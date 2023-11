Rekordmange gående i Oslo

Sirin Stav får nå en av sine siste saker som byråd i bystyret: Oslos gåstrategi. Samtidig har det kommet nye tall i den nasjonale reisevane undersøkelsen (RVU 2022) som viser at andelen gående i Oslo er på rekordhøye 38 prosent.

– Det er en formidabel vekst! Faktisk har det aldri vært flere gående i Oslo, jubler Stav.

Må prioriteres

Samtidig mener hun at Høyre og Venstre må prioritere gange og sykkel enda høyere fremover, nå som de også har forpliktet seg til strategiens mål om å redusere biltrafikken med en tredjedel.

– Dette er oppsiktsvekkende gode og meget oppløftende tall! Både andel gående og syklende øker kraftig på bekostning av bilismen. Dette viser at grønn politikk virker. Dette er åpenbare resultater av våre åtte år i byråd. Vår politikk åpner gatene og gir bevegelsesfrihet til folk flest, mener Stav, som peker på at det ikke bare er miljøet som tjener på at flere benytter seg av apostlenes hester til å komme seg rundt.

– At flere går er bra for både helsa og økonomien, både for den enkelte og for samfunnet.

Færre biler betyr også tryggere skoleveier, mindre støy, renere luft og mer plass til folk, dyr og trær i bybildet, minner hun om.

– Tallene har ikke kommet av seg selv, men fordi MDG har satt myke trafikanter først og gjort byen grønn og hyggelig, åpnet gatene og byrommene for oslofolk flest. Nå ser vi de tydelige resultatene.

Bekymret

I 2021 ble Stav byråd for miljø og samferdsel i Oslo byråd. Inntil hun ble byråd, var hun gruppeleder for MDG i Oslo bystyre og leder av bystyrets samferdsels- og miljøutvalg. Den 25. oktober i år tiltrådte Marit Kristine Vea (V) som byråd for miljø og samferdsel.

Stav er urolig for hvordan utviklingen blir fremover og frykter en bråstopp i dette arbeidet med blått byråd.

– Jeg er bekymret for at denne positive utviklingen vil bli reversert av det blå byrådet. De lover alt til alle, men ved første anledning kutter de i MDGs satsing på sykkel og trafikksikkerhet, hevder hun.

– De har allerede halvert ambisjonen om sykkelveiutbygging fra 20 til 10 km. I tillegg har de redusert antall trafikksikkerhetstiltak fra 100 til 65. Dette får ikke flere til å sykle og gå.

– Vea har tidligere vært byrådssekretær for Miljø og samferdsel, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, rådgiver i miljøstiftelsen Zero, og politisk rådgiver for Fremtiden i våre hender. Likevel tror du arbeidet med klimavennlig transport vil stagnere. Hvorfor det?

– Dette har ikke noe med byrådens bakgrunn å gjøre. Jeg betviler ikke hennes engasjement, men dette handler om et sprik mellom mål og løfter i byrådets plattform, sier Stav.

Nasjonal reisevaneundersøkelse (RVU) viser at andelen som velger å gå og sykle økte i 2022. Samtidig gikk bruk av både bil og kollektivtrafikk ned, sammenlignet med tallene fra 2019. (Skjermdump, Statens Vegvesen)

Motorveier i øst og vest

Hun mener at politikk handler om å prioritere.

– At MDG i byråd har levert flere trygge skole- og sykkelveier, mindre trafikk og renere luft er en følge av at vi har sikret at 99 prosent av bompengene i Oslo går til kollektiv, sykkel og gange, og at vi har prioritert plassen til myke trafikanter, sier hun.

– Byrådet går imidlertid inn for å bygge flere kapasitetsøkende motorveier til flere titalls milliarder kroner, som 12-feltsveien E6 Oslo øst, Fossumdiagonalen og Røatunnelen. Dette vil åpenbart undergraver satsingen på kollektivt, sykkel og gange, og føre til økt biltrafikk, utslipp og utrygge skoleveier.

Partiet har en tipunktsliste for hvordan de skal få flere til ta beina fatt:

Plassere fotgjengere på topp i transporthierarkiet

Redusere biltrafikken med en tredel innen 2030

Storsatsing på trafikksikkerhet, med flere hundre årlige tiltak for redusert fart og redusert kapasitet for biltrafikk

Prioritere trafikksikkerhetstiltak for gående

Etablere og skilte nye snarveier

Legge til rette for mer gangvennlighet i ytre by, blant annet ved å styrke sammenhengende gangforbindelser og koblinger til kollektivtransport.

Bygge nye turveier

Lage flere bilfrie gater og byrom

Bedre drift og vedlikehold av infrastruktur for gående

Etablere flere sitte- og liggebenker

– Det blå byrådet vil bygge motorveier i øst og vest. Det vil øke trafikken i byen, stikk i strid med målet om å redusere biltrafikken med en tredjedel som bystyret og Venstre og Høyre har forpliktet seg til. Nye motorveier vil gå på bekostning av grønn og menneskevennlig transport. Vi kan ikke gå tilbake til 70-tallets samferdselspolitikk nå. Særlig ikke når vi ser at grønn politikk fungerer – slik disse tallene viser.

– Vi ser at prosenten som velger kollektivt har gått noe ned. Hvorfor det tror du, og hvordan vil dere jobbe med dette fremover? Kan noen av de som har reist kollektivt, begynt å gå eller sykle i stedet?

– Ja, RVU 2022 viser at samtidig som andelen gående og syklende har økt kraftig, har også biltrafikken gått betydelig ned. Det tyder på at stadig flere har tatt beina fatt – til fots og på sykkel, sier Stav, som tror dette handler om en kombinasjon av den store satsingen på gående og syklende og endrede reisevaner etter pandemien.

– I høst har vi for første gang hatt flere kollektivreisende enn før pandemien, blant annet fordi MDG og det rødgrønne byrådet sikret penger til å styrke tilbudet og kutte kollektivprisene, gjennom flere nye rabatter, som «Reis» som gir inntil 40 prosent rabatt på enkeltbilletter og billigere månedskort for barn og unge.

Samtidig har fleksible kollektivbilletter gjort klimavennlige alternativer smidigere.

– Det har gjort det mye mer attraktivt å kombinere kollektiv, sykkel, gange og hjemmekontor. Det ligger dessverre an til at byråd Vea vil kutte dette populære tilbudet, som bidrar til grønne reiser og er tilpasset et fleksibelt arbeidsliv.

Oppgitt Vea

Sittende byråd Marit Kristine Vea (V) forstår lite av kritikken og bekymringen fra opposisjonen etter sine tre uker på post. Hun sier hun opplevde også i onsdagens bystyre at det nye byrådets planer framstilles som at ingenting skal skje i den grønne satsingen.

– Da de (MDG) startet for åtte år siden, var sykkelsatsingen allerede satt i gang, det bør de huske. MDG fulgte opp den satsingen på en god måte, noe jeg er glad for. Jeg har ikke noe behov for å underkjenne det MDG har gjort gjennom to perioder. De bygde også videre på grønn politikk fra et tidligere byråd. Og slik skal det være i Oslo-politikken – at de som styrer etterstreber at bordet er mest mulig dekket for de som kommer etter. Nå har nytt byråd altså sittet i tre uker, og så angripes vi basert på absolutt ingenting, sier Vea og puster tungt.

– Du virker oppgitt?

– Ja, jeg blir litt oppgitt. Vi er veldig klar over at vi må forsterke klimapolitikken, at vi har en enorm oppgave foran oss og gjør det krystallklart i vår byrådserklæring at tempoet må opp. Jeg håper MDG vil være et konstruktivt opposisjonsparti i årene som kommer, slik at vi kan fortsette å bygge brede flertall for klima- og miljøsatsingen, svarer Vea.

Hun tilbakeviser at det nye byrådet har lagt opp til kutt og redusert MDGs ambisjoner.

– Det ligger ikke et eneste kutt i budsjettet vi har lagt fram, som snarere er økt med 80 millioner ekstra til kollektivtransport. Vi har endret måltall for sykkel, ja, men det er etter en krystallklar faglig anbefaling om at vi bør prioritere ferdige, sammenhengende sykkelveier framfor den totale distansen. Her har vi fulgt faglige råd om hvordan Oslo skal bli en bedre sykkelby, noe som er en stor og viktig investering, sier Vea.

«Den merkeligste kritikken»

Hun framholder at det absolutt heller ikke er noe sprik mellom mål og løfter i byrådets plattform, som MDG hevder.

– Vi er så tydelige som det er mulig å være om at miljø og klima er en hovedprioritet for oss. Vi er klar over at vi har dårlig tid og høye mål, som Stav bør erkjenne at de selv var langt unna å nå, sier Vea.

Til påstanden om at sittende byråd vil bygge motorveier i øst og vest, sier Vea, som understreker at byrådet ikke er blått, men blågrønt:

– Jeg regner med at Stav her sikter til Manglerud-prosjektet, som vi vil ha tilbake i folden. Vi er tydelige på at alt vi gjør skal bygge oppunder målene som er satt. Med en Manglerud-tunnel er hensikten å fjerne miljøforurensing for de mange innbyggerne som bor der. Det er ikke et trafikkøkende prosjekt, påpeker Vea.

Hun kaller kritikken som kommer mot satsingen på billetter i kollektivtrafikken for «den merkeligste kritikken jeg har fått».

– Her plusser vi netto på med 80 millioner kroner for neste år og enda 100 millioner i 2025 for å dekke mer av billettkostnadene for innbyggerne. At det skal føre til et dårligere tilbud, det forstår jeg ikke. Det er veldig pussig kritikk å få, synes byråden.

