Gravid mistet jobben – diskriminering, slår nemnda fast

Kvinnen er også tilkjent 45.000 kroner i erstatning, står det i dommen fra Diskrimineringsnemnda.

Kvinnen var ansatt på en seksmåneders kontrakt i et bemanningsselskap. Etter cirka fire måneder ble hun sykemeldt på grunn av svangerskapsrelaterte plager og ga beskjed til arbeidsgiveren at hun ikke ville komme tilbake til stillingen før fødsel. Kort tid etter terminerte arbeidsgiveren kontrakten.

Nedjustert av Nav

Dermed sto kvinnen uten arbeid, og sykepengegrunnlaget ble nedjustert av Nav. I tillegg ble foreldrepengegrunnlaget beregnet på skjønn i stedet for på grunnlag av årslønn. I tillegg til krav om dekning av de økonomiske tapene, krevde hun også oppreisning for opplevelsene hun hadde vært gjennom, står det i dommen.

Arbeidsgiveren er uenig at oppsigelsen skjedde på grunn av graviditet. De mente på sin side at det var fraværet som gjorde at hun ikke kunne fullføre oppdraget, ikke graviditeten. Dermed valgte de å terminere avtalen. De ville ha avsluttet avtalen uavhengig i hva årsaken til fraværet var.

Ikke i tvil

Diskrimineringsnemnda er ikke i tvil om at kvinnen ble forskjellsbehandlet på grunn av sin graviditet. Nemnda viser til at diskrimineringsgrunnlaget ikke bare omfatter selva graviditeten, men også skyldes graviditetsrelatert sykdom.

I dommen står det at kvinnen ikke kunne tilkjennes erstatning for de økonomiske tapene sine. Blant annet hadde kvinne klagd på at sykepengegrunnlaget var nedjustert av Nav, og fått medhold.

Likevel kom nemnda til at det var rimelig at arbeidsgiveren betalte oppreisning på 45.000 kroner. Nemnda la vekt på erstatningsnivået i sammenlignbare saker og at gravide har et særlig sterkt vern i likestilling- og diskrimineringsloven.

