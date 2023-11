Fagbevegelsen i Europa mobiliserer mot Tesla

– Dette handler om hvorvidt den sosiale dimensjonen skal være en del av det grønne skiftet i Europa eller ikke, sier Claes-Mikael Stahl. Han er visegeneralsekretær i Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (ETUC), der norske LO, YS og UNIO er medlem.

I mer enn en måned har svenske fagorganiserte i IF Metall streiket fordi de ikke får opprette tariffavtale hos Teslas verksteder og servicesteder i Sverige. Nå brer sympatiaksjonene seg. Blant annet starter fagforeningene nå blokade av Teslas store fabrikk utenfor Berlin. Også Norsk Hydro rammes. 20 ansatte ved Hydro Extrusions i Vetlanda i Småland, som er medlem i IF Metall, er tatt ut i sympatiaksjon. Det som rammes er produksjonen av komponenter til kollisjonsbeskyttelse i bilene.

Administrerende direktør i Hydro Extrusions, Jonas Bjuhr, er urolig for at denne produksjonsstansen skal føre til oppsigelser.

Musk: Galskap og saksøker Sverige

Teslas eier Elon Musk argumenterer med at de ikke vil ha tariffavtaler, fordi det har ikke Tesla noe sted i verden.

«Galskap,» er det ordet Musk selv har brukt om den svenske streiken.

Tesla har nå saksøkt den svenske staten, fordi selskapet PostNord har enerett på å levere ut bilskilter. Det selskapet er også rammet av sympatistreik. Dermed får ikke Tesla-eiere registrert biler, om de kommer inn i landet.

Svenske havner er også rammet av boikottaksjoner.

Innholdet i det grønne skiftet

Claes-Mikael Stahl i Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen er krystallklar på at det nå står et slag i Europa om innholdet i det grønne skiftet. Han mener det er helt avgjørende at man i Europa sikrer at det grønne skiftet ikke ender i sosial dumping, og at systemet med kollektive lønnsavtaler også blir en del av en bærekraftig fremtid.

– Vi kritiserer Kina for å produsere solceller med nærmest slavearbeid, men da må vi også sikre at det er gode og lønns- og arbeidsvilkår i den industrien som er selve symbolet for dette skiftet vi i Europa er midt inne i. Tesla er jo en slik symbolbedrift, understreker han.

Eide: Naturlig at fagbevegelsen reiser krav

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), som denne uken er i Brussel og som snart skal på FNs-klimatoppmøte, har fått med seg aksjonene mot Tesla.

– Mitt inntrykk er at fagbevegelsen er veldig opptatt av å være med i det grønne skiftet, sier Eide.

Han mener at det er naturlig at fagbevegelsen tar med seg det de har oppnådd i en tidligere industrialdre inn i den store omstillingen som nå pågår.

– Der heier jeg på fagbevegelsen, og dette er absolutt en problemstilling vi skal følge nøye med på, understreker han.

Politisk motstand

Stahl viser til at man nå ser at populistiske strømninger undergraver klimapolitikken. Valget i Nederland nylig, der høyrepopulisten Geert Wilders parti ble størst, er det siste eksempelet på dette.

– Disse kreftene får enklere spillerom om arbeidsplassene i grønne bedrifter ikke følger de normale spillereglene. Det betyr at industriarbeidere føler seg fremmedgjort, slår han fast.

Fagbevegelsen i hele Europa følger nøye med på det som skjer i Sverige.

ETUC har 45 millioner medlemmer i 93 fagorganisasjoner i 41 land i Europa.

Om vel en uke er det styremøte i ETUC.

­– Det vil overraske meg mye, for å si det slik, om dette ikke blir et tema der, sier visegeneralsekretæren.

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

