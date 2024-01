KI-knapp kommer til datamaskiner

Knappen som det gjelder er en spesiell «Copilot key» som starter Microsofts egen KI-chatbot.

Tech-giganten sa torsdag at Copilot-knappen skal komme til noen utvalgte nye PC-er, og er laget og solgt av en rekke produsenter som kjører på Windows-operativsystemet, melder CNN. Dermed kan man med et enkelt klikk kunne åpne og bruke Copilot, som kan brukes til å skrive e-poster eller bare besvare spørsmål.

Microsoft har ikke endret på tastaturet sitt siden 1990-tallet, da de introduserte Windows-knappen.

Konkurransedyktig

– Dette vil ikke bare forenkle folks dataopplevelse, men også forsterke den, og gjøre 2024 til året for KI-PC-en, sa Yusuf Mehdi, konserndirektør og markedsføringssjef i Microsoft, i et blogginnlegg som kunngjorde Copilot-knappen.

Microsoft har et partnerskap med KI-selskapet OpenAI, skaperen av ChatGPT, som lar det utnytte AI-teknologien laget av selskapet. Knappen er ifølge AP News et symbolsk startskudd og forventes å bli ekstremt konkurransedyktig.

Søksmål

På tampen av desember meddelte New York Times at de har anlagt et føderalt søksmål mot OpenAI og Microsoft.

Dette ble begrunnet med at de to selskaper bruker avisens artikler til å trene chatboter, noe de mener er et brudd på opphavsretten.

Det er i tillegg en «voksende liste over enkeltpersoner og utgivere», som prøver å stoppe OpenAI fra å bruke opphavsrettsbeskyttet materiale, skriver avisen.

