Spør psykologen: Det siste året har flere av venninnene mine blitt single

---

Danielle Legland er psykolog og vil framover svare lesere på spørsmål om psykisk helse, relasjoner, oppvekst og samliv. Send dine spørsmål i skjemaet nederst i saken.

---

Spørsmål

Hei, Jeg er en 39 år gammel kvinne. Det siste året har flere av venninnene mine blitt single. De har ikke barn og lever livet som om de var 25 år. De er diskomus! De danser hele natten, drikker og noen av dem har begynt å ta kokain en gang iblant. Jeg merker at jeg lever et helt annet liv enn noen av dem.

Jeg har små barn, er i et fast forhold og ønsker ikke å drikke bort nettene. Det tror jeg gjør at de synes jeg er kjedelig. Dette er vanskelig. Jeg forsøker å ikke dømme dem. Jeg vil ikke skyve dem bort, men samtidig føler jeg at de skyver meg bort. Hva skal jeg gjøre?

Svar

Kjære kvinne med venninner som er diskomus.

Denne perioden i livet kan være brutal sosialt. Man lever ofte ikke i takt lenger med vennskapsrelasjoner som man ellers har levd relativt homogent med gjennom årene. Særlig i trettiårene kan forskjellene kjennes så store fordi noen starter på et familieliv, mens andre ikke gjør det.

Når dere ikke får snakket om dette gir det grobunn til antakelser, og slik man bedømmer seg selv kan bli en feilaktig fasit på hva du tror andre tenker om deg. Er du selv redd for at de syns du er kjedelig, kan det fort bli slik at du legger merke til tegn fra dem som tyder på nettopp det.

Danielle Legland er Dagsavisens nye psykolog. (Privat)

Kanskje er vennene dine som danser hele natten fornøyde med livet slik det er, kanskje ikke. Dersom sistnevnte er tilfelle hos noen av dem, vil kanskje de være redde for at du tenker noe negativt om dem. Og slik går tralten.

Britta Lundgren skriver i sin bok «Den Ofullkomliga Vänskapen» at selvavsløring er en sentral del av et vennskap. Jeg tenker at selvavsløring ofte ikke får stor nok plass i vennskap, ofte i vår søken etter å fremstå som perfekte.

Jeg tror at ved å være selvavslørende så stiller man seg sårbar, noe som er essensielt for at vi skal kjenne kvalitet på våre vennskap. Først når man viser hvem man virkelig er kan man også bli møtt. Får man til dette, så tror jeg gode vennskap tåler at man er i utakt disse årene.

Jeg ønsker for deg at du kan invitere til dialog med venninnene dine. Jeg håper dere får snakket om at livet ser ulikt ut for dere akkurat nå, men få vist hverandre at dere fortsatt setter pris på hverandre. Våg å være selvavslørende.

Det er ikke noe farlig i at de lever livet på forskjellige måter nå, så lenge dere kan snakke åpent om hvordan dere har det og hva som er viktig for dere. Her gjelder det å være rause om at akkurat hva som er viktig, det kan være forskjellig.

Lykke til.

[ TV-våren byr på en ny invasjon av norske kjendiser (+) ]

[ Hvis de virkelig vil bidra, burde de bare betalt sin skatt med noe større glede ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen