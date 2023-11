Her blir Roar (82) overrasket av skistjerna Marit Bjørgen

– Dette var en overraskelse, det setter jeg pris på, smilte ildsjelen Roar Fundingsrud i Mysen tennisklubb.

Torsdag var tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen, i Indre Østfold. Med blomster, diplom og et stipend på 5.000 kroner i hånda overrakte hun Roar Fundingsrud prisen som årets ildsjel i Viken.

– Dette er ingen hvilepute

Allerede som 30-åring begynte Roar Fundingsrud å vie livet til frivillighet. Etter å ha lagt håndballen på hylla ble han i 1979 styreleder i Askim tennisklubb. I løpet av de neste årene sto utendørsbanene klare. De siste årene har Fundingsrud brukt mye tid på å få etablert prosjektet og reist Mysen Rackethall.

– Etter at jeg ble pensjonist betyr klubben det meste for meg. Drivkraften min er å skape noe, gjenbruke noe av det man har lært etter et langt arbeidsliv, etablere og sette i gang et prosjekt, sier ildsjelen Roar Fundingsrud, og legger til:

– Men vi har vært et team som har utfylt hverandre godt for å få reist hallen her i Mysen.

Roar Fundingsrud (82) i Mysen tennisklubb ble torsdag hedret av Marit Bjørgen som årets ildsjel i Viken idrettskrets. (Tomm Pentz Pedersen)

Hallen, som ble innviet i september 2020, er et lavterskeltilbud for alle aldersgrupper - med tennis, squash, badminton og bordtennis. Men det hadde sannsynligvis ikke blitt en realitet hvis ikke ildsjelen Roar Fundingsrud hadde trått til.

– Jeg så mulighetene og la kan hende lista høyt. Vi var opptatt av at dette skulle være en flerbrukshall for alle racketidretter. I tillegg er det trimgrupper innom og tilbud for funksjonshemmede. Men vi stopper ikke her. Dette er ingen hvilepute. Nå ser vi på nye muligheter rundt utebanen, forteller Fundingsrud.

– Limet i lokalsamfunnene

Roar Fundingsrud er én av elleve kretsvinnere og blir invitert til Årets ildsjel-pris som utdeles på Idrettsgallaen 6. januar 2024.

– Imponerende. Jeg håper du har fri første helgen i januar for da vil vi ha deg med på Idrettsgallaen i Trondheim, sier Bente Widding fra Norges Idrettsforbund henvendt til ildsjelen Fundingsrud.

– Nei. Beklager, men da er jeg opptatt ... Selvfølgelig kommer jeg. En ære og noe jeg jeg selvfølgelig setter stor pris på, gliser Roar Fundingsrud med glimt i øyet.

[ Kjempet seg tilbake til livet etter å ha falt 10 meter ]

---

Årets ildsjel 2024

Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere. Vinneren mottar prisen for Årets ildsjel under Idrettsgallaen.

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli nominert: Årets ildsjel har, uansett alder, gjort en solid frivillig, uegennyttig innsats i idretten utover det man kan forvente.

Årets ildsjel har, uansett alder, gjort en solid frivillig, uegennyttig innsats i idretten utover det man kan forvente. Det velges ut elleve kretsvinnere som i november 2023 vil bli overrasket av en idrettsprofil. Juryen for Årets ildsjel vil plukke ut tre finalister av kretsvinnerne. Vinneren offentliggjøres lørdag 6. januar 2024 direkte på NRK1.

Juryen for Årets ildsjel består av Kjetil André Aamodt, Marit Bjørgen, Olaf Tufte, Aida Dahlen, Glenn Solberg, Frode Grodås, Tiril Eckhoff, Silje Norendal og Zaineb Al-Samarai.

Kilde: Norges Idrettsforbund

---

Langrennsstjerna Marit Bjørgen var glad for at hun fikk være med å hedre ildsjelen Roar Fundingsrud i Indre Østfold.

– Det er utrolig viktig å sette fokuset på ildsjelene. De er jo limet i lokalsamfunnene og bidrar til aktivitet. Jeg trenger ikke å gå lenger enn til min egen oppvekst for å se hva ildsjelene har bidratt med i bygda jeg kommer fra, sier hun til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen