de mener og kalle det en strategisk avgjørelse i stedet for å leike med elleve menneskers arbeidsplass, sier Knutsen.

Ansvarlig redaktør Kathleen Buer avviser at tall er fabrikkert for å passe. Les hele svaret på kritikken lenger ned i artikkelen.

Kristoffer Knutsen er sportsjournalist og klubbleder i Rogalands Avis. (Kasper Sørli)

Overtok og la ned lokalaviser

Dagsavisen har i en periode kjøpt og overtatt flere lokalaviser. Strategien førte til at Dagsavisen eide fire lokalaviser i tillegg til hovedavisa i Oslo: Rogalands Avis, Moss Avis, Demokraten i Fredrikstad og Fremtiden i Drammen. Med RA-nedleggelsen er nå alle disse gått inn.

– Det er bemerkelsesverdig at gamle Arbeiderbladet legger ned 125 års sosialdemokratisk avishistorie i Norges blåeste byregion. Det sitter nok ikke så langt inne for kristenrussen som eier avisa i dag. Men det bør kjennes for alle i arbeiderbevegelsen, sier Kristoffer Knutsen.

Mentor Medier, som eier avisa, var fram til 2008 eierselskapet til den kristne dagsavisen Vårt Land. Selskapet eies av noen større investorer og mange mindre, hvorav en god del har tilknytning til Kristen-Norge.

– Det er veldig trist at en avis legges ned. Både fordi den har en sterk sosialdemokratisk historie, og fordi det går ut over det lokale mediemangfoldet. Det synes jeg er trist, helt oppriktig. Mentor Medier har nettopp vært opptatt av å eie aviser med ulike verdimessige ståsteder, sier Per Magne Tveiten.

– Klubblederen kaller dere kristenruss. Hvordan reagerer du på det?

– Jeg er usikker på hva han legger i det begrepet. Vi har vært oppriktig opptatt av mediemangfold, og det som driver meg hver dag på å gå på jobb er å være med å bygge et mediemangfold som jeg mener er helt essensielt for landet vårt, sier Tveiten.

Hastet å gjøre tiltak

Kathleen Buer er midlertidig ansvarlig redaktør i Dagsavisen, fram til Andreas Heen Haaland-Carlsen tar over 1. februar. Hun sier Rogalands Avis har vært i økonomisk uføre også tidligere, men at avisa har vært viktig for mediemangfoldet i Stavanger.

– Er det ikke rart å gjøre et så alvorlig grep bare uka før det kommer en ny sjef i Dagsavisen?

– Det hastet å gjøre tiltak i RA. Det vil ta for lang tid før en ny publisher har god nok innsikt i avisas driftsmodell til å kunne gjøre beslutninger, sier hun.

Buer bekrefter at Andreas Heen Haaland-Carlsen har vært løpende informert om avgjørelsen. Han overtar nå en avis uten noen lokale avishus knyttet til seg.

Kathleen Buer er midlertidig ansvarlig redaktør i Dagsavisen. Her i avisas nye lokaler i Oslo. (Aslak Borgersrud)

– Var lokalavis-strategien en dårlig strategi?

– Omstendighetene har endret seg. Dagsavisens modell for lokalavisdrift har vist seg å ikke være bærekraftig i dagens markeds- og konkurransesituasjon, sier Buer.

– At dere nå legger ned RA, betyr det at også Dagsavisen har dårlig økonomi?

– Ja, Dagsavisen er i en krevende økonomisk situasjon, bekrefter hun.

Det er i dag 10,5 årsverk, fordelt på 11 ansatte på RA-kontoret. Men redaktøren vil ikke svare på om alle disse nå må gå.

– Vi ser på frivillige ordninger i Stavanger, sier hun.

Til kritikken fra Kristoffer Knutsen i RA, sier Buer at ledelsen har jobbet grundig med beregningene rundt ulike alternativer, og har hatt tett dialog med de tillitsvalgte gjennom hele prosessen.

– Dette er en trist dag og det er selvsagt synd Kristoffer Knutsen sitter med den opplevelsen av prosessen. Nå skal vi fortsette dialogen med tillitsvalgte og vårt mål er å ha en god og konstruktiv prosess i en krevende sak, sier hun.

Hun sier det ikke er riktig at tall er fabrikkert for å passe til en konklusjon om nedleggelse:

– Det stemmer ikke. Vi har jobbet grundig med beregningene rundt ulike alternativer, sier Buer.

Best mulige vilkår

I Stavanger sitter de ansatte nå og venter på flere avklaringer. Det er fortsatt ikke oppgitt noe tidspunkt for konkret sluttdato for avisa. Og de har fortsatt ikke fått beskjed om hva som skal skje med de ansatte. Annet enn at de snart ikke lenger har noen avis å lage.

RA på papir. (Rogalands Avis)

– Det bør komme gunstige ordninger for de ansatte. Hvis de tyr til å sparke folk, så forventer vi at det skjer etter ansiennitetsprinsippet, og at det da gjelder for hele Dagsavisen, sier Knutsen.

Forhandlinger om hva som skal skje med de ansatte skal begynne fredag. Knutsen tror han får sparken.

– Nå er min jobb å jobbe for at de NJ-organiserte får best mulige vilkår, sier Knutsen.

Står bedre rustet

– Per Magne Tveiten, hvordan ser framtida til Dagsavisen ut nå?

– Jeg er optimistisk. Det er ingen tvil om at vi står i en krevende situasjon, men jeg tror at vi med å ta noen grep knytta til posisjonene som har vært ulønnsomme nå står enda bedre rustet, sier han.

– Hva med forholdet mellom Mentor Medier og Dagsavisen? Er det et livsvarig ekteskap?

– Det er et godt ekteskap i dag. Dagsavisen er helt klart en del av strategien til Mentor Medier. Vi skal være det beste eiermiljøet for aviser med ulike ideologiske og verdimessige ståsteder.

