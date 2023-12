Kongelig bokskandale blir etterforsket: Svir mest for forfatteren, sier kongehusekspert

Under et intervju med Oprah Winfrey i 2021, fortalte prins Harry og hans kone Meghan Markle om at det skal ha vært samtaler innad i kongefamilien om hudfargen til deres da ufødte sønn.

Intervjuet fikk stor oppmerksomhet, og førte til massiv debatt i etterkant.

Tidligere denne uka kom boka «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival», skrevet av den kongelige forfatteren Omid Scobie, ut over hele verden.

I den nederlandske versjonen av boka, står det at både kong Charles og prinsesse Catherine av Wales skal ha tatt del i samtalene om lille prins Archie. Det har ført til at boka har blitt trukket fra nederlandske bokhandlere.

Forfatteren Scobie har nå sagt at det pågår en etterforskning av hvordan glippen kan ha skjedd, melder The Guardian.

Under det britiske magasinprogrammet «This Morning» på ITV, nektet Scobie for å ha sendt inn en bok med de kongeliges navn i. Han skal heller aldri ha brukt ordet «rasist», men forklarte at boka refererte til “ubevisste fordommer”.

– Det er fortsatt under etterforskning. Jeg skrev og redigerte den engelske versjonen av boka sammen med et forlag. Deretter ble den lisensiert til andre forlag. Jeg kan selvsagt ikke snakke italiensk, tysk, fransk, nederlandsk eller noen av de andre språkene. Så du hører først om oversettelsene når de har kommet ut i det offentlige rom, sa Scobie til kanalen.

Ingen høygafler i sikte

– Slik jeg har fått det med meg fra britiske medier, så er ikke dette en skandale for kongehuset, men for forfatteren og forleggeren, sier Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

Han er historiker og kongehusekspert i TV2, og har absolutt fått med seg bokskandalen som nå går sin gang i britiske medier. Schulsrud-Hansen tror altså at det er for forfatteren at dette svir mest.

– Det er grunnløse anklager, nettopp fordi vi ikke har sett beviser for det. Den avsløringen er i kapittelet hvor det skrives om Oprah Winfrey-intervjuet, hvor hertuginne Meghan uttaler seg om at familien stilte spørsmål rundt hudfargen til Archie. I ettertid har prins Harry sagt at de ikke har anklaget familien for rasisme, men at mediene har vridd det til å handle om det. Da faller det ikke helt i god jord at dette kommer opp igjen nå, men det ser ut til at tabloidmediene i Storbritannia er enige i at de ikke tror helt på det, og at det er forfatteren som skal holdes ansvarlig, sier han.

Når det gjelder kong Charles, dronning Camilla og monarkiet for øvrig, er det lite som tyder på at navneglippen vil påvirke deres posisjon, ifølge kongehuseksperten.

– Jeg tror rett og slett dette kan føre til at folket slutter seg litt opp om dem. Slik har det også vært tidligere, når det har kommet uttalelser fra hertuginne Meghan og Prins Harrys leir, både etter Netflix-dokumentaren og memoarene hans; de har ikke blitt mottatt så veldig positivt, sier Schulsrud-Hansen.

– Så kong Charles kan sitte rolig?

– Jeg tror ikke noen tar fram høygaflene helt enda.

