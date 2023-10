– Vi imøtekommer Norsk sykepleierforbunds bekymringer

Etter mye kritikk mot regjeringens forslag om endring i pensjonsordningen, som ville gjort at pensjonerte sykepleiere skal jobbe for pensjonistlønn på 233 kroner timen, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå funnet fram til et flertall for ny løsning.

Tuva Moflag i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sier flertallet i komiteen er blitt enig om et nytt forslag. Det innebærer at Stortinget ber regjeringen legge til rette for at pensjonerte sykepleiere har gode insentiver for å jobbe i mindre stillinger i det offentlige.

Pensjonsordningen

I forslaget ber Stortinget om at regjeringen vurderer unntak for innmelding i pensjonsordningen for sykepleiere.

– Dette bør gjøres i samråd med partene og regjeringen skal komme tilbake til Stortinget før lovendringen trer i kraft, står det i forslaget.

Forslaget er signert av representanter fra Høyre, SV, Senterpartiet og Rødt.

– Vi er glade for at et bredt i flertall i komiteen nå har samlet seg om et forslag for å imøtekomme Norsk sykepleierforbunds bekymringer. Det er viktig å legge til rette for at pensjonerte sykepleiere kan bidra med sin viktige kompetanse, sier Moflag til Dagsavisen.

Mye kritikk

Forslaget høstet mye kritikk i forrige uke. Interesseorganisasjonen NSF uttalte at de hadde fått mange bekymrede meldinger fra pensjonister som stadig er i stillinger under 20 prosent, som til nå har vært taket på hvor mye man kunne jobbe uten at det gikk ut over pensjonen. Pensjonert sykepleier Toril Røhmen til Dagsavisen at hun kom til å slutte om vedtaket gikk gjennom.

Også opposisjonen på Stortinget reagerte sterkt, og både Høyre, Rødt og SV uttalte at de ønsket å finne en løsning som sikret at pensjonister fortsatt kunne jobbe til full lønn opp til en viss prosent.

Nå har altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet også gått inn for å finne en løsning.

