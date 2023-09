– Trump må ut.

De republikanske presidentkandidatene møttes til debatt natt til torsdag. Denne debatten foregikk, som den forrige, uten den største favoritten i feltet; Donald Trump. Eller Donald Duck som tidligere guvernør i Jersey, Chris Christie, mente vi snart kunne kalle Trump, mens han så rett inn i TV-kameraet.

– Han gjemmer seg og tør ikke svare for seg, slik vi nå gjør her, mente Christie.

– Denne fyren har ikke bare splittet USA, han har også splittet familier over hele landet, sa den tidligere guvernøren videre.

Tidligere guvernør i Jersey Chris Christie. (ROBYN BECK/AFP)

Christie var ikke alene om å gå etter Trump, skriver CNN.

Han burde vært her nå, mente Ron DeSantis, Florida-guvernøren som av mange er sett på som den heteste kandidaten til å velte Trumps planer om nok et oppgjør mot demokratenes Joe Biden.

Tidligere visepresident Mike Pence var også kritisk til sin tidligere sjef og omtalte han som sin «former running mate» og ikke president, ifølge USA Today.

– Donald Trump har en plan for å samle mer makt i stat og regjering, hevdet Pence.

Bilindustrien

Men hvor var så Trump? Jo, han var i Detroit for å vise støtte til de streikende i bilbransjen.

– Jeg ser ingen president eller visepresidentkandidat blant dem, sa Trump om sine rivaler i det republikanske feltet.

Han pisket også opp stemningen i Detroit.

– Jeg vil ikke under noen omstendigheter tillate den amerikanske bilindustrien å dø, sa Trump til de fremmøtte, ifølge AP.

Trump gikk også løs på Joe Biden og hevdet presidentens satsing på elektriske biler vil utradere bilbransjen.

– I går var Joe Biden i Michigan og poserte med streikende. Men det er hans politikk som sender arbeidere i bilindustrien inn i ledighetskøen, sa Trump.

Biden antas å være den første sittende amerikanske presidenten som slutter seg til streikende på den måten, og sa at han ønsker å vise solidaritet med arbeidere som har lagt ned arbeidet blant de tre største bilprodusentene i byen Detroit.

I en meningsmåling i slutten av august svarte 52 prosent av de spurte republikanerne at de foretrekker Trump som presidentkandidat, melder NTB. Det var en økning på 5 prosentpoeng fra forrige måling utført for nyhetsbyrået Reuters av Ipsos.

Dermed har Trump støtte fra over halvparten av republikanerne – et hav foran de andre. Nærmeste konkurrent er Florida-guvernør Ron DeSantis med 13 prosent.

– Føler meg dummere

I feltet er det to kandidater med indiske aner: Nikki Haley og Vivek Ramaswamy. De havnet i en liten disputt.

På spørsmål om hvorfor Ramaswamy er på TikTok og da særlig hvorfor han benyttet anledningen til dette under et arrangement med den omstridte påvirkeren og bokseren Jake Paul svarte han:

– Jeg vil nå den unge generasjonen i USA.

Og lat til at han mener unge under 16 år ikke skal være på sosiale medier i det hele tatt.

Da himlet tidligere FN-ambassadør Haley med øynene og utbrøt:

– Hver gang jeg hører deg snakke, føler jeg meg litt dummere.

Hun påpekte også paradokset i at Vivek Ramaswamy bruker TikTok, en omstridt app for å nå unge, mens han samtidig altså mener at unge ikke skal bruke sosiale medier.

Nikki Haley. (Mark J. Terrill/AP)

Avbrytelser

Også denne under denne debatten var det avbrytelser og snakking i munnen på hverandre fra de sju deltakerne: Doug Burgum, Chris Christie, Ron DeSantis, Nikki Haley, Mike Pence, Vivek Ramaswamy og Tim Scott.

Debatten foregikk i Californias Simi Valley i Ronald Reagan-biblioteket og ble kringkastet på Fox.

Diskusjonene kretset rundt tema som abort, krigen i Ukraina, helsevesenet, rettigheter i arbeidslivet og fentanyl-epidemien som herjer i USA.

Så kom spørsmålet til alle sammen: Hvem vil du stemme bort fra øya? Et spørsmål vi kjenner igjen fra Realityprogrammet «Robinson», eller «Survivor» som TV-programmet heter i USA.

DeSantis satte en rask stopper for dette spørsmålet:

– Jeg synes dette er respektløst mot mine motdebattanter, sa han.

Chris Christie derimot var klar:

– Trump må ut.

Republikanerne velger sin presidentkandidat på deres landsmøte 15. til 18. juli 2024.

Hvem som ender opp sist på «øya» avgjøres 5 november neste år.

